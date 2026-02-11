Patrimonio
Pequeño derrumbe en la muralla de la puerta del Sol de Plasencia debido a las lluvias
Según ha explicado el alcalde, el muro ha colapsado y no es material original sino rellenos de los años noventa
La zona se ha acordonado y cortado el acceso a la calle San Pedro
Nueva consecuencia de las lluvias en Plasencia, en esta ocasión, en plena muralla. Las continuas precipitaciones que lleva sufriendo la ciudad desde hace más de un mes han provocado que, este miércoles, se haya producido un derrumbe de una pequeña parte del muro de la muralla, en la puerta del Sol.
El suceso ha tenido lugar en torno a las 17.15 horas, en el tramo de muralla que linda con la calle San Pedro y en una parte cercana al suelo.
Riesgo de desprendimientos
Una vez que se ha conocido el derrumbe, han acudido a la zona la Policía Local y los bomberos y se ha acordonado para evitar que los ciudadanos se acerquen, ante el riesgo de que pudiera haber nuevos desprendimientos. Además, se ha cortado el acceso a la calle San Pedro.
Por su parte, el ayuntamiento ha contactado con un arquitecto municipal para valorar los daños y, ahora, los técnicos deberán emitir un informe detallado, que incluya también una valoración económica del coste de la rehabilitación.
Daños y zona catastrófica
Según ha explicado el alcalde, Fernando Pizarro, se ha puesto en contacto inmediatamente con la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura, que ha indicado precisamente cómo proceder.
La intención es incluir este derrumbe en los daños provocados por las borrascas consecutivas en la ciudad de Plasencia para que la Junta de Extremadura se pueda acoger a la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de Protección Civil decretada por el Estado para financiar su rehabilitación.
Si se puede actuar o no mientras tanto en la zona es algo que determinará el informe del arquitecto municipal.
Relleno de los años 90
El alcalde ha señalado que lo que ha ocurrido es que el muro ha colapsado debido a las lluvias. Además, ha querido aclarar que lo que se ha derrumbado no es parte de la muralla original sino relleno de los años noventa.
"Es un paramento que no es cemento, sino cal con piedra y eso suele ser bastante sensible a unas lluvias muy prolongadas e intensas".
Otros daños
Este derrumbe se suma a otros daños que las lluvias han provocado en Plasencia, como el de una casa en ruinas en la calle San Julián o el desbordamiento del arroyo La Pardalilla, en la avenida de España.
Habría que añadir también los múltiples destrozos causados por el tornado del pasado 30 de enero en estructuras, vehículos, viviendas y empresas en la zona del hospital, Dolores Ibárruri, Ciudad Jardín y el polígono industrial.
- Petición urgente de Plasencia a ADIF porque la acumulación de residuos en las vías del tren provoca inundaciones
- Gloria Bendita en Plasencia: cafetería, panadería y repostería donde Robe está siempre presente
- Tornillos en las ruedas desde hace tres meses: la denuncia de trabajadores del sociosanitario de Plasencia
- Un regalo de 190.000 euros a Plasencia: El escritor Álvaro Valverde dona todo su archivo literario
- Plasencia se prepara para la alerta por lluvias: cierra este jueves parques, paseos e instalaciones deportivas
- Una mujer y su exsuegra, multadas en Plasencia y condenadas a indemnizarse mutuamente tras una pelea
- Plasencia cierra el parque de Los Pinos hasta que revise el estado de los árboles tras el tornado
- Unas 10 personas, entre ellas una mujer de 98 años, desalojadas del camping La Chopera de Plasencia, que se ha inundado