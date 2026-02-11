Pequeño derrumbe en la muralla de la puerta del Sol de Plasencia debido a las lluvias

Nueva consecuencia de las lluvias en Plasencia, en esta ocasión, en plena muralla. Las continuas precipitaciones que lleva sufriendo la ciudad desde hace más de un mes han provocado que, este miércoles, se haya producido un derrumbe de una pequeña parte del muro de la muralla, en la puerta del Sol.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 17.15 horas, en el tramo de muralla que linda con la calle San Pedro y en una parte cercana al suelo.

Riesgo de desprendimientos

Una vez que se ha conocido el derrumbe, han acudido a la zona la Policía Local y los bomberos y se ha acordonado para evitar que los ciudadanos se acerquen, ante el riesgo de que pudiera haber nuevos desprendimientos. Además, se ha cortado el acceso a la calle San Pedro.

Por su parte, el ayuntamiento ha contactado con un arquitecto municipal para valorar los daños y, ahora, los técnicos deberán emitir un informe detallado, que incluya también una valoración económica del coste de la rehabilitación.

Fotogalería | Derrumbe de parte de la muralla de la puerta del Sol de Plasencia / Toni Gudiel

Daños y zona catastrófica

Según ha explicado el alcalde, Fernando Pizarro, se ha puesto en contacto inmediatamente con la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura, que ha indicado precisamente cómo proceder.

La intención es incluir este derrumbe en los daños provocados por las borrascas consecutivas en la ciudad de Plasencia para que la Junta de Extremadura se pueda acoger a la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de Protección Civil decretada por el Estado para financiar su rehabilitación.

Si se puede actuar o no mientras tanto en la zona es algo que determinará el informe del arquitecto municipal.

Relleno de los años 90

El alcalde ha señalado que lo que ha ocurrido es que el muro ha colapsado debido a las lluvias. Además, ha querido aclarar que lo que se ha derrumbado no es parte de la muralla original sino relleno de los años noventa.

"Es un paramento que no es cemento, sino cal con piedra y eso suele ser bastante sensible a unas lluvias muy prolongadas e intensas".

Fotogalería | Un vendaval provoca destrozos en Plasencia / Cedidas

Otros daños

Este derrumbe se suma a otros daños que las lluvias han provocado en Plasencia, como el de una casa en ruinas en la calle San Julián o el desbordamiento del arroyo La Pardalilla, en la avenida de España.

Habría que añadir también los múltiples destrozos causados por el tornado del pasado 30 de enero en estructuras, vehículos, viviendas y empresas en la zona del hospital, Dolores Ibárruri, Ciudad Jardín y el polígono industrial.