Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta amarilla CáceresAlmarazAgresión sexual BadajozSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Seguridad ciudadana

La plantilla de la Policía Local de Plasencia apenas crece y se mantiene en unos 60 efectivos

Las incorporaciones de los últimos años han ido en paralelo a jubilaciones y sigue habiendo vacantes

Este martes, han tomado posesión el intendente, dos oficiales y un agente de movilidad que ha consolidado su plaza

Toma de posesión de efectivos de la Policía Local de Plasencia. La plantilla apenas ha crecido.

Toma de posesión de efectivos de la Policía Local de Plasencia. La plantilla apenas ha crecido. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

En febrero del 2019, la plantilla de la Policía Local de Plasencia que reflejaba la Relación de Puestos de Trabajo del ayuntamiento era de un total de 68 personas, con varias vacantes y jubilaciones. Actualmente, la cifra de efectivos del cuerpo ronda las 60 personas, lo que significa que, siete años después, no ha habido un aumento significativo de personal.

No obstante, se han ido creando nuevas plazas y así, en la Oferta de Empleo Público del 2024, se incluyeron seis de agente y cinco se incorporaron en julio del año pasado.

Todavía hay vacantes

Aun así, en paralelo, se han ido produciendo jubilaciones -no está prevista ninguna este año- y algunos efectivos han pasado a segunda actividad, lo que significa que no están en turnos de servicio en la calle, de ahí que los números se mantengan aproximadamente como en años anteriores.

Toma de posesión de efectivos de la Policía Local, este martes.

Toma de posesión de efectivos de la Policía Local, este martes. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Además, continúa habiendo vacantes y, de hecho, la plantilla policial que reclamó con protestas una nueva catalogación del servicio, advirtió en noviembre del 2024 de la "falta de efectivos" en una plantilla "reducida" a 56 personas y que lleva décadas con el mismo número "cuando la ciudad demanda otras necesidades de cobertura".

Toma de posesión

Mientras tanto, este martes, han tomado posesión efectivos que ya estaban realizando su trabajo en el cuerpo y han ascendido o consolidado sus plazas. Se trata del intendente jefe de la Policía Local, José Antonio Quijada, dos oficiales y un agente de movilidad que ha consolidado su plaza.

Han firmado su toma de posesión y realizado el juramento del cargo ante el alcalde y el secretario del ayuntamiento y han estado acompañados por sus familiares.

Noticias relacionadas y más

Fernando Pizarro ha subrayado que se trata de "un paso importante que refuerza el compromiso con la seguridad, la profesionalidad y el servicio público en nuestro municipio".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Petición urgente de Plasencia a ADIF porque la acumulación de residuos en las vías del tren provoca inundaciones
  2. Gloria Bendita en Plasencia: cafetería, panadería y repostería donde Robe está siempre presente
  3. Tornillos en las ruedas desde hace tres meses: la denuncia de trabajadores del sociosanitario de Plasencia
  4. Un regalo de 190.000 euros a Plasencia: El escritor Álvaro Valverde dona todo su archivo literario
  5. Plasencia se prepara para la alerta por lluvias: cierra este jueves parques, paseos e instalaciones deportivas
  6. Una mujer y su exsuegra, multadas en Plasencia y condenadas a indemnizarse mutuamente tras una pelea
  7. Plasencia cierra el parque de Los Pinos hasta que revise el estado de los árboles tras el tornado
  8. Unas 10 personas, entre ellas una mujer de 98 años, desalojadas del camping La Chopera de Plasencia, que se ha inundado

Pavimentos levantados en Plasencia: lluvias y vehículos agravan su estado

Pavimentos levantados en Plasencia: lluvias y vehículos agravan su estado

La plantilla de la Policía Local de Plasencia apenas crece y se mantiene en unos 60 efectivos

La plantilla de la Policía Local de Plasencia apenas crece y se mantiene en unos 60 efectivos

Amenazas de suicidio y falsas promesas: piden cinco años de prisión por una presunta estafa sentimental en Plasencia

Amenazas de suicidio y falsas promesas: piden cinco años de prisión por una presunta estafa sentimental en Plasencia

Los ambulantes levantan el mercadillo de La Hispanidad de Plasencia por las lluvias

Los ambulantes levantan el mercadillo de La Hispanidad de Plasencia por las lluvias

¿Cuándo tendrá Plasencia una nueva estación de tren? Reclaman que esté operativa a finales del 2028

¿Cuándo tendrá Plasencia una nueva estación de tren? Reclaman que esté operativa a finales del 2028

Leire Martínez, de La Oreja de Van Gogh a Operación Triunfo y ahora... a Plasencia

Leire Martínez, de La Oreja de Van Gogh a Operación Triunfo y ahora... a Plasencia

La oficina de atención a los afectados por el tornado en Plasencia estará abierta hasta el próximo viernes

La oficina de atención a los afectados por el tornado en Plasencia estará abierta hasta el próximo viernes

Tornillos en las ruedas desde hace tres meses: la denuncia de trabajadores del sociosanitario de Plasencia

Tornillos en las ruedas desde hace tres meses: la denuncia de trabajadores del sociosanitario de Plasencia
Tracking Pixel Contents