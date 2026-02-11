Seguridad ciudadana
La plantilla de la Policía Local de Plasencia apenas crece y se mantiene en unos 60 efectivos
Las incorporaciones de los últimos años han ido en paralelo a jubilaciones y sigue habiendo vacantes
Este martes, han tomado posesión el intendente, dos oficiales y un agente de movilidad que ha consolidado su plaza
En febrero del 2019, la plantilla de la Policía Local de Plasencia que reflejaba la Relación de Puestos de Trabajo del ayuntamiento era de un total de 68 personas, con varias vacantes y jubilaciones. Actualmente, la cifra de efectivos del cuerpo ronda las 60 personas, lo que significa que, siete años después, no ha habido un aumento significativo de personal.
No obstante, se han ido creando nuevas plazas y así, en la Oferta de Empleo Público del 2024, se incluyeron seis de agente y cinco se incorporaron en julio del año pasado.
Todavía hay vacantes
Aun así, en paralelo, se han ido produciendo jubilaciones -no está prevista ninguna este año- y algunos efectivos han pasado a segunda actividad, lo que significa que no están en turnos de servicio en la calle, de ahí que los números se mantengan aproximadamente como en años anteriores.
Además, continúa habiendo vacantes y, de hecho, la plantilla policial que reclamó con protestas una nueva catalogación del servicio, advirtió en noviembre del 2024 de la "falta de efectivos" en una plantilla "reducida" a 56 personas y que lleva décadas con el mismo número "cuando la ciudad demanda otras necesidades de cobertura".
Toma de posesión
Mientras tanto, este martes, han tomado posesión efectivos que ya estaban realizando su trabajo en el cuerpo y han ascendido o consolidado sus plazas. Se trata del intendente jefe de la Policía Local, José Antonio Quijada, dos oficiales y un agente de movilidad que ha consolidado su plaza.
Han firmado su toma de posesión y realizado el juramento del cargo ante el alcalde y el secretario del ayuntamiento y han estado acompañados por sus familiares.
Fernando Pizarro ha subrayado que se trata de "un paso importante que refuerza el compromiso con la seguridad, la profesionalidad y el servicio público en nuestro municipio".
