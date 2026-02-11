Plasencia cumple el mayor deseo de Robe Iniesta: abrirá el primer local de ensayos en primavera.

Era uno de los principales deseos de Robe Iniesta, si no el mayor, y así lo transmitió también cuando recibió la medalla de Extremadura, más locales de ensayos para grupos en su ciudad, Plasencia, y la región. El ayuntamientoha anunciado este miércoles cuándo hará realidad ese deseo: la próxima primavera.

Lo ha anunciado el concejal de Juventud, Alberto Belloso, en el pleno ordinario, donde ha señalado que el procedimiento para el acondicionamiento del Espacio Joven de San Juan, el lugar donde se instalará, está ya casi finalizado.

Obras ultimadas

Así, el edil ha explicado que las obras de accesibilidad, remodelación y acondicionamiento de la antigua iglesia que se reconvirtió en espacio joven están realizadas prácticamente al 100%, por lo que en primavera está prevista su apertura.

Además, como anunció el ayuntamiento el pasado 18 de diciembre, ocho días después del fallecimiento de Robe, el nuevo local de ensayos, el primero en la ciudad, llevará el nombre del placentino.

Votación en el pleno, donde se ha anunciado la apertura del local de ensayos Robe Iniesta de Plasencia. / Toni Gudiel

Rótulo con su nombre

En este sentido, el alcalde, Fernando Pizarro, ha apuntado también en el pleno que ya se ha aprobado en la comisión especial del plan del recinto intramuros el rótulo que se instalará en el espacio joven, que se denominará Espacio para la Creación Joven C.R.E.A. Roberto Iniesta.

Todo después de lograr que la Junta de Extremadura cediera, primero, el edificio, que gestionaba como espacio joven, pese a llevar años cerrado, y después, su uso.

Una vez hecho esto, "había que ser respetuoso con el edificio", en palabra de Pizarro, por lo que se contrataron las obras "con mucha celeridad".

Idea desde el 2022

No obstante, el proyecto para hacer realidad el deseo de Robe no surgió con su muerte. Ya en mayo del 2022, el ayuntamiento instó a la Junta, entonces gobernada por el PSOE, a reabrir el espacio joven "como Espacio para la Creación Musical".

Antigua iglesia que albergará el espacio joven Roberto Iniesta en Plasencia. / Toni Gudiel

El portavoz municipal, José Antonio Hernández, hizo esta petición, públicamente y por escrito al Instituto de la Juventud de la región, primero para terminar con el cierre del espacio y, después, para que pudiera abrir "como el primer Espacio para la Creación Musical de Extremadura".

Según explicó entonces el edil, el edificio "ya cuenta con un local de ensayo de más de 20 metros cuadrados". Finalmente, ha sido en el 2025, cuando el gobierno local ha reactivado este proyecto, que conocía Robe y contaba con su "apoyo y respaldo".

Raquel Rodríguez Muñoz

Gran centro de artes

Según ha destacado el ayuntamiento, el nuevo espacio está concebido como "un punto de encuentro para jóvenes creadores, con locales de ensayo y grabación, áreas destinadas al trabajo artístico y zonas pensadas para el intercambio de ideas y la convivencia cultural". En suma, "un lugar vivo, abierto y dinámico, que impulse el talento emergente y facilite el desarrollo de proyectos creativos".

Sin embargo, como ha subrayado Pizarro este miércoles en el pleno, no será la única instalación para ensayos o creación juvenil porque, el mismo día del fallecimiento del cantante, hizo público un proyecto que habían tratado meses atrás, la adquisición del antiguo edificio de Cetarsa, situado en la avenida de España, para adecuarlo y ubicar un gran centro de artes, que también llevará su nombre.