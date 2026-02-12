Choca contra una rotonda en Plasencia y abandona el vehículo, a nombre de una niña de 9 años

Un choque contra una rotonda en la circunvalación sur de Plasencia ha sorprendido a la Policía Local por diversas circunstancias relacionadas con lo ocurrido. Ha sido una de las múltiples incidencias que han tenido que atender en los últimos días.

El intendente del cuerpo, José Antonio Quijada, ha destacado que, "detrás de cada intervención, hay un trabajo profesional y riguroso, muchas veces silencioso, que tiene como único objetivo garantizar la seguridad de nuestros vecinos". Además, ha hecho hincapié en "la rápida respuesta de las patrullas y la coordinación permanente con Policía Nacional, que permite actuar con eficacia ante cualquier incidencia".

Choque y abandono

La más sorprendente ha sido el accidente en la circunvalación sur. Ha ocurrido este miércoles, pasadas las cuatro de la tarde, cuando un vehículo conducido por una mujer se ha salido de la vía, "previsiblemente debido a la lluvia y a una velocidad inadecuada para las condiciones de la calzada", colisionando después contra la valla de protección.

Según ha podido saber este periódico, la mujer conducía un vehículo familiar de alta gama y en la calzada había una balsa de agua y estaba señalizada por riesgo de deslizamientos.

La Policía Local ha señalado que el impacto causó daños de consideración, "con aproximadamente diez metros de vallado destrozado y numerosos restos del vehículo en la calzada".

A nombre de una niña

Pero lo más inusual es que la conductora "abandonó el lugar de los hechos, sin señalizar ni esperar la llegada de los servicios de emergencia, lo que constituye una infracción administrativa", según ha apuntado la policía. Alegó después que se había marchado para recibir asistencia médica.

La policía está investigando las circunstancias del accidente y del posterior abandono, pero además, ha averiguado que el vehículo "figura a nombre de una menor de nueve años", lo que también está siendo objeto de investigación "para depurar posibles responsabilidades administrativas o penales".

En moto y sin carné

Por otro lado, este martes, a las diez de la mañana y, tras un aviso de la Policía Nacional, una patrulla de atestados de la Policía Local comprobó que la conductora de un ciclomotor "carecía de permiso de conducción y no lo había obtenido nunca".

La mujer ha sido detenida como presunta autora de un delito contra la seguridad vial, tipificado en el artículo 384 del Código Penal, y trasladada a dependencias policiales para la instrucción de diligencias.

A por drogas, con navaja

A su vez, en la tarde de este miércoles, en las inmediaciones del barrio de San Lázaro, una patrulla interceptó un vehículo cuyos ocupantes mostraron "una actitud evasiva al detectar la presencia policial". Tras su identificación, uno de ellos fue denunciado por infracción grave a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, ya que tenía "una navaja de grandes dimensiones no permitida".

Inmediaciones de San Lázaro, donde la Policía Local inteceptó una 'cunda'. / Toni Gudiel

Además, el conductor reconoció que había trasladado a los ocupantes desde Navalmoral de la Mata hasta Plasencia para que pudieran comprar drogas, a cambio el pago del combustible y de una cantidad de dinero. Por estos hechos, será propuesto para sanción por infracción grave, al tratarse de una cunda (un vehículo para el traslado de toxicómanos), ya detectado y sancionado en anteriores ocasiones por la Policía Local.

Intento de robo en obras del parador

Otros agentes tuvieron que intervenir también la pasada noche por una tentativa de robo en las obras del parador. Según ha indicado la policía, una vecina de la zona de Ronda Higuerillas alertó a la Policía Local, tras escuchar golpes en la obra y observar a un individuo manipulando un aparato de aire acondicionado.

Una patrulla sorprendió al sospechoso cuando ya había desmontado la maquinaria y, al percatarse de la presencia policial, intentó huir, aunque fue detenido en el lugar. En el operativo, colaboraron otra patrulla de Policía Local y una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía. El detenido fue trasladado a la comisaría, donde quedó a disposición policial.

Profesionalidad y colaboración ciudadana

Ante todas estas intervenciones, el concejal de Interior del ayuntamiento, David Dóniga, ha puesto en valor "la profesionalidad y la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad ante situaciones muy diversas en pocas horas".

También ha agradecido "la colaboración ciudadana, que vuelve a demostrar que la implicación vecinal es clave para mantener Plasencia como una ciudad segura".