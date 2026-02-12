Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuatro metros cuadrados de muralla al suelo y una calle cortada en Plasencia

Los vecinos con cochera solo podrán entrar y salir desde la iglesia de San Pedro

La Sedap afirma que "se veía claramente un abombamiento en la zona del derrumbe"

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

En torno a cuatro metros cuadrados de muralla. Es lo que se ha venido abajo en la tarde de este miércoles en Plasencia, en el tramo de la Puerta del Sol que linda con la calle San Pedro. Precisamente, el derrumbe ha llevado a cortar al tráfico esta vía, cuyo acceso se encuentra precintado y con vallas.

Según ha indicado el ayuntamiento, el motivo es garantizar la "seguridad" de viandantes y vehículos, después de que no se hayan producido daños personales tras la caída de las piedras.

Solo vehículos autorizados

De esta forma, el gobierno local ha advertido de que "los vecinos con cochera deberán acceder y salir por el mismo punto, en dirección a la iglesia de San Pedro".

Además, "únicamente los vehículos autorizados podrán circular por la zona, con salida hacia la calle del Sol por calle Arcediano".

Precinto y vallas en el acceso a la calle San Pedro de Plasencia, junto a la zona del derrumbe.

Precinto y vallas en el acceso a la calle San Pedro de Plasencia, junto a la zona del derrumbe. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

No es muralla original

Una vez ocurrido el derrumbe, en torno a las 17.15 horas, "el operativo se coordinó junto a bomberos, Policía Nacional y Protección Civil". El ayuntamiento ha apuntado que el arquitecto municipal ha visitado la zona y el alcalde está gestionando, junto con la dirección de Patrimonio de la Junta de Extremadura, "los informes y trámites necesarios para actuar con la mayor rapidez y garantizar la seguridad y correcta restauración del lienzo afectado".

Según el ayuntamiento, "la caída continuada de agua en las últimas horas habría debilitado la estructura, provocando el desprendimiento hacia la calzada". Fernando Pizarro ha aclarado además que no se trata de muralla original, sino que se levantó "hace cincuenta años" y son "recrecidos de la muralla para homogeneizar esa parte". Está realizado con cal y piedra, que es "bastante sensible a unas lluvias muy prolongadas e intensas".

El alcalde ha anunciado además que, este viernes, visitarán la zona los servicios de Urbanismo y de Patrimonio de la Junta para realizar una valoración exhaustiva de lo ocurrido y su arreglo. Pizarro ha afirmado además que en el derrumbe también han tenido que ver "filtraciones de agua desde el jardín extramuros" de la Puerta del Sol.

La Sedap, crítica

La Sociedad Extremeña de Arqueología y Patrimonio, Sedap, se ha pronunciado sobre lo ocurrido a través de sus redes sociales. Lo ha calificado de "desastre" y ha indicado que "esto no viene por las recientes lluvias, previamente se veía claramente un abombamiento de la muralla en la zona del derrumbe, que solía estar húmeda y por la que caía agua y se iba perdiendo el rejuntado de la mampostería".

Por otro lado, la Sociedad ha advertido de que días atrás, también se ha producido otro desprendimiento, en el tramo de muralla de la puerta Talavera. Según ha explicado, "la falta de consolidación tras la eliminación de los dos edificios colindantes con la calle Talavera ha provocado un pequeño derrumbe de relleno del lienzo".

Desprendimiento, en el tramo de muralla de la puerta Talavera de Plasencia.

Desprendimiento, en el tramo de muralla de la puerta Talavera de Plasencia. / Sedap

En la puerta Talavera

En su opinión, "el hecho de haber dejado al descubierto esta zona especialmente sensible, sin intervención alguna durante varios meses, ha ocasionado desperfectos a raíz de las lluvias".

Ha destacado que las actuaciones en esta zona se llevaron a cabo en el mes de agosto de 2025 y que, "aunque este relleno parece ser que no sería propiamente de la muralla medieval, sí tiene su significado estructural para que otras zonas de la muralla no se derrumben".

Por eso, ante esta situación, se ha preguntado: "¿Cuándo está prevista una intervención para su adecuada consolidación?"

