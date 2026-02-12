La 'despedida' de la concejala del Ayuntamiento de Plasencia Isa Blanco: "Ha sido un privilegio"

Ha sido el último pleno de la concejala Isa Blanco como responsable de las áreas de Deportes e Inclusión del Ayuntamiento de Plasencia. Tras su entrada en la Asamblea de Extremadura, en el puesto número 13 por Cáceres de la lista de María Guardiola, la edil deja ambas delegaciones y mantiene únicamente la de Diversidad, por lo que seguirá formando parte de la corporación.

Esto supondrá no obstante, menos tiempo de trabajo en el consistorio para poder dedicarlo a la Asamblea, por lo que también ha dejado de ser concejala liberada y será Alberto Belloso quien se quedará con la liberación, al asumir también la cartera de Deportes.

El alcalde, Fernando Pizarro, ha destacado que Belloso será el concejal de Deportes más joven de la democracia. Por su parte, el concejal de Servicios Sociales, David Calvo, se encargará ahora del área de Inclusión.

El nuevo edil de Deportes de Plasencia, en su primera comparecencia. / Toni Gudiel

Despedida

Este miércoles, se ha dado cuenta a la corporación de los cambios en el equipo de gobierno y Blanco ha querido aprovechar para despedirse. Lo primero que ha dicho es que estará trabajando "codo con codo" con los compañeros que recogen esas dos delegaciones para que sea "un trabajo en equipo enriquecedor".

Además, ha querido "dar las gracias por la oportunidad de haber podido disfrutar de estas áreas durante esta casi siete años, para mí ha sido un privilegio". Primero ha destacado el trabajo con "los deportistas, los clubes, las asociaciones... Con estos sectores que creo que lo único que hacen es construir una ciudad mucho mejor y lo vemos en el día a día".

Corporación y trabajadores

También ha dado las gracias a sus compañeros de partido porque "siempre me han ayudado en todas las necesidades que haya podido surgir, además de trabajar en equipo, que hemos hecho muchísimas cosas juntos". A la oposición le ha dicho que "siempre se han dirigido a mí de una manera muy educada y de una manera muy coherente a la hora de poner sus necesidades, sus criterios, que siempre han sido para mí dignos de valorar".

Isa Blanco, en la presentación de una actividad deportiva en Plasencia. / Toni Gudiel

Pero, sobre todo, ha resaltado el "tesoro que tiene este ayuntamiento, que son los trabajadores del área de Deportes. Los monitores, socorristas, la taquilla, el mantenimiento, la limpieza, así como el resto de trabajadores del ayuntamiento, que creo que son los que verdaderamente consiguen que esto tenga un funcionamiento realmente bueno".

Demandas ciudadanas

"Al final, nosotros estamos de paso y yo personalmente tengo claro que he venido aquí a aprender", ha señalado.

La edil ha terminado su intervención pidiendo "disculpas si en algún momento no he sabido estar a la altura de las circunstancias o no he sabido responder a las demandas de la ciudadanía, pero bueno, siempre se ha hecho desde el cariño y el respeto y pensando en el conjunto de la sociedad, así que muchísimas gracias a todos y les deseo toda la suerte Alberto y a David, que lo van a hacer infinitamente mejor que yo seguro, que seguiré estando aquí en el ayuntamiento día a día para todo lo que se requiera".