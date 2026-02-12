La Diputación de Cáceres financiará el arreglo de los accesos al colegio San Miguel de Plasencia

La Diputación Provincial de Cáceres va a financiar la obra del vial situado en las traseras del colegio San Miguel de Plasencia, unos accesos al centro educativo de los que se han quejado los padres y madres por su mal estado y porque hace ya un año que el ayuntamiento se comprometió a arreglarlos.

A finales de enero, el AMPA denunció públicamente que, para llevar a sus niños al colegio, tenían que pasar por calles sin asfaltar, baches, charcos, surcos, piedras y un riachuelo que forma el agua y llega hasta la puerta de la entrada de Infantil.

Subvención provincial

Entonces, el ayuntamiento señaló que el proyecto de acondicionamiento de la calle estaba "en fiscalización" con el objetivo de que la obra se pudiera realizar "durante el verano o final de la primavera para evitar más problemas en el colegio".

Este miércoles, el concejal de Hacienda y Urbanismo, José Antonio Hernández, ha dado más datos sobre el proyecto, a preguntas del portavoz del PSOE, Alfredo Moreno, en el pleno. Hernández ha explicado que las obras no las costeará el ayuntamiento sino la Diputación gracias a una subvención que permitirá también sufragar "futuros planes de asfaltado y renovaciones en el cementerio".

Una imagen de los accesos al colegio San Miguel de Plasencia. / Toni Gudiel

Licitaciones conjuntas

Precisamente, esta única subvención para tres proyectos es lo que, según el edil, ha retrasado su ejecución. Así, ha apuntado que, en virtud de las bases de la ayuda, los tres debían salir a licitación a la vez, pero el ayuntamiento solo tenía aprobado uno, el del vial del colegio.

Lo hizo en octubre del año pasado, pero no el resto, por lo que pidió a la administración provincial que permitiera separar las licitaciones. Dado que no era posible, esperaron a final de año para "intentar licitar juntos "el colegio y el asfaltado", aunque las lluvias no lo han hecho posible.

Al presupuesto, por aprobar

Además la subvención debe incluirse en el presupuesto municipal de este año, que todavía no se ha aprobado, aunque está previsto hacerlo en el próximo pleno, según ha afirmado el edil responsable, Álvaro Astasio.

En todo caso, se ha vuelto a solicitar a la Diputación la licitación separada y "parece que sí permitirán hacerlo". Confía en que la respuesta positiva llegue este mes y, una vez incorporada la subvención al presupuesto se licitará con el propósito de que las obras se puedan ejecutar el próximo verano.