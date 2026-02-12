Vial en mal estado
La Diputación de Cáceres financiará el arreglo de los accesos al colegio San Miguel de Plasencia
El ayuntamiento señala que ha otorgado una subvención también para asfaltado y el cementerio
El propósito es licitarlo para poder realizar las obras durante las vacaciones escolares de verano
La Diputación Provincial de Cáceres va a financiar la obra del vial situado en las traseras del colegio San Miguel de Plasencia, unos accesos al centro educativo de los que se han quejado los padres y madres por su mal estado y porque hace ya un año que el ayuntamiento se comprometió a arreglarlos.
A finales de enero, el AMPA denunció públicamente que, para llevar a sus niños al colegio, tenían que pasar por calles sin asfaltar, baches, charcos, surcos, piedras y un riachuelo que forma el agua y llega hasta la puerta de la entrada de Infantil.
Subvención provincial
Entonces, el ayuntamiento señaló que el proyecto de acondicionamiento de la calle estaba "en fiscalización" con el objetivo de que la obra se pudiera realizar "durante el verano o final de la primavera para evitar más problemas en el colegio".
Este miércoles, el concejal de Hacienda y Urbanismo, José Antonio Hernández, ha dado más datos sobre el proyecto, a preguntas del portavoz del PSOE, Alfredo Moreno, en el pleno. Hernández ha explicado que las obras no las costeará el ayuntamiento sino la Diputación gracias a una subvención que permitirá también sufragar "futuros planes de asfaltado y renovaciones en el cementerio".
Licitaciones conjuntas
Precisamente, esta única subvención para tres proyectos es lo que, según el edil, ha retrasado su ejecución. Así, ha apuntado que, en virtud de las bases de la ayuda, los tres debían salir a licitación a la vez, pero el ayuntamiento solo tenía aprobado uno, el del vial del colegio.
Lo hizo en octubre del año pasado, pero no el resto, por lo que pidió a la administración provincial que permitiera separar las licitaciones. Dado que no era posible, esperaron a final de año para "intentar licitar juntos "el colegio y el asfaltado", aunque las lluvias no lo han hecho posible.
Al presupuesto, por aprobar
Además la subvención debe incluirse en el presupuesto municipal de este año, que todavía no se ha aprobado, aunque está previsto hacerlo en el próximo pleno, según ha afirmado el edil responsable, Álvaro Astasio.
En todo caso, se ha vuelto a solicitar a la Diputación la licitación separada y "parece que sí permitirán hacerlo". Confía en que la respuesta positiva llegue este mes y, una vez incorporada la subvención al presupuesto se licitará con el propósito de que las obras se puedan ejecutar el próximo verano.
