Los primeros en salir disfrazados en Carnaval: los colegios de Plasencia esquivan la lluvia y estrenan la fiesta

Tradicionalmente, los colegios de Plasencia son los primeros en salir disfrazados a la calle para abrir así la fiesta de los Carnavales, pero este año, las previsiones meteorológicas han hecho que sus desfiles se adelanten un día más.

Así, en lugar de salir el viernes, lo han hecho este jueves, en la primera jornada soleada en semanas. De esta forma, se han asegurado el buen tiempo porque la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología para este viernes es de lluvias.

Han sido varios los centros educativos que han sacado a sus alumnos a la calle, acompañados de docentes y también familiares. En la zona centro, se ha podido ver a escolares de los colegios Madre Matilde, Ramón y Cajal y Alfonso VIII, entre otros.

La policía regula el tráfico

Además, en el entorno de Miralvalle, han salido también de sus centros con sus disfraces alumnado del colegio Miralvalle y de San Calixto. No han sido los únicos porque otros colegios de Infantil y Primaria han aprovechado también la jornada para celebrar el Carnaval.

En su recorrido por las calles de Plasencia, la Policía Local se ha encargado de regular el tráfico para garantizar la seguridad de los pequeños.

Fotogalería | Los colegios estrenan el Carnaval en Plasencia / Toni Gudiel

El programa festivo

Por otro lado, este viernes, comienza la programación que ha organizado la Asociación Carnavalera Placentina, en colaboración con la Concejalía de Festejos del ayuntamiento y los hosteleros del parque de La Coronación.

La primera actividad será una fiesta infantil en una carpa instalada en La Coronación, a partir de las 18.30 horas, animada por Paco Santos. Después, tendrá lugar el pregón, que dará la comparsa La Unión hace la juerga, como homenaje a Pedro Díaz, componente del grupo, gran carnavalero y fallecido el año pasado.

Santos Music volverá a encargarse de la animación, a partir de las nueve de la noche.

Programación del Carnaval en Plasencia. / Asociación Carnavalera Placentina

Desfile, el sábado

El sábado, tendrá lugar el gran desfile, con ocho comparsas. Este año, se ha cambiado el recorrido y la salida será a las 16.30 horas de la puerta del parque de Los Pinos. Discurrirá por la avenida de la Hispanidad, avenida Juan Carlos I y calle del Rey para llegar a la plaza Mayor y salir por la calle Talavera hacia la avenida Alfonso VIII, avenida de La Salle, Virgen del Puerto y finalizar en el parque de La Coronación.

Habrá un tramo sin sonido, casi al final, entre el cruce de la avenida de La Salle con la plaza de San Calixto y la esquina de la universidad con la avenida Virgen del Puerto.

Tras el desfile, sobre las 20.30 horas, habrá animación musical, con DJ Hurdano hasta las 23.30 horas y, desde esta hora y hasta las dos de la madrugada, estará el DJ Víctor Montero.

Recorrido del desfile de Carnaval en Plasencia. / Asociación Carnavalera Placentina

Entierro de la sardina

Para terminar la celebración, el miércoles 18 tendrá lugar el Entierro de la Sardina. El edil de Festejos, David Dóniga, ha destacado que se repetirá el modelo de concentrarlo en el parque de La Coronación porque "el año pasado funcionó muy bien y a todo el mundo le gustó bastante".

Comenzará a las 19.30 horas, con desfile y quema de la sardina y, después, habrá una degustación con sardinas donadas por el ayuntamiento y ambiente festivo a cargo de los bares del parque.

Para "garantizar el correcto desarrollo de todos los actos programados", habrá presencia de Policía Local, Cruz Roja, Protección Civil y servicios de emergencia.