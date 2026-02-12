Acuerdo de pleno
Sanción de 5.000 euros a una empresa constructora por obras ilegales en una vivienda de Plasencia
El ayuntamiento abrió expediente por infracción grave, pero no ha reconocido su responsabilidad
Los dueños pararon los trabajos, pidieron una nueva licencia y han pagado 1.875 euros
El pleno del Ayuntamiento de Plasencia ha aprobado una sanción a una empresa constructora por unas obras realizadas en una vivienda situada en la zona de La Data Vieja, que se han considerado como infracción urbanística grave.
Como ha explicado la concejala de Gestión Urbanística, Belinda Martín, los propietarios de la vivienda contrataron a la empresa para realizar un volumen de obras mayor que aquel para el que habían pedido licencia municipal inicialmente, el cambio de azulejos y solado.
El expediente
Detectada la infracción, se abrió un expediente y se ordenó paralizar las obras hasta restaurar la legalidad. Posteriormente, el comportamiento de los propietarios y de la empresa ha sido distinto, por lo que unos han tenido que pagar al ayuntamiento una cantidad sensiblemente inferior a la sanción aprobada ahora para la empresa.
De esta forma, el secretario municipal, al leer el dictamen de la comisión correspondiente, ha señalado que, con respecto a los dueños, se añadió la atenuante de parar la obra y proceder a su legalización y la agravante de no haber permitido el acceso al interior de la casa.
Los propietarios pagaron
En todo caso, solicitaron una nueva licencia para las obras no recogidas inicialmente, "el cerramiento de un balcón" y optaron por acogerse al pago de la sanción correspondiente de forma voluntaria, lo que ha reducido el abono en un 75%. En su caso, han tenido que pagar 1.875 euros, con una reducción del 50% por la legalización y 25% por el pago voluntario.
La constructora no pagó
Por el contrario, la empresa constructora no ha reconocido la infracción urbanística ni tampoco su responsabilidad, por lo que no se ha acogido al pago voluntario, de forma que la sanción impuesta y aprobada en el pleno ha sido de 5.000 euros, cantidad fijada en función de varios artículos del Código Penal.
El punto se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos de la corporación en base a los informes técnicos, ajustados a la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS).
- Petición urgente de Plasencia a ADIF porque la acumulación de residuos en las vías del tren provoca inundaciones
- Gloria Bendita en Plasencia: cafetería, panadería y repostería donde Robe está siempre presente
- Tornillos en las ruedas desde hace tres meses: la denuncia de trabajadores del sociosanitario de Plasencia
- Un regalo de 190.000 euros a Plasencia: El escritor Álvaro Valverde dona todo su archivo literario
- Plasencia se prepara para la alerta por lluvias: cierra este jueves parques, paseos e instalaciones deportivas
- Una mujer y su exsuegra, multadas en Plasencia y condenadas a indemnizarse mutuamente tras una pelea
- Plasencia cierra el parque de Los Pinos hasta que revise el estado de los árboles tras el tornado
- Unas 10 personas, entre ellas una mujer de 98 años, desalojadas del camping La Chopera de Plasencia, que se ha inundado