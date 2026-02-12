Sanción de 5.000 euros a una empresa constructora por obras ilegales en una vivienda de Plasencia

El pleno del Ayuntamiento de Plasencia ha aprobado una sanción a una empresa constructora por unas obras realizadas en una vivienda situada en la zona de La Data Vieja, que se han considerado como infracción urbanística grave.

Como ha explicado la concejala de Gestión Urbanística, Belinda Martín, los propietarios de la vivienda contrataron a la empresa para realizar un volumen de obras mayor que aquel para el que habían pedido licencia municipal inicialmente, el cambio de azulejos y solado.

El expediente

Detectada la infracción, se abrió un expediente y se ordenó paralizar las obras hasta restaurar la legalidad. Posteriormente, el comportamiento de los propietarios y de la empresa ha sido distinto, por lo que unos han tenido que pagar al ayuntamiento una cantidad sensiblemente inferior a la sanción aprobada ahora para la empresa.

De esta forma, el secretario municipal, al leer el dictamen de la comisión correspondiente, ha señalado que, con respecto a los dueños, se añadió la atenuante de parar la obra y proceder a su legalización y la agravante de no haber permitido el acceso al interior de la casa.

El pleno de Plasencia ha aprobado por unanimidad la sanción a una empresa constructora. / Toni Gudiel

Los propietarios pagaron

En todo caso, solicitaron una nueva licencia para las obras no recogidas inicialmente, "el cerramiento de un balcón" y optaron por acogerse al pago de la sanción correspondiente de forma voluntaria, lo que ha reducido el abono en un 75%. En su caso, han tenido que pagar 1.875 euros, con una reducción del 50% por la legalización y 25% por el pago voluntario.

La constructora no pagó

Por el contrario, la empresa constructora no ha reconocido la infracción urbanística ni tampoco su responsabilidad, por lo que no se ha acogido al pago voluntario, de forma que la sanción impuesta y aprobada en el pleno ha sido de 5.000 euros, cantidad fijada en función de varios artículos del Código Penal.

El punto se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos de la corporación en base a los informes técnicos, ajustados a la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS).