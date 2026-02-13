Carreras, exhibiciones y fútbol de la mano de la Policía Nacional, en Plasencia

Quien sea aficionado a correr podrá hacerlo, el que quiera pasear, también, pero además, habrá un espacio para exhibiciones policiales, exposiciones y también exhibiciones y actividades de taekwondo y fútbol. Todo abierto a la participación ciudadana y de la mano de la Policía Nacional, organizado por la comisaría de Plasencia.

Es todo lo que engloba a una iniciativa, la Ruta 091 del cuerpo nacional, que une el deporte, con la seguridad ciudadana y la solidaridad, ya que lo que se recaude con la venta de dorsales permitirá ayuda a personas con esclerosis múltiple.

¿Cuándo y dónde?

La actividad tendrá lugar el sábado 14 de marzo, a partir de las diez de la mañana, en dos escenarios, la avenida de La Hispanidad y el parque de La Coronación.

En el primero, se llevarán a cabo las carreras que, según ha explicado el jefe de la comisaría, Juan Manuel de la Cruz, contarán con una "novedad importante" y es que habrá dos opciones para la carrera absoluta, una de 5 kilómetros y otra de 10 kilómetros.

El jefe de la comisaría de la Policía Nacional de Plasencia explica los datos de la carrera 091. / Toni Gudiel

El objetivo es hacer un recorrido "más atractivo para aquellas personas a las que les gusta correr y, por otro lado, no excluir a nadie y que puedan poner el ritmo cada uno que quiera".

A estas se sumarán el paseo solidario y las carreras infantiles, "que son varias distancias en función de la edad y de cada niño", ha apuntado De la Cruz.

Las actividades paralelas

Para amenizar la jornada, además de las carreras, distintas unidades de la Policía Nacional volverán a Plasencia para realizar exhibiciones y también habrá exposiciones.

Además, este año, se sumarán a la actividad los monitores del gimnasio Losan, que realizarán "una serie de exhibiciones y actividades abiertas para todo el público y que empezarán a partir de las diez de la mañana". Y, para los más futboleros, la Academia Plasencia "hará también actividades y entrenamientos para todo aquel niño que quiera".

Cómo participar

En cuanto a las inscripciones, cuestan 12 euros para las carreras absolutas y 10 para las infantiles. El dorsal se complementará con una bolsa del corredor con camiseta técnica y "distintos regalos que nos han obsequiado las empresas colaboradoras y una medalla conmemorativa para todos los chiquitines que participen con nosotros".

Ya están abiertas en la web www.ruta091.es. El jefe de la comisaría ha destacado además que existe también un dorsal cero para quien no pueda participar, pero sí colaborar con el Grupo de Esclerosis Múltiple de Plasencia y el Norte de Extremadura (Gemap).

Los dorsales se podrán recoger en la comisaría los días 12 y 13 de marzo, de nueve de la mañana a nueve de la noche y, el día 14, de 8.30 horas y hasta media hora del inicio de las carreras.

Participantes en la presentación de las carreras solidarias de la Policía Nacional en Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Los beneficiarios

Carmelo Rodríguez, vicepresidente de la asociación de esclerosis múltiple, ha señalado que el colectivo lo crearon en 2019 afectados y familiares de la enfermedad para Plasencia y el norte de Cáceres. Ha destacado que actividades como la Ruta 091 les dan visibilidad "para que realmente se conozca la enfermedad y cualquier persona que pueda estar sufriéndola, que hablen con nosotros, que damos un apoyo emocional, sobre todo, los primeros momentos del diagnóstico. Ofrecemos asistencia psicológica de fisioterapia, podología y tenemos convenios con diferentes clínicas especializadas".

Las administraciones

Por parte de la Diputación Provincial de Cáceres, la diputada de Medio Ambiente, Angélica Gómez, ha mostrado el apoyo de la administración provincial a la iniciativa solidaria de la Policía Nacional. Además, ha animado a participar en la carrera para que haya "mucha colaboración, que al final es lo que se necesita, sobre todo en enfermedades que son un poco silenciosas y le pueden tocar a cualquiera".

También el alcalde, Fernando Pizarro, ha participado en la presentación de la iniciativa y ha subrayado que "no es fácil que una institución con tanta responsabilidad en el ámbito de sus competencias haga determinadas cuestiones fuera de ese ámbito y lo hacen de manera generosa porque preparar esto es dificilísimo y el trabajo de la policía es muy intenso".

También ha destacado que se ponga el foco en una asociación "emergente, discreta y humilde" y ha mostrado su agradecimiento a la Diputación de Cáceres, pues "las administraciones estamos para ayudar y colaborar en la medida de nuestras posibilidades. Estamos orgullosos de ser parte de ese elenco de ciudades que tienen un acontecimiento deportivo y solidario tan importante como este", ha resaltado.