El nuevo puente de Plasencia, otro de los damnificados por la falta de presupuesto en Extremadura

La ausencia de presupuestos en Extremadura está provocando muchos daños colaterales, proyectos que se han quedado estancados porque no cuentan con la financiación para seguir adelante. La semana pasada, la Junta manifestó que la obra de Martín Palomino de Plasencia no se podrá licitar hasta que no haya nuevo gobierno, pero además, el nuevo puente proyectado también se ha visto afectado.

Así lo ha confirmado la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, que ha destacado que en el presupuesto autonómico confeccionado para este año se contemplaba "una partida económica para la redacción del gobierno".

Nuevo gobierno

Sin embargo, dado que las cuentas regionales no salieron adelante, al no lograr el respaldo de ninguno de los partidos de la Cámara, salvo el PP, tampoco lo han hecho los trámites administrativos para que Plasencia cuente con un nuevo puente.

Ante esta situación, la Consejería ha manifestado que espera que "con la formación de un nuevo gobierno se apruebe el presupuesto para este año y el proyecto siga adelante".

Diez años pidiéndolo

Desde el 2015, lleva el Ayuntamiento de Plasencia pidiendo dinero a la Junta de Extremadura para poder levantar un nuevo puente en la ciudad sobre el río Jerte. En febrero del 2024, anunció que, de la mano de un gobierno regional de su mismo signo político, lo había conseguido.

El gobierno local introdujo el proyecto como enmienda a los presupuestos de la Junta para ese año y se incluyó. En concreto, la financiación se desglosaría a lo largo del 2024, 2025 y 2026 y serviría para la redacción del proyecto, del que saldría el coste de esta nueva infraestructura para luego aportar la financiación y acometer las obras.

La falta de presupuestos paraliza los trámites para un nuevo puente en Plasencia. / Toni Gudiel

200.000 euros

Unos meses después, en abril de ese mismo año, La Consejería de Infraestructuras, a través de la Dirección General de Infraestructuras Viarias, inició la tramitación previa necesaria para la futura construcción del puente.

Según detalló entonces, las partidas incluidas en los presupuestos serían de 50.000 euros en 2024, 100.000 en el 2025 y otros 50.000 en el 2026.

El análisis de viabilidad

La empresa Inyges Consultores SL fue la adjudicataria del contrato menor de asistencia técnica para el análisis de viabilidad, estudio y definición de las condiciones de diseño y construcción para licitar la redacción del proyecto del puente, que irá paralelo al puente Nuevo y será exclusivamente peatonal.

La Junta ha destacado que "esta nueva estructura conectará la avenida del Valle con la carretera EX-304, permitiendo el acceso a la estación de autobuses de Plasencia de una forma más directa".

Nuevo trazado de la carretera

Además del puente, la Consejería explicó entonces que debía "presentarse un estudio previo del nuevo trazado de la carretera en la longitud necesaria que permita la conexión de la nueva estructura entre esos dos puntos, y la adaptación de la nueva geometría de la vía a los condicionantes de trazado de la normativa vigente".

Los trabajos adjudicados hasta ahora han sido de análisis, estudio, preparación y redacción de una memoria técnica para analizar la viabilidad de la construcción del nuevo puente, tras estudiar los condicionantes ambientales, hidráulicos, geológicos, etcétera.

Del mismo modo, se han elevado consultas a los organismos sectoriales y administraciones afectadas y el estudio debía definir los condicionantes de diseño para su futura construcción, todo acompañado de los planos necesarios y apéndices correspondientes.