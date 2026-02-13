Algunos se dieron el sí quiero hace cincuenta años, en 1975, y otros, veinte años antes, en 1955. Unos pueden valerse por sí mismos perfectamente y, otros, necesitan un andador para poder caminar, pero todos han estado presentes este viernes en Plasencia para recibir un homenaje por San Valentín.

Este año, ha sido catorce las parejas que suman cincuenta años de matrimonio o más a quienes la Concejalía de Mayores del ayuntamiento ha querido reconocer por hacer honor al Santo y haber permanecido unidos durante tantos años.

70 años casados

Margarita García Lozano y Gaudencio García Cruz son el mayor ejemplo, los más longevos entre los matrimonios homenajeados porque llevan casados 70 años.

Este viernes, han caminado juntos para recibir un detalle, entre aplausos y las felicitaciones del alcalde, Fernando Pizarro, la concejala de Mayores, Mayte Díaz y los concejales del PSOE Alfredo Moreno y Mireya Conejero.

Fotogalería | Plasencia celebra el amor más duradero por San Valentín / Toni Gudiel

Se han arropado los unos a los otros y también algunos han acudido acompañados por sus familiares, personal de Servicios Sociales o de las residencias de mayores en las que se encuentran.

En peligro de extinción

Ha sido una actividad para celebrar el amor y en la que la música también ha tenido un lugar destacado gracias al trío D'Capo, que ha interpretado temas tan conocidos como Can't help falling in love with you, que hizo famoso Elvis Presley.

Después de la entrega de reconocimientos, el alcalde ha tomado la palabra para felicitarles y elogiar su proeza. "Es difícil no pensar si permanecer cincuenta años casados o más está en peligro de extinción", ha señalado Fernando Pizarro.