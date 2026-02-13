El PSOE sobre el parking del puente Trujillo de Plasencia: "No puede ser que la gente entre con miedo"

No es la primera vez que la oposición denuncia el estado del parking del puente Trujillo de Plasencia. En varias ocasiones, ha preguntado al ayuntamiento y ha pedido soluciones a su falta de limpieza, sobre todo. Esta semana, ha ido más allá, al subrayar: "No puede ser que la gente entre allí con miedo".

Lo ha afirmado el portavoz del PSOE, Alfredo Moreno, en alusión a las personas sin hogar que duermen habitualmente en un espacio situado en un hueco de escalera, en la planta baja.

Suciedad

Según ha advertido Moreno, "no es que haya gente que esté durmiendo allí, es que vive allí". A esto han sumado los problemas de suciedad, "olores nauseabundos, papeleras sin recoger..."

Vía de circulación en el interior del parking del puente Trujillo de Plasencia. / Toni Gudiel

Porque en varias ocasiones ha salido a la luz la acumulación de basuras, como vasos, botellas o papeles, pero también de orines e incluso heces. "No vale con ir a limpiar de vez en cuando", ha subrayado el PSOE, que ha insistido en que los usuarios entran "con miedo".

El agua

Además, cada vez que llueve con intensidad, las plantas del parking terminan "encharcadas", lo que llama la atención al tratarse de un espacio cubierto. Por eso además, el portavoz socialista ha señalado la mala imagen que reciben los turistas cuando deciden utilizar ese aparcamiento.

Una planta del parking del puente Trujillo de Plasencia, encharcada. / Toni Gudiel

Como respuesta al PSOE, el concejal José María Nisa, ha señalado este miércoles en el pleno que la situación del parking es "complicada".

Personas sin hogar

Sobre la limpieza, el edil ha afirmado que "se actúa lo mejor que podemos". En otra sesión plenaria, anunció la intención de contratar a una empresa externa para realizar estas tareas, pero todavía no se ha realizado.

En cuanto a las personas sin hogar que duermen allí, ha señalado que, precisamente el miércoles "la Policía Local ha desalojado a gente que estaba pernoctando allí y prácticamente lo hacen todos los días". Dada la situación, el ayuntamiento está además "trabajando con el programa de personas sin hogar de Servicios Sociales. Es la única forma de solucionar ese problema".

También ha explicado que se ha tenido que acudir a la instalación debido a "inundaciones" por problemas que "se han reparado".