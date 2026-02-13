Infraestructura con problemas
El PSOE sobre el parking del puente Trujillo de Plasencia: "No puede ser que la gente entre con miedo"
Personas sin hogar "viven" en las instalaciones y la Policía Local las ha desalojado en varias ocasiones
El agua entra en las plantas cuando llueve, a pesar de ser un espacio cubierto
No es la primera vez que la oposición denuncia el estado del parking del puente Trujillo de Plasencia. En varias ocasiones, ha preguntado al ayuntamiento y ha pedido soluciones a su falta de limpieza, sobre todo. Esta semana, ha ido más allá, al subrayar: "No puede ser que la gente entre allí con miedo".
Lo ha afirmado el portavoz del PSOE, Alfredo Moreno, en alusión a las personas sin hogar que duermen habitualmente en un espacio situado en un hueco de escalera, en la planta baja.
Suciedad
Según ha advertido Moreno, "no es que haya gente que esté durmiendo allí, es que vive allí". A esto han sumado los problemas de suciedad, "olores nauseabundos, papeleras sin recoger..."
Porque en varias ocasiones ha salido a la luz la acumulación de basuras, como vasos, botellas o papeles, pero también de orines e incluso heces. "No vale con ir a limpiar de vez en cuando", ha subrayado el PSOE, que ha insistido en que los usuarios entran "con miedo".
El agua
Además, cada vez que llueve con intensidad, las plantas del parking terminan "encharcadas", lo que llama la atención al tratarse de un espacio cubierto. Por eso además, el portavoz socialista ha señalado la mala imagen que reciben los turistas cuando deciden utilizar ese aparcamiento.
Como respuesta al PSOE, el concejal José María Nisa, ha señalado este miércoles en el pleno que la situación del parking es "complicada".
Personas sin hogar
Sobre la limpieza, el edil ha afirmado que "se actúa lo mejor que podemos". En otra sesión plenaria, anunció la intención de contratar a una empresa externa para realizar estas tareas, pero todavía no se ha realizado.
En cuanto a las personas sin hogar que duermen allí, ha señalado que, precisamente el miércoles "la Policía Local ha desalojado a gente que estaba pernoctando allí y prácticamente lo hacen todos los días". Dada la situación, el ayuntamiento está además "trabajando con el programa de personas sin hogar de Servicios Sociales. Es la única forma de solucionar ese problema".
También ha explicado que se ha tenido que acudir a la instalación debido a "inundaciones" por problemas que "se han reparado".
- Petición urgente de Plasencia a ADIF porque la acumulación de residuos en las vías del tren provoca inundaciones
- Gloria Bendita en Plasencia: cafetería, panadería y repostería donde Robe está siempre presente
- Plasencia cumple el mayor deseo de Robe Iniesta: abrirá el primer local de ensayos en primavera
- Tornillos en las ruedas desde hace tres meses: la denuncia de trabajadores del sociosanitario de Plasencia
- Un regalo de 190.000 euros a Plasencia: El escritor Álvaro Valverde dona todo su archivo literario
- Choca contra una rotonda en Plasencia y abandona el vehículo, a nombre de una niña de 9 años
- Sanción de 5.000 euros a una empresa constructora por obras ilegales en una vivienda de Plasencia
- Una mujer y su exsuegra, multadas en Plasencia y condenadas a indemnizarse mutuamente tras una pelea