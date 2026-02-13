Suspendidos los actos de Carnaval programados para este viernes en el parque de La Coronación de Plasencia

Aunque el sol ha salido este viernes en Plasencia, el ayuntamiento ha anunciado que se han suspendido las actividades del Carnaval previstas para esta jornada en el parque de La Coronación.

El motivo, según ha explicado, es "la ampliación de la alerta meteorológica", amarilla, por lluvias y vientos, que se extiende hasta las seis de la tarde.

Recomendación

La decisión municipal de suspender las actividades programadas se ha tomado por recomendación de "la Dirección General de Protección Civil".

No obstante, el gobierno local ha señalado que, si la situación mejora, anunciarán cualquier cambio en la decisión.

Lo cierto es que este viernes, a las doce, estaba programada una actividad de estudiantes de institutos de la ciudad en la carpa que se ha instalado en La Coronación y se ha llevado a cabo con normalidad.

Estudiantes, en la carpa de La Coronación de Plasencia para celebrar el Carnaval, este viernes. / Toni Gudiel

Las actuaciones previstas

Respecto a los actos previstos para la tarde de este viernes, la que resultará afectada será una fiesta infantil en la misma carpa del parque, programada a las 18.30 horas y animada por Paco Santos. Después, tendría lugar el pregón, a cargo de la comparsa La Unión hace la juerga, como homenaje a Pedro Díaz, componente del grupo, gran carnavalero y fallecido el año pasado.

Santos Music pondría el punto y final de la animación, a partir de las nueve de la noche.

Son los primeros actos organizados por la Asociación Carnavalera Placentina, en colaboración con la Concejalía de Festejos del ayuntamiento y los hosteleros del parque.

Fotogalería | Los colegios estrenan el Carnaval en Plasencia / Toni Gudiel

Sábado soleado

Este sábado, la Agencia Estatal de Meteorología prevé buen tiempo, sobre todo, a partir de las 16.30 horas, en que comenzará el desfile. Según la Aemet, el sol lucirá durante todo el desarrollo de la actividad, hasta que se haga de noche.

Ocho comparsas saldrán de la puerta del parque de Los Pinos para dirigirse a la avenida Juan Carlos I y calle del Rey para llegar a la plaza Mayor y salir por la calle Talavera hacia la avenida Alfonso VIII, avenida de La Salle, Virgen del Puerto y finalizar en el parque de La Coronación.

Recorrido del desfile de Carnaval en Plasencia. / Asociación Carnavalera Placentina

Habrá un tramo sin sonido, casi al final, entre el cruce de la avenida de La Salle con la plaza de San Calixto y la esquina de la universidad con la avenida Virgen del Puerto.

Tras el desfile, sobre las 20.30 horas, habrá animación musical, con DJ Hurdano hasta las 23.30 horas y, desde esta hora y hasta las dos de la madrugada, estará el DJ Víctor Montero.

Desfile de Carnaval del colegio El Pilar de Plasencia, este jueves. / CEDIDA

Más colegios

Los que han tenido suerte y han esquivado la lluvia prevista para este viernes han sido los colegios, que decidieron salir el jueves para aprovechar la buena meteorología.

Así, centros como el Madre Matilde, Alfonso VIII, Ramón y Cajal, Miralvalle, San Calixto y otros han decidido salir con sus disfraces y recorrer sus barrios.

Lo mismo ha hecho el colegio del Pilar, con un multitudinario desfile con todo su alumnado, como es habitual. Los disfraces estaban basados en el proyecto escolar de este año, denominado aluCINE el Pilar y cada grupo ha representado una película.