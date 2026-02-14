¿Qué tienen en común Stranger Things, Netflix y Plasencia? A Ismael Alabado, creador de personajes digitales

Parece difícil de creer, pero la aclamada serie Stranger Things - que recientemente ha finalizado con un episodio final que se ha viralizado, al igual que las reacciones de sus fans- junto con la plataforma de emisión, Netflix, y Plasencia, tienen una relación que posiblemente muchos desconocen, a Ismael Alabado Rodríguez.

Este placentino -aunque nacido en Madrid, sus raíces están en Plasencia y Navaconcejo- que se formó en Extremadura, lleva años participando en series de televisión y películas de ámbito internacional gracias a su profesión como creador de personajes y diseñador de efectos visuales y sus trabajos más recientes han logrado una proyección exponencial.

Episodio final

Así, actualmente, trabaja "dentro del ecosistema de Netflix, en estudios como Scanline y Eyeline Studios, participando como Lead Artist en proyectos como One Piece, Yu Yu Hakusho, The Gray Man o Stranger Things, centrado en digital humans y desarrollo de personajes", explica.

De hecho, ha participado en el episodio final de Stranger Things, "dentro del área de desarrollo de personajes y digital humans" y, tras este proyecto, "continúo vinculado a producciones internacionales de gran escala dentro del ecosistema de plataformas como Netflix, Amazon o Apple TV+".

Ismael Alabado, vinculado a Plasencia y que ha trabajado en Stranger Things. / CEDIDA

Amazon y Avatar

Como ejemplos, pone producciones como Monarch para Apple TV+, Gen V y The Boys para Amazon, así como One Piece temporada 2 y Avatar: The Last Airbender para Netflix, "siempre dentro del área de creación de personajes digitales, criaturas y desarrollo facial".

Además, participa en otras producciones en desarrollo, "que todavía no han sido anunciadas públicamente, por lo que, por acuerdos de confidencialidad de la industria, aún no puedo mencionarlas. Lo que sí puedo decir es que continúo centrado en el desarrollo de digital humans, criaturas y personajes hiperrealistas, liderando equipos internacionales dentro de producciones de alto nivel para cine y streaming".

De Plasencia a Milán o Londres

Pero hasta llegar a la situación actual, Ismael Alabado ha pasado por una trayectoria que comenzó estudiando Bachillerato Artístico y pasando por las escuelas de arte Eulogio Blasco y Rodrigo Alemán, en Cáceres y Plasencia. Después, se licenció en Bellas Artes en Salamanca y ha pasado por centros educativos en Milán y Londres, especializándose en animación 3D y VFX (efectos visuales).

A lo largo de los años, ha seguido realizando "másteres y cursos especializados en creación y diseño de videojuegos, escultura digital, 3D y anatomía, manteniendo siempre una formación constante. De hecho, esa actualización sigue a día de hoy y continúo aprendiendo herramientas como Houdini, enfocada a efectos visuales avanzados, y también GenAI (Inteligencia Artificial Generativa), aplicada al desarrollo visual y a los nuevos flujos de trabajo dentro de la industria".

A Hollywood con Thor

Ya en el ámbito profesional, en sus inicios, trabajó tanto dentro como fuera de Extremadura, por ejemplo, "como ilustrador médico en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón" de Cáceres y también en Madrid, Santander, Mallorca o Tenerife. Destaca que el punto de inflexión llegó en el 2017, cuando participó en su primera superproducción de Hollywood: Thor: Ragnarok, trabajando "en el personaje de Korg".

Su primer personaje en Hollywood, Korg, de Thor Ragnarok. / CEDIDA

Después, le han seguido producciones como Black Panther, Venom o Pacific Rim, especializándose "en criaturas y personajes digitales" y también ha participado en Godzilla vs. Kong, Justice League – Snyder Cut, Black Widow o Eternals.

Sus personajes

Ismael Alabado afirma que su profesión "combina arte y tecnología: se trata de crear personajes que no existen —o que no pueden rodarse físicamente— y hacer que resulten totalmente creíbles en pantalla".

Entre los más significativos, destaca por su tamaño -literalmente- "Arishem, el Celestial de la película Eternals de Marvel". Otro proyecto muy especial para él fue en "Industrial Light & Magic (ILM), donde trabajé en el modelado de las versiones jóvenes de los integrantes de ABBA para el espectáculo holográfico ABBA Voyage, que actualmente sigue proyectándose en Londres".

También resalta su participación en "Godzilla vs. Kong, donde pude dar el salto a criaturas gigantes trabajando en Kong".

Entre Londres, Vancouver y Extremadura

Estos y otros trabajos le han llevado a viajar, pero explica que hay tres lugares entre los que se mueve. Uno de ellos es Vancouver, en Canadá, donde está asentado profesionalmente. "Es uno de los grandes hubs mundiales de efectos visuales y donde se concentran muchas de las producciones en las que trabajo actualmente".

Al mismo tiempo, España, y especialmente Extremadura. "Siguen siendo una parte muy importante de mi vida. Siempre mantenemos el vínculo y, de hecho, tenemos ideas y proyectos de futuro vinculados a la región, tanto en el ámbito creativo como formativo. Me interesa mucho la posibilidad de que, con el tiempo, toda la experiencia acumulada en la industria internacional pueda revertir también en Extremadura, ya sea a través de formación, desarrollo de estudios o iniciativas artísticas".

A su vez, mantiene un pie en Londres, "tanto a nivel profesional como personal".

El personaje de Kong. / CEDIDA

Trabajo en la tierra

Sin embargo, afirma que, desde el covid, "la industria ha cambiado bastante y se ha abierto mucho más la posibilidad de trabajar en remoto en determinadas fases de producción". Eso le ha permitido "pasar largas temporadas en Extremadura, incluso uno o dos meses", sobre todo en Plasencia y el Valle del Jerte.

Subraya que "es una forma bonita de mantener el equilibrio: seguir conectado a la industria global, pero sin perder el contacto con tus raíces, la familia y la tierra".

Del videoclub al cine

De su trabajo, confiesa que lo que más le gusta es "trabajar en películas y series, formar parte de las historias que veía y soñaba cuando era niño".

Destaca que, cuando crecía en Plasencia, "me encantaba ir al videoclub y al cine Alkázar a ver películas. Era un ritual: elegir cinta, ver carteles, imaginar cómo se habrían hecho esos mundos y criaturas. Nunca pensé que años después acabaría trabajando precisamente en eso… Y que incluso podría ver mi nombre en los títulos de crédito de algunas de esas producciones".

Otra de las creaciones de Ismael Alabado. / CEDIDA

Las tripas de los procesos

Además, subraya que "otra parte fascinante es poder ver las tripas de los procesos creativos, entender cómo se construye una película desde dentro: desde el concept inicial hasta el personaje final en pantalla. Es como estar dentro de la magia… pero conociendo todos los trucos".

Por eso, considera que, al final, "es una mezcla de arte, tecnología y narrativa que conecta mucho con ese niño que iba al cine en Plasencia a soñar con otros mundos".

Los actores

En todos estos procesos, ha podido conocer a actores. Destaca que Tom Cruise acudió al estudio para supervisar "una escena de helicóptero de Mission: Impossible" y ha coincidido también con Jason Momoa en Aquaman 2 o con Millie Bobby Brown en Enola Holmes.

Pero lo que más ilusión le ha hecho es "conocer en persona y regalarle un dibujo a Dolph Lundgren, algo muy significativo para mí, y coincidir también con actores clásicos vinculados a películas icónicas como Rocky o Superman".

Futuro profesional

Respecto a su futuro, señala que, a nivel profesional, le gustaría "seguir escalando dentro de la industria y evolucionar hacia roles como VFX Supervisor, lo que implicaría estar más cerca del set de rodaje, supervisando la integración entre efectos prácticos y digitales".

Y, por supuesto, estaría encantado de que, "en algún momento, parte de esa experiencia pudiera revertir en España o Extremadura. Ciudades como Cáceres, por ejemplo, son literalmente sets de producción naturales, con un potencial enorme para cine y series, y sería muy interesante poder participar en proyectos que se desarrollen allí, ya sea desde la producción, la formación o la creación de estudios".

Al final, resume que "la idea es seguir creciendo profesionalmente sin perder el vínculo con la tierra de la que vienes".