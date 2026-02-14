Medio millar de incondicionales mantienen vivo el Carnaval en Plasencia

Llevan prácticamente un año preparándolo todo, trajes, coreografías, carrozas... Y, este viernes, el mal tiempo aguó la fiesta e impidió la inauguración de los Carnavales en Plasenciaporque no fue posible celebrar la fiesta infantil ni dar el pregón, un homenaje a Pedro Díaz, carnavalero fallecido el año pasado.

Por eso, este sábado había ganas de salir y el cielo se ha abierto -tras incontables borrascas- para que unos 500 incondicionales de la celebración, agrupados en ocho comparsas, recorrieran las calles de la ciudad.

De la feria a oriente

Abriendo el desfile, que ha salido de la puerta del parque de Los Pinos, Los Indomables. Las ganas de fiesta las han plasmado en una carroza en la que han representado una caseta de feria, con sus farolillos y macetas incluidos. Sus componentes iban vestidos de toreros, ellos y ellas, en tonos rojos, negros y dorados.

El segundo grupo en desfilar ha sido el del centro infantil Dulce Chacón, que ha elegido una temática oriental, la de los samuráis, con sus dragones y catanas.

Fotogalería | Así ha sido el desfile del Carnaval de Plasencia / Toni Gudiel

Homenaje a Pedro Díaz

La comparsa Al fondo hay sitio ha arrancado con un dragón de hielo y trajes de fantasía en tonos azules y blancos, mientras que La Unión hace la juerga, aunque no ha podido dar su pregón en recuerdo a Pedro Díaz, le ha rendido el mejor de los homenajes.

Ya que Díaz se disfrazaba siempre que podía de Abuelo Mayorga, sus compañeros han hecho lo mismo y han lucido su traje, con relojes alados a modo de sombreros. En tu honor nos disfrazamos de ti se podía leer en su carroza.

Toy Story y San Valentín

La comparsa Losan ha decidido dedicar su traje a Toy Story, sobre todo a los vaqueros Woody -los hombres- y Jessie, las mujeres. Los tambores no han faltado en su carroza, ni tampoco el dinosaurio Rex.

Como el desfile de Carnaval ha coincidido con la celebración de San Valentín, la comparsa Los apañaos ha dedicado su traje a Cupido y han desfilado con su típico arco que lanza flechas de amor y un traje de fantasía donde predominaban los amarillos, verdes y rosas.

Múltiples disfraces

Cerrando ya el desfile, La última y nos vamos ha elegido también la temática oriental, con una carroza a modo de pagoda china y trajes de samuray en azul, dorado y verde.

La comparsa Los Inmigrantes ha puesto el cierre con diferentes disfraces y también se han podido ver grupos disfrazados de una misma temática, pero ya fuera de las comparsas.

El miércoles, sardinas

Este año, el desfile ha cambiado el recorrido y ha pasado por la plaza Mayor, lo que ha sido un acierto por la gran cantidad de personas que esperaban la comitiva. Todos los grupos han mostrado coreografías muy ensayadas, tanto por parte de los niños como de los adultos y donde no han faltado temas como el archiconocido Golden y otros como A tu vera, La bamba o de bandas sonoras como las de Juego de Tronos y Mulán.

La programación del Carnaval en Plasencia, organizada por la Asociación Carnavalera Placentina, continuará ya el miércoles de ceniza, día 18, en el parque de La Coronación. A las 19.30 horas habrá desfile y quema de la sardina y, a partir de las ocho, degustación popular de sardinas donadas por el ayuntamiento, en la carpa instalada en el parque y con ambientación a cargo de los hosteleros de la zona.