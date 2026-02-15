Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia: "A final de año, veremos que la obra de Martín Palomino es una realidad"

Después del paso del tornado y de las lluvias, ¿se va a pedir la declaración de zona catastrófica?

Estamos todavía recogiendo datos de gran parte de los daños que se han ocasionado, sobre todo en vehículos, para poder saberlo en su conjunto. Yo creo que, si todo nos da, hay que pedir esa declaración de zona catastrófica porque va a permitir que sea más fácil el poder tener las compensaciones a los particulares. Nosotros mismos, como administración, cualquier daño sufrido en cualquier instalación municipal, incluidas las propias vías de movilidad, pues vamos a poder tener recursos para afrontarlo. Se puso en riesgo la vida de mucha gente, yo sigo diciendo que fue un milagro.

Sobre el nuevo gobierno regional, ¿considera que las elecciones han sido un fracaso?, y ¿qué opina de las negociaciones?

Yo creo que no han sido un error, creo que ha sido una cuestión de principios, que es una palabra que define muy bien a la presidenta María Guardiola. Nosotros no teníamos presupuestos y por eso se convocaron. En este momento, el que gana las elecciones -y no pasó del mismo modo en el año 2023- es el Partido Popular, la lista más votada e incrementa su representación, así que no creo que haya lastrado al PP en Extremadura. Las consecuencias de esas elecciones son claramente un hundimiento del PSOE como nunca en esta comunidad autónoma se había podido ver. Las negociaciones son siempre complicadas, pero veo que la responsabilidad la representa Guardiola, que ha puesto por delante el beneficio para los ciudadanos, con humildad y discreción. Vox dijo inicialmente que no quería entrar en los gobiernos, cosa inaudita porque uno se presenta para gobernar, y ahora dicen que quieren formar parte de los gobiernos. Cada día que ha salido Vox ha pedido una cosa diferente.

¿Con el resto de partidos no hay nada que hacer?

El delegado del Gobierno dijo que ellos no iban a abstenerse. Por lo tanto, ya plantearon esa opción desde el principio y lo que queda es llegar a un acuerdo con Vox, que desde el punto de vista político sería normal porque es el mismo segmento político, el de la derecha. Pero lo que tenemos claro en la situación que vivimos en todo el país es que Vox existe porque se le alimenta desde la izquierda. Lo hubiesen frenado si hubiesen aprobado los presupuestos.

La concejala Isa Blanco ha entrado en la asamblea, ¿mejorará la situación de Plasencia gracias a ella?

Yo estoy muy agradecido a la presidenta Guardiola porque Plasencia tenga una representación del conocimiento de la ciudad. En principio, no hemos prescindido de ella en el ayuntamiento porque está haciendo una gran labor en la Diversidad, por eso se queda con esa área y hemos preferido que Inclusión la asuma David Calvo, que encaja perfectamente y Deportes, que supone una carga de tiempo muy importante, Alberto Belloso, que ha hecho una gran labor en Juventud y Universidad y está muy involucrado en el Deporte. Será el concejal de Deportes más joven en la historia de la democracia.

El alcalde de Plasencia, durante la entrevista. / Toni Gudiel

¿Cuándo está previsto aprobar los presupuestos municipales?

Nuestra intención es aprobarlos en el pleno de febrero, a principios de marzo. Llevamos trabajando con ellos desde el verano, pero hay cuestiones que no llegan hasta final de año. Una de las partes más importantes es que van a estar los 11 millones de euros de fondos europeos y la cofinanciación, e incluirán la venta de desarrollos urbanísticos que van a permitir tener vivienda nueva a unos precios asequibles para dar posibilidad de acceso al derecho a la vivienda y eso reportará además beneficios económicos al ayuntamiento.

¿Cuáles son las prioridades para esos fondos europeos?

Este año vamos a hacer los proyectos, que son fundamentales. Algunos ya los tenemos, pero hay que hacer una revisión. Los más importantes son el aparcamiento de la segunda planta de La Isla, la glorieta de Ciudad Jardín y la de la puerta Talavera, que no se puede hacer hasta que no sea nuestra. Otros que vamos a empezar es la transformación de la Casa del Deán en biblioteca, la modificación del pavimento, mobiliario e iluminación de la plaza Mayor y un gran edificio de vestuarios, cafetería, botiquín etc. en la piscina de verano, junto con el proyecto de restauración de las orillas del Jerte, paralela a Eulogio González. Todos consensuados con todas las fuerzas políticas. Este año lo vamos a dedicar fundamentalmente a la revisión de todos los proyectos que ya existen, a la culminación de aquellos que están en redacción y a redactar los nuevos proyectos.

En los pabellones militares y otros se han perdido esos fondos

En los pabellones ya no se pueden utilizar fondos europeos y la venta de suelo nos puede permitir precisamente culminar esa obra. Los fondos europeos son una cuestión muy, muy complicada y yo creo que coinciden muchas cuestiones. En una administración pequeña como la nuestra todavía es más complejo, pero yo creo que la principal culpable es la Ley de Contratos del Estado porque los fondos están sujetos a una temporalidad y hay veces que las licitaciones salen del tirón, pero en otras ocasiones, en cuanto ocurre un problema, corren el riesgo de perderse. Pasa en todas las administraciones porque ahí está la obra de la depuradora, que el Ministerio está viendo con sus procedimientos cómo puede desarrollarla, con los problemas que da una depuradora medioambientalmente que no funciona al 100%. Yo creo que se requiere una revisión de la ley y, hay que salvaguardar los derechos, pero uno de ellos es el de la administración.

¿Veremos las obras de Martín Palomino este año?

Sin duda, el proyecto más importante de este año será la humanización de la avenida de España y Martín Palomino. Estamos esperando que haya Gobierno para que pueda sacarla a licitación y se pueda realizar esa obra que durante 50 años llevamos reclamando a las administraciones con competencia. Será una obra muy compleja, con una inversión de 14 millones de euros, que precisamente impulsó la presidenta Guardiola como responsable de que esto llegase a buen puerto, con un acuerdo con el Ministerio para que pusieran los otros 7 millones. Eso se cumplió y, ahora, una vez que haya Gobierno, podremos ver a final de año que esa obra es una realidad.

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro. / Toni Gudiel

Baja el paro, sube la población, pero seguimos sin grandes empresas. ¿El problema es la falta de suelo industrial?

Tenemos cifras del paro que coinciden casi con el periodo previo a la gran crisis y, respecto a la población, el INE establece un dato, pero el padrón municipal muestra la realidad más próxima y, a razón de una información que yo pedí hace una semana, tenemos exactamente 43.377 placentinos. Sería el nivel de población más alto que Plasencia ha tenido desde que hay registros. Para nosotros, el tema del suelo industrial ha sido una prioridad, aunque tengo que decir que no para nuestros antecesores. Cuando nosotros llegamos, establecimos 400 hectáreas en el PGM , aunque todo en manos privadas y la Junta nos requería que lo adquiriera el ayuntamiento. Teníamos 25 hectáreas propias y establecimos negociaciones con los propietarios a través de permutas. Tenemos establecida una permuta para 50 hectáreas y Avante nos ha hecho ya los proyectos de urbanización y parcelación, de manera que continuaremos para dar finalización a esa permuta.

¿Qué noticias hay de la estación del AVE, del tren Ruta de la Plata...?

Esos asuntos que están en manos del Gobierno central son bastante complejos para nosotros. Yo aspiro a que, en algo menos de un año, el proyecto de plataforma logística y la nueva estación de Plasencia del AVE esté realizado, ese estudio de dónde debe ir, para que después se pueda realizar esa obra con un proyecto, con una financiación. Sobre el Ruta de la Plata, seguimos en la reivindicación, sobre todo, para la conexión con Salamanca, que son 120 kilómetros para los que se necesitaría una mínima inversión, aunque debemos seguir defendiendo los derechos de Salamanca hacia arriba.

Problemas de asfaltado, en aceras, iluminación... Hay quien ve decadencia, ¿qué está pasando?

Si lleva tres meses lloviendo, era lógico que las infraestructuras de electricidad y las viarias se deterioraran mucho con el agua. Nosotros vamos a licitar el plan de bacheo para cuatro años, que es la primera vez que lo hacemos, y el de asfaltado. Vamos a hacer un bacheo de emergencia, pero requiere que las lluvias terminen. Lo haremos por urgencia y eso requiere que lo justifiquemos muy bien. En cuanto a la luz, hay que darle una vuelta muy importante a ese recurso. Nos estamos planteando externalizar el mantenimiento para que se dé solución a los problemas y haya personas de guardia de manera permanente cuando ocurra alguna incidencia.

El alcalde de Plasencia. / Toni Gudiel

¿Se reafirma en que seguirá en el ayuntamiento hasta el final de la legislatura?

Es mi compromiso, la verdad, y durante estos meses, quiero culminar todas estas cuestiones que hemos puesto sobre la mesa. Es mi deseo a priori, pero yo soy bastante leal a la organización a la que pertenezco y lo que transmita será de obligado cumplimiento para mí también, pero el compromiso con los ciudadanos es terminar la legislatura.

¿Teme que, en las próximas municipales, vuelva a subir Vox y el PP pierda la mayoría absoluta?

Yo creo que falta un año y medio y es bastante difícil poder vaticinar un posible resultado de cualquier organización política, pueden pasar muchas cosas. Hay que ser prudente y ese análisis lo podremos hacer más cerca de las elecciones. La verdad es que la política se ha convertido en algo muy difícil de predecir.

¿Tiene ya claro su futuro político? ¿Volverá a presentarse a la alcaldía?

La verdad es que, con el tiempo, con la edad y los quince años que llevo aquí, prefiero pensar en el día a día.