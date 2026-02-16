Prohibición de paso
El Ayuntamiento de Plasencia avisa de que los paseos del río continúan cerrados "por precaución"
Se están realizando trabajos de eliminación de arboleda caída
El gobierno local señala que pueden producirse subidas del caudal del Jerte, que podría anegarlos
Con motivo de las alertas meteorológicas de las últimas semanas, el Ayuntamiento de Plasencia ha cerrado los parques y jardines y paseos del río. Las alertas ya han pasado, pero diferentes espacios continúan cerrados, como ha ido anunciando el ayuntamiento.
Así, primero informó de que el acceso al parque de Los Pinos quedaría restringido hasta que se hiciera una revisión del arbolado y, días después, anunció el mismo caso para La Isla.
Eliminación de árboles
Ahora, ha advertido de que los paseos del río "continúan cerrados al público por precaución".
Según ha explicado el gobierno local, "durante estos días, se están llevando a cabo trabajos de eliminación de arboleda caída en la ribera, como consecuencia de los últimos episodios de lluvias", de ahí que se haya decidido no reabrir los paseos.
Subida del caudal
Además, señala el ayuntamiento que "pueden producirse subidas puntuales del caudal del río Jerte", que en ocasiones anteriores ha cubierto por completo los paseos en algunos tramos, con el peligro que eso supone para el paso de personas y bicicletas.
Por todo, el gobierno local ha hecho hincapié en que "es fundamental respetar la señalización y no acceder a las zonas cerradas".
También ha querido agradecer "la colaboración ciudadana" y apela "a la responsabilidad de todos para garantizar la seguridad".
Tras el tornado
El pasado 3 de febrero, el ayuntamiento decidió cerrar el parque de Los Pinos "por prevención y responsabilidad". Fue días después de que un tornado causara numerosos daños en varios puntos de la ciudad, por ejemplo, arrancando árboles de raíz.
Entonces, el concejal de Interior, David Dóniga, explicó que, una vez que los servicios municipales terminaran el inventario de los daños ocasionados por el fenómeno de vientos en espacios municipales, el ayuntamiento realizaría "una revisión de todo el arbolado de la ciudad" y, entonces, reabriría el parque.
Sanciones si se accede
El concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, señaló varios días después que se habían caído algunos árboles dentro de Los Pinos debido a los fuertes vientos y la UTE de jardines estaba llevando a cabo un operativo para "reparar los daños".
Del mismo modo, el 9 de febrero, David Dóniga anunció que el parque de La Isla permanecería cerrado de forma preventiva "hasta que finalice la valoración del estado del arbolado".
En el caso de los espacios que están cerrados con precintos, el ayuntamiento ha advertido también de que la entrada a estas zonas restringidas conllevaría sanciones.
