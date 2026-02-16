Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OposicionesCuartos del BañoPSOE ExtremaduraSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Borrasca Oriana

La caída de un árbol y un desprendimiento de rocas, últimos 'coletazos' del temporal en Plasencia

Las incidencias se han producido en el camino de Valdeolivos y San Miguel

La policía ha denunciado a un hombre por tener la música alta en una vivienda

La caída de un árbol (foto en Los Pinos) y un desprendimiento de tierras, últimos 'coletazos' del temporal en Plasencia.

La caída de un árbol (foto en Los Pinos) y un desprendimiento de tierras, últimos 'coletazos' del temporal en Plasencia. / Ayuntamiento de Plasencia

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Finalizado el tren de borrascas de la pasada semana, tras la caída de una parte de la muralla en la puerta del Sol, los últimos coletazos del temporal han dejado varias incidencias en Plasencia, de nuevo sin daños personales.

Según ha informado el ayuntamiento, durante la jornada del viernes, con la borrasca Oriana en la península y fuertes vientos, se produjeron sobre todo dos, una de ellas, la caída de un árbol de grandes dimensiones en el camino de Valdeolivos, que une la variante sur con el parque del Cachón.

Desprendimiento en San Miguel

Además, tuvo lugar un desprendimiento de rocas en un talud situado en el barrio de San Miguel. A su vez, en la mañana del sábado fue necesaria la intervención de los bomberos del Sepei de la Diputación de Cáceres debido al riesgo de caída de una valla publicitaria situada en la avenida de España.

Por lo que respecta al ocio nocturno, según ha señalado el ayuntamiento, "no se han registrado incidencias destacables".

Detenido por conducir ebrio

Por otro lado, en materia de seguridad vial, la Policía Local ha detenido a un conductor en estado ebrio. Ocurrió la tarde del viernes, después de que el hombre fuera interceptado por la Policía Nacional.

Los agentes observaron "signos de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas", por lo que solicitaron la presencia de la Policía Local para la práctica de las pruebas de alcoholemia, que dieron un resultado positivo de 0,88 mg/l en aire espirado.

Un control de alcohol y drogas en la conducción, en Plasencia.

Un control de alcohol y drogas en la conducción, en Plasencia. / POLICÍA LOCAL

Dado que el límite penal se sitúa en 0,60 mg/l, el ayuntamiento ha informado de que "el conductor ha sido detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad vial" y ha sido citado para comparecer este martes en el juzgado de Lo Penal mediante juicio rápido.

Denunciado por música alta

Además, en la madrugada del viernes al sábado, la Policía Local denunció a otro hombre por tener la música alta en una vivienda, "que impedía el descanso".

Vídeo | Un tornado impacta en Plasencia y provoca daños por toda la ciudad

Vídeo | Un tornado impacta en Plasencia y provoca daños por toda la ciudad

Cedidas

Según la información municipal, la policía recibió varias llamadas en jefatura de vecinos que alertaba de que la música estaba a un volumen elevado. Al personarse los agentes en el lugar, "el individuo se ha negado a identificarse y ha mantenido una actitud de falta de respeto hacia los agentes, encontrándose bajo los efectos del alcohol y/o sustancias estupefacientes".

Noticias relacionadas y más

Por este motivo, ha sido propuesto para sanción por una infracción grave a la Ley de Seguridad Ciudadana, con una cuantía prevista de 601 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Suspendidos los actos de Carnaval programados para este viernes en el parque de La Coronación de Plasencia
  2. Plasencia cumple el mayor deseo de Robe Iniesta: abrirá el primer local de ensayos en primavera
  3. Tornillos en las ruedas desde hace tres meses: la denuncia de trabajadores del sociosanitario de Plasencia
  4. Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia: 'A final de año, veremos que la obra de Martín Palomino es una realidad
  5. Choca contra una rotonda en Plasencia y abandona el vehículo, a nombre de una niña de 9 años
  6. Medio millar de incondicionales mantienen vivo el Carnaval en Plasencia
  7. Sanción de 5.000 euros a una empresa constructora por obras ilegales en una vivienda de Plasencia
  8. Una mujer y su exsuegra, multadas en Plasencia y condenadas a indemnizarse mutuamente tras una pelea

Primer balance del Carnaval en Plasencia: "De los cinco años que llevamos desfilando, ha sido el mejor"

Primer balance del Carnaval en Plasencia: "De los cinco años que llevamos desfilando, ha sido el mejor"

La caída de un árbol y un desprendimiento de rocas, últimos 'coletazos' del temporal en Plasencia

La caída de un árbol y un desprendimiento de rocas, últimos 'coletazos' del temporal en Plasencia

Alcalde de Oliva de Plasencia: "Me consta que la resolución sobre la planta de biometano será positiva"

Alcalde de Oliva de Plasencia: "Me consta que la resolución sobre la planta de biometano será positiva"

Jornada laboral de 35 horas semanales: el Ayuntamiento de Plasencia da los primeros pasos

Jornada laboral de 35 horas semanales: el Ayuntamiento de Plasencia da los primeros pasos

Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia: "A final de año, veremos que la obra de Martín Palomino es una realidad"

Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia: "A final de año, veremos que la obra de Martín Palomino es una realidad"

Una construcción 'fantasma' en Malpartida de Plasencia: ¿qué va a pasar con la residencia de mayores?

Una construcción 'fantasma' en Malpartida de Plasencia: ¿qué va a pasar con la residencia de mayores?

Rachas de casi 150 km/h, el tornado de Plasencia también pasó por Merengue

Rachas de casi 150 km/h, el tornado de Plasencia también pasó por Merengue

Medio millar de incondicionales mantienen vivo el Carnaval en Plasencia

Medio millar de incondicionales mantienen vivo el Carnaval en Plasencia
Tracking Pixel Contents