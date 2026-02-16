La caída de un árbol y un desprendimiento de rocas, últimos 'coletazos' del temporal en Plasencia

Finalizado el tren de borrascas de la pasada semana, tras la caída de una parte de la muralla en la puerta del Sol, los últimos coletazos del temporal han dejado varias incidencias en Plasencia, de nuevo sin daños personales.

Según ha informado el ayuntamiento, durante la jornada del viernes, con la borrasca Oriana en la península y fuertes vientos, se produjeron sobre todo dos, una de ellas, la caída de un árbol de grandes dimensiones en el camino de Valdeolivos, que une la variante sur con el parque del Cachón.

Desprendimiento en San Miguel

Además, tuvo lugar un desprendimiento de rocas en un talud situado en el barrio de San Miguel. A su vez, en la mañana del sábado fue necesaria la intervención de los bomberos del Sepei de la Diputación de Cáceres debido al riesgo de caída de una valla publicitaria situada en la avenida de España.

Por lo que respecta al ocio nocturno, según ha señalado el ayuntamiento, "no se han registrado incidencias destacables".

Detenido por conducir ebrio

Por otro lado, en materia de seguridad vial, la Policía Local ha detenido a un conductor en estado ebrio. Ocurrió la tarde del viernes, después de que el hombre fuera interceptado por la Policía Nacional.

Los agentes observaron "signos de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas", por lo que solicitaron la presencia de la Policía Local para la práctica de las pruebas de alcoholemia, que dieron un resultado positivo de 0,88 mg/l en aire espirado.

Un control de alcohol y drogas en la conducción, en Plasencia. / POLICÍA LOCAL

Dado que el límite penal se sitúa en 0,60 mg/l, el ayuntamiento ha informado de que "el conductor ha sido detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad vial" y ha sido citado para comparecer este martes en el juzgado de Lo Penal mediante juicio rápido.

Denunciado por música alta

Además, en la madrugada del viernes al sábado, la Policía Local denunció a otro hombre por tener la música alta en una vivienda, "que impedía el descanso".

Cedidas

Según la información municipal, la policía recibió varias llamadas en jefatura de vecinos que alertaba de que la música estaba a un volumen elevado. Al personarse los agentes en el lugar, "el individuo se ha negado a identificarse y ha mantenido una actitud de falta de respeto hacia los agentes, encontrándose bajo los efectos del alcohol y/o sustancias estupefacientes".

Por este motivo, ha sido propuesto para sanción por una infracción grave a la Ley de Seguridad Ciudadana, con una cuantía prevista de 601 euros.