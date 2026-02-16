Una escultura recrea al Robe de la portada de 'Yo, minoría absoluta' en Plasencia

Desde que falleció el pasado 10 de diciembre, Roberto Iniesta, Robe, no ha dejado de recibir homenajes, el primero, en su capilla ardiente en Plasencia. El artista placentino sigue muy presente entre sus seguidores -uno acaba de encargar una muñeca de tela en Cáceres- y uno de los que le conoció, también artista, ha hecho una escultura para homenajearle.

Se trata de Antonio Morán, que tiene su taller en el Valle del Jerte, en el acceso a las Casas del Castañar, pero está muy vinculado a Plasencia. De hecho, ha protagonizado una polémica con el ayuntamiento, que llegó a los juzgados, por una obra suya, Escena Tercera, que se encuentra en la plaza de Ansano de Plasencia.

Identificado con Robe

Morán ha explicado a este periódico que es "un gran admirador de la música de Robe y de su personalidad, al menos aquella de los inicios y los primeros discos". Sobre todo, porque representaba "la diferencia, la valentía, el enfrentarse a lo establecido y no importarle mucho las normas".

El escultor señala que conoció personalmente a Robe y se sentía "identificado con él, en la postura vital. Además, su música ha formado siempre parte de mi vida y de la de mis hijos".

La portada

Por eso, cuando falleció, decidió que tenía que "hacerle un homenaje a la altura de su personalidad". El motivo de que optara por recrear la portada del disco Yo, minoría absoluta es que considera que "es la que mejor refleja su postura vital".

Se trata del octavo disco que sacó Extremoduro, en el año 2002 y después de cuatro años de parón del grupo. Por eso, quienes la analizaron en su día señalaron que la imagen simbolizaba la resurrección de la banda, de ahí el paralelismo con Jesucristo resucitado, además de reflejar su línea transgresora al mostrar a un Robe/Cristo en calzoncillos, con una cartuchera con dos pistolas y un collar de perro a modo de corona de espinas.

Portada del disco de Extremoduro 'Yo, minoría absoluta'. / Imagen de Javier Salas

Robe, en su casa

Morán ha destacado que el propio Robe estuvo en su casa y ya le planteó la posibilidad de realizar una escultura a tamaño natural, "tomándole el registro de su propio cuerpo". Para ello, necesitaba realizar un molde de escayola y "sacar un vaciado de resina de poliéster con polvo de mármol. Después, cuando están las piezas, se talla".

Sin embargo, "en ese momento, él tenía que pasar por una operación y no se encontraba con fuerzas porque el registro lleva su tiempo y el proyecto se quedó en la conversación".

Dos meses de trabajo

Por esto, tras su fallecimiento, no dudó que era el momento de retomar la escultura."No podía dejar pasar el tiempo y, el mismo día que murió, me puse a hacerla", ha explicado.

Unos dos meses le ha llevado realizar una pieza a tamaño natural, de unos 1,68 metros de estatura y elaborada en resina de poliéster con polvo de mármol. Ha querido que fuera lo más parecida posible a la portada del disco, por eso, "he tenido que busar el mismo tipo de corona, el collar de perro, y las mismas armas para el cinturón".

El escultor Antonio Morán, encadenado a una escultura suya en Plasencia. / CEDIDA

Señala también Morán que su intención ha sido "huir de la imagen del músico con la guitarra, que está muy estereotipada".

¿Su destino final?

Ahora, ha dado difusión al trabajo de homenaje a Robe a través de sus redes sociales y no se ha planteado cuál será su destino. Lo que quiere dejar claro para quien haya visto la imagen del resultado final es que "no es IA (Inteligencia Artificial), es HH (Habilidad Humana)" y también subraya que "está hecha desde el corazón y el respeto".

Morán, que está muy satisfecho con el resultado porque es "de una excelente factura", ha mostrado su disposición a vender la obra si alguna administración, institución o particular quiere adquirirla.

"Si hubiera alguna institución interesada, se la vendería y la colocaría donde me pidieran. Que se pongan en contacto conmigo. Podría estar en Plasencia o en cualquier otra parte porque Robe es universal", ha resaltado.