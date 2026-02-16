Jornada laboral de 35 horas semanales: el Ayuntamiento de Plasencia da los primeros pasos

Los trabajadores municipales de Plasencia van a sumar una nueva mejora laboral, la reducción de su jornada a 35 horas semanales. El ayuntamiento ha anunciado que ya se han dado los primeros pasos para conseguirlo.

Así, se ha producido ya el inicio formal "de los acuerdos con la representación sindical" del personal para que la plantilla pueda ver reducida su jornada en dos horas y media a la semana porque, actualmente, es de 37,5 horas.

Encuentro con CSIF

Según ha explicado el gobierno local, el concejal de Recursos Humanos, Álvaro Astasio, ha dado "un paso decisivo" al mantener un encuentro con el sindicato mayoritario entre los trabajadores municipales, la Central Sindical Independiente y de funcionarios (CSIF), representado por Marcos Corchado, que es, además, presidente del comité de empresa.

Lo que es ha acordado es "impulsar esta medida, considerada prioritaria para la plantilla".

Diálogo

Según ha destacado Astasio, "el objetivo del equipo de gobierno es avanzar en la mejora de las condiciones laborales de nuestros empleados públicos, favoreciendo la conciliación de la vida personal y profesional y garantizando al mismo tiempo la calidad y eficiencia de los servicios que prestamos a la ciudadanía".

El edil ha subrayado además el "clima de entendimiento y colaboración" en las conversaciones con el representante de CSIF y ha resaltado la "disposición al diálogo mostrada por ambas partes para alcanzar acuerdos beneficiosos para el conjunto del personal municipal".

Más detalles, este miércoles

Tras esta primera reunión, los detalles técnicos, las condiciones de aplicación y el calendario de implantación de la nueva jornada se abordarán en la próxima mesa general de negociación, de la que forman parte los partidos políticos con representación municipal y los sindicatos y que se ha convocado para este miércoles, 18 de febrero.

Astasio ha querido dejar claro que "el ayuntamiento mantendrá el trabajo conjunto con la representación sindical para abordar la organización interna y la prestación de los servicios públicos municipales".

Protesta de trabajadores del Ayuntamiento de Plasencia por la falta de catalogación municipal. / Toni Gudiel

Catalogación municipal

Por otro lado, la junta de gobierno municipal ha dado también otro paso para afrontar la catalogación de todos los puestos de trabajo del ayuntamiento, que vienen reclamando los trabajadores con presencia en el pleno y protestas en la calle desde junio del 2025.

Lo que se ha aprobado es la necesidad de contratar la asistencia, elaboración de la relación de puestos de trabajo, valoración y negociación colectiva de los empleados públicos municipales y adjudicar el contrato.

Tras recibir propuestas de tres empresas, las tareas se han adjudicado a la empresa Nuevos Tiempos Consultores SL, por el precio de 16.577 euros, IVA incluido.