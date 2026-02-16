Primer balance del Carnaval en Plasencia: "De los cinco años que llevamos desfilando, ha sido el mejor"

A falta del último acto de la programación preparada por la Asociación Carnavalera Placentina, en colaboración con el Ayuntamiento de Plasencia, y tras la suspensión de los actos previstos para el viernes, el tiempo dio un respiro el sábado y pudo celebrarse el desfile. El balance de la organización no ha podido ser mejor.

Desde la directiva de la asociación, han subrayado que, "de los cinco años que llevamos desfilando, ha sido el mejor". Lo que han destacado es la gran cantidad de personas que había por las calles de la ciudad para ver a las comparsas. "Ha sido el año que más gente ha habido pendiente de nosotros, espectacular".

Actos suspendidos

La satisfacción fue aun mayor después de que, el viernes, no pudiera celebrarse la fiesta infantil, ni el pregón previsto, que iba a dar la comparsa La Unión hace la juerga, como homenaje a Pedro Díaz, componente del grupo, gran carnavalero y fallecido el año pasado.

Toni Gudiel

También se había programado animación con Santos Music para finalizar, y no fue posible.

Traslado al domingo

El ayuntamiento ordenó la suspensión de los festejos, tras una recomendación de la Dirección General de Protección Civil, tras la ampliación de la alerta amarilla por lluvias y vientos.

El gobierno local ha justificado que la decisión se tomó "atendiendo a criterios de responsabilidad y prevención, teniendo en cuenta que las lluvias y rachas de viento registradas en las últimas semanas han dejado la arboleda de la ciudad dañada, con riesgo de caída de ramas, árboles u otros elementos estructurales que pudieran ocasionar daños personales". Cabe señalar que las actividades estaban previstas en la carpa instalada en el parque de La Coronación.

Alta participación

No obstante, los festejos suspendidos se trasladaron al domingo, con lo que la fiesta infantil se celebró a partir de las doce y la animación con Santos Music, desde la una.

En cuanto al balance realizado por la Policía Local, ha destacado que "todos los actos celebrados con motivo del Carnaval se han desarrollado sin incidencias reseñables, especialmente el desfile del sábado, que ha contado con una alta participación y afluencia de público".

Entierro y sardinada

Para finalizar los actos, este miércoles, está previsto celebrar el tradicional Entierro de la sardina. Será a partir de las 19.30 horas, en el parque de La Coronación.

La asociación carnavalera ha destacado que habrá personas disfrazadas de frailes, viudas y otro séquito y utilizarán un ataúd "casi a tamaño real". Una marcha con la sardina fallecida recorrerá La Coronación, por la acera y, al finalizar, en la carpa del parque, se repartirán sardinas asadas, que pondrá el ayuntamiento, mientras que los hosteleros de la zona se encargarán de la ambientación.

Todo será "abierto al público" y a la participación ciudadana y de carácter gratuito.