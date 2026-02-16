Valoración
Primer balance del Carnaval en Plasencia: "De los cinco años que llevamos desfilando, ha sido el mejor"
La asociación carnavalera destaca la amplia presencia de personas en las calles para ver el desfile
El domingo se hizo la fiesta infantil y, este miércoles, habrá entierro de la sardina y sardinada popular
A falta del último acto de la programación preparada por la Asociación Carnavalera Placentina, en colaboración con el Ayuntamiento de Plasencia, y tras la suspensión de los actos previstos para el viernes, el tiempo dio un respiro el sábado y pudo celebrarse el desfile. El balance de la organización no ha podido ser mejor.
Desde la directiva de la asociación, han subrayado que, "de los cinco años que llevamos desfilando, ha sido el mejor". Lo que han destacado es la gran cantidad de personas que había por las calles de la ciudad para ver a las comparsas. "Ha sido el año que más gente ha habido pendiente de nosotros, espectacular".
Actos suspendidos
La satisfacción fue aun mayor después de que, el viernes, no pudiera celebrarse la fiesta infantil, ni el pregón previsto, que iba a dar la comparsa La Unión hace la juerga, como homenaje a Pedro Díaz, componente del grupo, gran carnavalero y fallecido el año pasado.
También se había programado animación con Santos Music para finalizar, y no fue posible.
Traslado al domingo
El ayuntamiento ordenó la suspensión de los festejos, tras una recomendación de la Dirección General de Protección Civil, tras la ampliación de la alerta amarilla por lluvias y vientos.
El gobierno local ha justificado que la decisión se tomó "atendiendo a criterios de responsabilidad y prevención, teniendo en cuenta que las lluvias y rachas de viento registradas en las últimas semanas han dejado la arboleda de la ciudad dañada, con riesgo de caída de ramas, árboles u otros elementos estructurales que pudieran ocasionar daños personales". Cabe señalar que las actividades estaban previstas en la carpa instalada en el parque de La Coronación.
Alta participación
No obstante, los festejos suspendidos se trasladaron al domingo, con lo que la fiesta infantil se celebró a partir de las doce y la animación con Santos Music, desde la una.
En cuanto al balance realizado por la Policía Local, ha destacado que "todos los actos celebrados con motivo del Carnaval se han desarrollado sin incidencias reseñables, especialmente el desfile del sábado, que ha contado con una alta participación y afluencia de público".
Entierro y sardinada
Para finalizar los actos, este miércoles, está previsto celebrar el tradicional Entierro de la sardina. Será a partir de las 19.30 horas, en el parque de La Coronación.
La asociación carnavalera ha destacado que habrá personas disfrazadas de frailes, viudas y otro séquito y utilizarán un ataúd "casi a tamaño real". Una marcha con la sardina fallecida recorrerá La Coronación, por la acera y, al finalizar, en la carpa del parque, se repartirán sardinas asadas, que pondrá el ayuntamiento, mientras que los hosteleros de la zona se encargarán de la ambientación.
Todo será "abierto al público" y a la participación ciudadana y de carácter gratuito.
- Suspendidos los actos de Carnaval programados para este viernes en el parque de La Coronación de Plasencia
- Plasencia cumple el mayor deseo de Robe Iniesta: abrirá el primer local de ensayos en primavera
- Tornillos en las ruedas desde hace tres meses: la denuncia de trabajadores del sociosanitario de Plasencia
- Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia: 'A final de año, veremos que la obra de Martín Palomino es una realidad
- Choca contra una rotonda en Plasencia y abandona el vehículo, a nombre de una niña de 9 años
- Medio millar de incondicionales mantienen vivo el Carnaval en Plasencia
- Sanción de 5.000 euros a una empresa constructora por obras ilegales en una vivienda de Plasencia
- Una mujer y su exsuegra, multadas en Plasencia y condenadas a indemnizarse mutuamente tras una pelea