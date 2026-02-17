Permisos de tráfico
Alertan de que las deficiencias en las instalaciones para los exámenes del carné de conducir en Plasencia podrían llevar a su cierre
Hace dos años, la DGT advirtió de que se debía informatizar el aula de las pruebas teóricas y no se ha producido
Hay baches en las pistas de prácticas, postes de cableado eléctrico y otros desperfectos
Hace casi dos años, los centros de exámenes de la Dirección General de Tráfico en la provincia de Cáceres desplazados, situados en Plasencia, Coria, Navalmoral de la Mata y Trujillo, recibieron un correo de la DGT con una exigencia, la de informatizar las aulas para que los exámenes teóricos pudieran realizarse de forma digital, como ocurre en Cáceres.
En Plasencia, el cambio todavía no se ha producido y se suma a otras deficiencias en las instalaciones municipales de la finca Capote, tanto en el aula para pruebas teóricas, como en las pistas para las prácticas.
Alarma
La situación ha generado descontento entre muchos sectores relacionados con los exámenes y una alarma, la posibilidad de que el incumplimiento de la exigencia de la DGT pueda conllevar el cierre de alguna instalación, lo que llevaría a los alumnos a tener que desplazarse a Cáceres para examinarse.
El aula
Respecto a las deficiencias, la primera es precisamente que el aula no cuenta con ordenadores para realizar las pruebas teóricas por ordenador, con lo que se mantienen los exámenes en papel de toda la vida.
Pero además, la instalación cuenta con extintores en el exterior, pero no en su interior; no tiene salida de emergencia y la sala está partida por una mampara que, en caso de tener que salir del aula, "podría producir un embotellamiento, no sé por qué no la han quitado ya".
Las pistas
En cuanto a las pistas, hay varios baches y una instalación eléctrica con postes "en medio. Algún día alguien en moto se va a ir contra uno de los postes", se quejan afectados. A esto suman la existencia de una arqueta hundida y un pequeño muro también en mal estado.
Del mismo modo, no existe ningún control del acceso, por lo que muchos hablan de "dejadez" y "abandono" de las instalaciones, a las que acuden a examinarse, no solo alumnos de Plasencia, sino también desde distintos puntos de la zona norte que, en caso de cierre, tendrían que desplazarse a Cáceres.
Hasta el 2027
Ante esta situación, desde la Asociación Provincial de Autoescuelas de Cáceres han apuntado que, respecto a la informatización de las aulas de exámenes teóricos en centros desplazados, "la DGT dijo primero que empezaban a primeros del 2024, después, que a primeros del 2025 y, ahora, lo último que han dicho es que será a primeros del 2027".
Esto significa que la instalación informática debería estar antes, a lo largo de este año. El problema es que sería el ayuntamiento el encargado de costearla. "La DGT lanza la información y en este año habría que adaptar las aulas, pero los ayuntamientos dicen que no pueden sufragar ese gasto y el que lo va a sufrir va a ser el ciudadano".
Ordenadores por cable
Porque además, la exigencia de la Dirección General de Tráfico es que se instalen "ordenadores cableados", no por wifi y "de uso único para exámenes".
Lo que quiere la asociación de autoescuelas es "que se llegue a un acuerdo" porque además, advierte de que "no hay un transporte público real para trasladar a los alumnos a Cáceres, por ejemplo, desde Las Hurdes. Tendrían que ir la noche antes y quedarse a dormir en Cáceres para poder examinarse".
Afectados señalan además que la tasa oficial para examinarse es de 100 euros, a lo que se suman los gastos de autoescuela, con lo que consideran que están pagando por unas instalaciones adecuadas y no "tercermundistas".
Este periódico ha preguntado al ayuntamiento por la situación y está a la espera de respuesta.
