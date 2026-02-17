Consecuencias del tornado en la arboleda de Plasencia: más de 70 árboles afectados y daños por más de 200.000 euros

Son datos preliminares, pero que dan una idea de las graves consecuencias del paso del tornado del 30 de enero por distintos puntos de Plasencia, sumado a las diferentes borrascas de lluvia y viento que se han ido sucediendo en las últimas semanas.

El concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, ha realizado este martes una evaluación de los daños en la arboleda y el recuento inicial ha dado una cantidad: más de 70 ejemplares afectados, "algunos con daños irreversibles".

Riesgo de caída

Según ha explicado, las afecciones en los árboles están "derivadas del estrés hídrico y daños estructurales", lo que ha obligado a retirar ejemplares peligrosos por el riesgo de caída y también a la reparación de zonas dañadas, como muros, aceras, pavimento y mobiliario.

El edil ha querido subrayar que el objetivo final de las tareas de retirada, reparaciones y planificación de la reposición de ejemplares es "garantizar la seguridad de las personas; recuperar la normalidad lo antes posible y la resiliencia ambiental".

Las zonas afectadas

Las calles donde se han producido daños en el arbolado han sido las avenidas Virgen del Puerto, Extremadura y Dolores Ibárruri, Gabriel y Galán, Vicente Antonio Arce, la calle Factor, el paseo del Arroyo Niebla, la zona del hospital y el cementerio.

Además, han caído árboles en los parques del Cachón, Antonio Míguez (en Ciudad Jardín), jardines y el monte protegido de Valcorchero.

Cedidas

La mayoría han sido olmos, plátanos de sombra, arces, catalpas, alcornoques, encinas, cedros y cipreses, entre otros, "algunos de gran valor ambiental y paisajístico".

Memoria preliminar

El ayuntamiento ya cuenta con un documento, de fecha 13 de febrero, una memoria valorada preliminar a la que se siguen incorporando "daños en ejemplares que inicialmente no mostraban afecciones", pero después han salido a la luz por la cantidad de agua caída.

Así, el primer dato económico que ha facilitado es de más de 200.000 euros en daños, aunque ha advertido de que "la cantidad será más alta porque cada día me van avisando de cosas nuevas".

Lo que ha apuntado es que algunos ejemplares "ya tenían una debilidad estructural" y, a la falta de lluvias en los años anteriores, se ha añadido ahora una gran cantidad de agua, un exceso que se manifiesta en ese estrés hídrico y "reduce su resistencia".

Próximos meses

Por eso y porque algunos tienen afecciones en las raíces, ha advertido de la posibilidad de nuevas caídas de árboles en los próximos meses, debido también al peso que ganarán los árboles con el crecimiento de las ramas y la llegada de las hojas.

Por este motivo, la Concejalía se mantiene en la decisión de que los parques de Los Pinos y La Isla permanezcan cerrados "hasta tener una evaluación completa" del estado del arbolado. "Todas las zonas con masificación de árboles se verán afectadas, aunque intentaremos que no por mucho tiempo".

Como salvedad, y dado que hay varias actividades de ArteFIO organizadas en el aula de la naturaleza de Los Pinos, el edil ha afirmado que, "si no hay un informe desfavorable, se podrán realizar".

Pide prudencia

Con todo, Nisa ha hecho un llamamiento a la ciudadanía y ha pedido "prudencia" y que se respeten las prohibiciones de paso en parques, zonas verdes y paseos del río "por el bien del viandante".

El concejal ha insistido en que podrían caer más ejemplares y provocar "daños personales, que es lo que más nos preocupa".