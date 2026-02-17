Fallece Felisa Gallego, durante años, la bibliotecaria de Plasencia

Detrás del mostrado de la sala de préstamos, entre las estanterías, con libros en las manos... Así se encontraban a Felisa Gallego los placentinos que acudían a la biblioteca municipal durante los 35 años que estuvo al frente de este servicio del ayuntamiento. Fue, sin duda, un referente cultural, que ha perdido la ciudad porque, este martes, ha fallecido.

Felisa Gallego fue una pionera. Se crió entre libros, no obstante, ella mismo explicó en el 2021 que su padre había cofundado la biblioteca municipal, junto al alcalde Julián Burgos, "encima de los servicios de la plaza de abastos".

Calle dedicada

"Había un señor que tenía unos 200 libros. Cuando él se quitó, mi padre lo cogió", explicaba la bibliotecaria. Más tarde, la biblioteca se trasladó al espacio que hoy ocupa la Casa de la Juventud, donde Felisa iba en ocasiones "a cuidar de los libros mientras estudiaba Bachillerato".

Hace cerca de cinco años, ya jubilada, el ayuntamiento le dedicó la calle Carmelitas y, en el despacho del alcalde, afirmó que se recordaba entre libros desde los cuatro años.

Fallece Felisa Gallego (centro), durante 35 años, la bibliotecaria de Plasencia. / Toni Gudiel

Aprobó la plaza

Llegó a la biblioteca quizás por obra del destino porque estudió Geografía e Historia en Salamanca, pero se suspendieron las oposiciones y, al salir la plaza de bibliotecaria en Plasencia, se presentó y la ganó.

"Cuando llegó la democracia, se hizo la Casa de Cultura", sede actual de la biblioteca y, junto a Milagros Muñoz, "tuvimos que hacer todas las fichas a mano". Contaba entonces que, inicialmente, acudían estudiantes de Bachillerato y niños porque había un pequeño espacio para la lectura infantil. Con ellos llegaron sus padres.

Interior de la sección infantil de la biblioteca de Plasencia. / Toni Gudiel

Feliz en su trabajo

Felisa fue, sin duda, entre 1980 y el 2015, la bibliotecaria de Plasencia, un trabajo que le encantaba. "La ilusión más grande era cuando llegaban los libros de editoriales y empezaba a sacarlos, era emocionante".

Agradeció la dedicatoria de la calle por parte del ayuntamiento, pero no creía merecerla "por hacer un trabajo por el que me han pagado y en el que he estado feliz".

Palabras del alcalde

Este martes, tras conocer su fallecimiento, Fernando Pizarro ha destacado: "Nos ha dejado hoy con el mismo silencio que ella custodió durante décadas alentando la lectura y el estudio en nuestra biblioteca pública municipal, cuyo origen y desarrollo va unido a su nombre, su trabajo, su pasión, su vocación…"

El alcalde ha señalado que Felisa Gallego era "una mujer culta, generosa, con un gran sentido del humor. Su ejemplo, compromiso político y dedicación la hizo adalid en la lucha por la igualdad, la justicia y la libertad. Su profunda fe, católica practicante, fue su manera de entender la vida con un compromiso social, humano y espiritual, que ejerció hasta su silenciosa despedida".

Pizarro no duda de que "Plasencia no la olvidará, forma parte del alma de esta ciudad, el ayuntamiento le dedicó un rincón en el viario público hace unos años como colofón y agradecimiento a una mujer servidora pública, que dedicó su vida a la cultura y, por ende, a los demás".