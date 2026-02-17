Plasencia se adelanta a la feria ornitológica de Monfragüe: toda la programación de ArteFIO.

El último fin de semana de febrero, tendrá lugar en el Parque Nacional de Monfragüe la Feria Internacional de Ornitología, FIO. Pero, como viene siendo habitual, Plasencia se adelantará a esta celebración con ArteFIO, que propone para el próximo fin de semana, sábado 21 y el domingo 22 de febrero de 2026 un programa de actividades.

Está pensado para todos los públicos, e incluye talleres familiares, propuestas de observación de aves, rutas guiadas, una emisión en directo de radio y música en la calle. Las iniciativas se reparten por distintos puntos de Plasencia, con aforos limitados en varias de ellas y con inscripción previa en algunos casos.

El sábado 21

La jornada del sábado arrancará a las diez de la mañana con el taller Collage familiar de naturaleza, una actividad de 60/90 minutos, abierta a todos los públicos, con capacidad para 20 personas. Se celebrará en el aula de naturaleza del parque de Los Pinos y requiere inscripción a través del formulario https://forms.gle/YRAD2wr5VbA6gAAY8. La empresa encargada es Viendo Verde, con contacto en viendoverde@gmail.com y teléfono 620 686 894.

A las once, será el turno de Pajareando desde el agua en kayaks, con una duración de 45 minutos y capacidad para 50 personas. Está dirigida a participantes a partir de 6 años y tendrá lugar en los merenderos del embalse de Plasencia. La inscripción se realiza en https://www.monfraguenatural.com/kayaks-fio/. La actividad está organizada por Monfragüe Natural, con correo info@monfrague natural.com y teléfono 638 520 891.

Yincana y radio

Media hora después, a las 11.30 horas, se celebrará la Yincana de orientación de naturaleza, de nuevo en el aula del parque de Los Pinos, una propuesta dirigida a familias, con duración de 60/90 minutos y capacidad para 30 personas. Para participar hay que inscribirse en https://forms.gle/YRAD2wr5VbA6gAAY8. La organiza Viendo Verde (viendoverde@gmail.com/620 686 894).

A las doce, la programación incluye una cita especial con la radio: la emisión en directo del programa Gente Viajera de Onda Cero desde Plasencia. La actividad se prolongará durante 120 minutos, está abierta a todos los públicos y la capacidad será hasta completar aforo. El lugar elegido para la retransmisión ha sido la oficina municipal de turismo, situada en la calle Santa Clara, 4.

Observación y música

Ya a la una, ArteFIO Plasencia propone un Punto de observación con telescopio e interpretación de aves en el casco histórico, con duración de 60/90 minutos y capacidad para 15 personas. Está recomendado para mayores de 12 años y se desarrollará en la plaza de San Vicente Ferrer (Santo Domingo). También requiere inscripción previa en el formulario https://forms.gle/YRAD2wr5VbA6gAAY8. La empresa responsable vuelve a ser Viendo Verde (viendoverde@gmail.com y teléfono 620 686 894).

Para cerrar la jornada matutina, a las dos de la tarde la música tomará la Plaza Mayor con la actuación del Trío Las Vegas. La propuesta durará 120 minutos y está dirigida a todos los públicos. La empresa es Audiovisuales Las Vegas.

Percusión y comunicación animal

El sábado continuará a las cinco de la tarde con Escuchar el pulso salvaje, un taller vivencial de percusión, escucha y comunicación animal. La actividad tendrá una duración de 90 minutos, con capacidad para 15/20 personas, y está dirigida a participantes a partir de 8 años.

Tendrá lugar en el parque del Cachón, en el templete musical. La inscripción se tramita a través del formulario https://www.monfraguenatural.com/actividad-percusion-plasencia/. La organiza Monfragüe Natural (info@monfrague natural.com/638 520 891).

Estreno de FIO en Monfragüe, el año pasado. / JUNTA DE EXTREMADURA

El domingo, rutas

Para finalizar, el domingo, 22 de febrero, ArteFIO Plasencia continúa con dos propuestas, ambas a las diez de la mañana.

Por un lado, Plasencia al vuelo: descubriendo las aves de la ciudad en familia (caminando), una actividad de 180 minutos con capacidad para 50 personas, dirigida a todos los públicos. El punto de encuentro será la puerta del parador de turismo de Plasencia y la inscripción se realiza en https://www.monfraguenatural.com/rutaornitologicaplasencia/. La empresa organizadora es Monfragüe Natural, con contacto en info@monfrague natural.com y teléfono 638 520 891.

Por otro, a la misma hora se desarrollará una ruta senderista y de observación de aves por el paisaje protegido de Valcorchero, con una duración de 150/180 minutos y capacidad para 15 personas. Está dirigida a público senderista y el lugar de salida será la rotonda de la puerta del Hospital Virgen del Puerto. Para participar es necesaria inscripción previa en https://forms.gle/YRAD2wr5VbA6gAAY8. La organiza Viendo Verde (viendoverde@gmail.com/620 686 894).