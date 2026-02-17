El restaurante de Plasencia que ya tiene su distintivo de la guía Michelin 2026: Parada de la Reina

La Guía Michelin ya se ha ganado su lugar como manual para consultar qué restaurantes son los mejores o los que tienen más virtudes a la hora de elegir uno durante un viaje. Aparecer en la prestigiosa guía da una visibilidad y una proyección fundamental hoy en día y en esta selección, un restaurante de Plasencia ocupa un lugar destacado: Parada de la Reina-Martina Bistró.

El establecimiento que gestiona el empresario hostelero Juan José Piris desde el 2014 -también es el jefe de cocina- vuelve a aparecer entre los más recomendados en una selecta lista de 700 establecimientos en toda España y solo 15 en Extremadura.

Distintivo en Toledo

Además, no es la primera vez la guía Michelin recomienda una parada en Parada de la Reina, al contrario, porque el 2026 será su cuarto año en el podio de los mejores restaurantes del país.

El jefe de sala de Parada de la Reina (segundo por la izquierda), junto a Pepe Rodríguez. / CEDIDA

Este mes de febrero, José Luis Sánchez Arroyo, "alma mater de la sala" del establecimiento, como le define Piris, ha sido el encargado de recoger el distintivo correspondiente a este año, en un acto que ha tenido lugar en el Cigarral del Ángel Custodio de Toledo, conducido por Pepe Rodríguez, chef de El Bohío de Talavera de la Reina y conocido por su participación como jurado en el programa de televisión MasterChef.

Un ejemplo de calidad

"Algo tenemos que estar haciendo bien", manifestaba Piris el pasado diciembre, tras conocer que su restaurante se mantenía como uno de los recomendados por la guía Michelin.

Señalaba entonces que mantenerse en los exigentes estándares de calidad de la guía es "complejo, sobre todo teniendo en cuenta el entorno en el que estamos, que nos dificulta mucho". Por ejemplo, a la hora de innovar, no pueden experimentar con platos "muy raros" porque quizás no serían bien aceptados por el viajero en una estación de autobuses.

Juan José Piris, gerente y jefe de cocina de Parada de la Reina de Plasencia, recomendado por la guía Michelin. / Toni Gudiel

Estación de autobuses

Sin embargo, parece que han dado con el secreto. "Gracias a nuestro afán por luchar se van consiguiendo objetivos. Si picas, vienen los resultados", afirmaba.

Lo cierto es que le han dado la vuelta al concepto de servicio de hostelería en una estación de autobuses. En este sentido, apunta que la clave para conjugar al cliente que viaja con el que sale a comer o cenar al restaurante es tener "mucha dedicación y estar pendiente de todos los detalles".

Cuidado de la materia prima

Para ello, gracias a un equipo de cuatro personas en cocina y otras cuatro en sala, ofrecen una carta con platos que han ido evolucionando y donde la "materia prima y el buen trato al producto" son fundamentales.

Además, cuentan con un menú degustación, Degusta, que ofertan bajo demanda previa y es fruto de ideas que se van renovando y de la experiencia. Cuenta con ocho platos más dos aperitivos y "lo vamos variando según los productos de temporada".

Porque considera que siguen en la fase de "evolución" y no les falta motivación para "seguir escalando". Tampoco ideas porque destaca que "todas las semanas llegamos con alguna y hacemos muchas pruebas hasta dar con algo dentro de un equilibrio".

La importancia de la sala

De la plantilla, cabe destacar que a Juanjo le acompaña su hermana Shayla Piris y destaca especialmente el trabajo del jefe de sala, José Luis Sánchez. "Es nuestro sommelier, el enlace con la cocina y su labor es el 60% del negocio porque tan importantes son los platos como el trato y la atención al cliente".

Todo lo ha valorado la guía Michelin, pero también la guía Repsol, en la que entró en 2021, tras una dura pandemia, y en la que también se ha mantenido durante estos años.