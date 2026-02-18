El Ayuntamiento de Plasencia recaudará en enero casi 7.000 euros por los mercadillos.

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Plasencia aprobó a finales de diciembre los padrones cobratorios correspondientes al mes de enero de este año, que se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y se expondrán durante un periodo de quince días para reclamaciones. El padrón de cobro por los puestos de los mercadillos de martes y viernes es uno de ellos.

Según el dato de la junta de gobierno y, en base a las ordenanzas fiscales correspondientes, el ayuntamiento recibirá por los mercadillos casi 7.000 euros en enero, en concreto 6.922,31 euros.

Sin exención y menos puestos

Dado que hay un total de 163 puestos contabilizados, a cada uno le correspondería pagar una media de 42,46 euros. Esto significa que no habrá ninguna exención de pago, al menos en enero.

Se da la circunstancia de que Juan Vázquez, el representante del mercado textil de los martes, ubicado entre La Hispanidad y el aparcamiento del parque de La Coronación, ha señalado que está negociando con el gobierno local una exención de las tasas para este año debido a las pérdidas por las constantes borrascas, que les han impedido instalarse algunos días o levantar los puestos al poco tiempo de montarlos.

Mercadillo de La Hispanidad de Plasencia, sin apenas puestos por las lluvias. / Toni Gudiel

Otro dato a destacar es que los mercadillos continúan perdiendo puestos cada año. Así, en octubre del 2023, había 185, un año después, habían bajado a 178. Dado que, actualmente, hay 163, la pérdida global en dos años sería de 22 puestos.

Ayuda a domicilio

Pese al dinero que supone, el padrón cobratorio de los mercadillos no es el mayor en cantidad económica de los que recauda el ayuntamiento, ya que por delante se encuentran los ingresos municipales por la ayuda a domicilio y el centro infantil de La Data.

En el caso de la ayuda a domicilio, la cantidad a recaudar en enero será de 12.577,57 euros. Cada usuario tendrá que pagar una media de 55,65 euros y es el servicio con mayor número de usuarios, ya que, a 30 de diciembre, eran 226 los contabilizados.

Guardería y plaza de abastos

Por lo que respecta al centro infantil de La Data, cuenta con 66 niños y sus progenitores tendrán que pagar este mes una media de 175,63 euros. El ayuntamiento recaudará por el servicio un total de 11.591,61 euros.

A esto se sumará la recaudación por los puestos de la plaza de abastos, que son un total de 14 y pagarán una media de 149,27 euros. Entre todos, ingresarán al ayuntamiento un total de 2.089,88 euros.

Acceso a la plaza de abastos de Plasencia. / Toni Gudiel

La más cara y la más barata

La siguiente en valor económico será la recaudación por las clases de la escuela de cocina, que supondrán 1.085,40 euros para el ayuntamiento, aunque sus usuarios son los que más pagan por el servicio, una media de 271,35 euros, ya que únicamente cuenta con cuatro alumnos.

En el último lugar en términos recaudatorios está el servicio de teleasistencia, con 68 usuarios actualmente, que pagarán en enero una media de 5,01 euros, hasta sumar un total de 340,75 euros.