En La Coronación
Plasencia despedirá el Carnaval con lágrimas y una sardinada gratuita y abierta al público
El entierro de la sardina está previsto a las 19.30 horas y la actividad popular, a continuación
Plasencia despedirá este miércoles su Carnaval con lágrimas, las que derramarán quienes acudan al último acto programado por la Asociación Carnavalera Placentina, en colaboración con el ayuntamiento y los hosteleros del parque de La Coronación. Como es tradicional, será el Entierro de la sardina.
Tendrá lugar a partir de las 19.30 horas, alrededor del parque situado en el barrio de Miralvalle. Según ha explicado la organización, contarán con un ataúd casi del tamaño de un adulto para transportar a la sardina y escenificar su muerte.
Sardinada popular
Acudirán el cura, frailes y plañideras y todo aquel que quiera sumarse a la escenificación. Al finalizar el recorrido, se repartirán sardinas asadas, que pondrá el ayuntamiento, mientras que los hosteleros de la zona se encargarán de la ambientación.
Todo será "abierto al público" y a la participación ciudadana y de carácter gratuito.
Aplazamiento por las lluvias
De esta forma se pondrá el punto y final al Carnaval que, este año, ha comenzado con la suspensión del pregón y la actividad infantil programada para el viernes debido a la alerta meteorológica, que finalmente se pudo trasladar al domingo por la mañana, en la carpa de La Coronación.
El que no ha tenido problemas para salir ha sido el desfile de comparsas, ya que el tiempo dio un respiro el sábado y pudieron salir a las calles unas 500 personas, en ocho grupos carnavaleros, que llevaban prácticamente todo un año preparando las carrozas y trajes.
El mejor desfile
Según la organización, "de los cinco años que llevamos desfilando, ha sido el mejor". Lo que han destacado es la gran cantidad de personas que había por las calles de la ciudad para ver a las comparsas. "Ha sido el año que más gente ha habido pendiente de nosotros, espectacular".
Además, la Policía Local ha destacado que no se han producido incidentes y todo ha transcurrido con normalidad. "Todos los actos celebrados con motivo del Carnaval se han desarrollado sin incidencias reseñables, especialmente el desfile del sábado, que ha contado con una alta participación y afluencia de público", ha subrayado.
Otro colectivo que también celebrará una sardinada este miércoles será la asociación de vecinos de San Juan. En su caso, comenzará a las siete de la tarde, en la sede vecinal y estará abierta a socios y vecinos del barrio.
