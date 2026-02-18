El PSOE de Plasencia reclama al de Madrid un informe positivo para el Ruta de la Plata.

La asamblea ordinaria de la agrupación local del PSOE de Plasencia se ha reunido y ha aprobado una "resolución estratégica para el futuro de la ciudad". El partido ha aprobado dos reclamaciones, relacionadas con infraestructuras importantes, una relacionada con el tren Ruta de la Plata y la otra, con la autovía EX-A1.

En concreto, el PSOE de Plasencia ha decidido reclamar al Gobierno socialista de Madrid, en concreto al Ministerio de Transportes, un "informe de viabilidad positivo que permita recuperar la conexión ferroviaria con Salamanca en 2035" y, a la Junta de Extremadura, que inicie, "sin más demoras, las obras de la autovía EX-A1 hasta la frontera lusa para que sea una realidad en 2029".

Buenas comunicaciones

La asamblea considera que "unas buenas comunicaciones ferroviarias y terrestres del siglo XXI son fundamentales e imprescindibles para fortalecer el tejido industrial, el asentamiento de nuevas empresas, la generación de empleo y la conectividad para el turismo, la hostelería y el comercio placentino".

Así, ha destacado que, "la Nochevieja de 1984, hizo su último viaje con pasajeros el ferrocarril Plasencia-Astorga", por lo tanto, se han cumplido 41 años "de una fecha clave en la historia del ferrocarril en nuestra ciudad y en Extremadura".

Declive de Plasencia

Subraya el PSOE que, desde entonces, "la frontera ferroviaria Norte de la región está cerrada a cal y canto" y este cierre "contribuyó de manera muy importante al declive social, económico y del empleo en nuestra ciudad y a la pérdida de 33.952 habitantes, según datos oficiales del INE, en la provincia de Cáceres".

Por otro lado, ha apuntado que "la provincia de Badajoz mantiene abiertas las dos puertas ferroviarias con Sevilla y Huelva" y, en la actualidad, "el tren Ruta de la Plata está en funcionamiento desde Plasencia, Mérida a Sevilla con dos trenes diarios".

El Ruta de la Plata

Respecto a la tramitación para lograr la reapertura del Ruta de la Plata hacia el norte, la agrupación socialista placentina ha incidido en que "el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó el 21 de febrero de 2024 a la empresa Prointec S.A.U. el contrato para la redacción del estudio de viabilidad del corredor ferroviario Plasencia-León (Ruta de la Plata), con una duración de 24 meses, por lo que el próximo día 20 de este mes de febrero la empresa tiene que entregar el estudio de viabilidad".

Así, lo que pide al Ministerio es "el informe positivo del estudio de viabilidad" y la entrada en servicio del tramo ferroviario de Plasencia a Salamanca dentro de nueve años, "en 2035".

Autovía a Portugal

En cuanto a la autovía a Portugal, el PSOE ha destacado que, actualmente, "hay 100 km en funcionamiento de la autovía autonómica EX-A1 desde Navalmoral a Plasencia y Moraleja y tan solo están pendientes de construir 18,5 km desde Moraleja a la frontera lusa (Monfortinho) vía Cedillo (Sierra de Gata).

El PSOE de Plasencia reclama las obas de la autovía hasta Portugal.

Por otro lado, ha subrayado que, desde la frontera lusa a Castelo Branco, "los proyectos técnicos están, el más largo finalizado y el segundo muy avanzado", mientras que, desde Castelo Branco hasta Lisboa, "está en servicio la autovía".

Demandas históricas

De esta forma y, dado que el tramo Madrid-Plasencia-Moraleja es autovía, "el nuevo enlace internacional por autovía desde Madrid-Plasencia-Castelo Branco-Lisboa está en funcionamiento en el 90%". En su opinión, se trata de "una conexión terrestre vital para la Península Ibérica y para el asentamiento de nuevas empresas en Plasencia, el Norte de Extremadura, la Beira Baixa y un gran corredor turístico de dos países líderes del turismo en el mundo".

Por este motivo, ya que, junto con la reapertura del Ruta de la Plata son "demandas históricas de la sociedad placentina, del tejido empresarial, de los movimientos ciudadanos, de los vecinos, etc.", han exigido también a la Junta el inicio de las obras de finalización de la autovía hasta Portugal "sin mas excusas, ni retrasos, para su entrada en funcionamiento en 2029".