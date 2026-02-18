Tambores, velas, luto riguroso y muchas sardinas para decir adiós al Carnaval en Plasencia

Como si de una tragicomedia se tratara, Plasencia ha dicho adiós al Carnaval con llanto y con risas. Con llanto fingido para enterrar a la sardina y con risas porque no hay carnavales sin ellas, más aún viendo los disfraces del cortejo fúnebre.

Frailes con grandes coronas, mujeres y hombres de cierta edad con gafas de culo de botella y dentaduras postizas, pelucas, bastones, pañuelos, guantes o abanicos negros. El luto era riguroso, pero también ha habido espacio para la música, protagonizada por tambores.

Un ataúd con velas

La comitiva ha dado una vuelta por el parque de La Coronación con un gran ataúd sobre el que se podía ver a la sardina, decorado con velas y, a continuación, ha comenzado la segunda parte de la celebración, el reparto de sardinas asadas.

Ha tenido lugar en la carpa instalada en el parque, que cuenta con una barra de bar que han atendido los hosteleros de la zona. La Asociación Carnavalera Placentina ha organizado la actividad y la Concejalía de Festejos del ayuntamiento se ha encargado de poner las sardinas.

Gran desfile

Así se ha puesto final a los actos del Carnaval de Plasencia de este año, el más importante, el desfile del sábado, con ocho comparsas y medio millar de participantes.

Además, este miércoles, la fiesta se ha compaginado con la celebración religiosa del miércoles de ceniza. Por un lado, la catedral ha acogido por la mañana una misa presidida por el obispo de la diócesis, Ernesto Brotóns.

Miércoles de ceniza en la catedral de Plasencia, con el obispo. / OBISPADO

Comienza la Cuaresma

Por otro, a las ocho de la tarde, en la iglesia de San Esteban, ha tenido lugar la misa de hermandad e imposición de cenizas de la Hermandad de la Vera Cruz y, a continuación, se ha presentado el cartel de la cofradía para la Semana Santa de este año.

Como ha señalado el Obispado, "comienza ahora un periodo de cuarenta días en el que los cristianos estamos llamados a preparar la Pascua, un tiempo de penitencia y de renovación, de ayuno y de abstinencia. Un tiempo para vivir la fe con los cinco sentidos y mirar hacia dentro para poder compartir hacia fuera".