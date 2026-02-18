Celebración
Tambores, velas, luto riguroso y muchas sardinas para decir adiós al Carnaval en Plasencia
El mal tiempo no ha impedido que numerosas personas se unieran al cortejo fúnebre en el parque de La Coronación
Los hosteleros de la zona las han servido asadas en la carpa
Como si de una tragicomedia se tratara, Plasencia ha dicho adiós al Carnaval con llanto y con risas. Con llanto fingido para enterrar a la sardina y con risas porque no hay carnavales sin ellas, más aún viendo los disfraces del cortejo fúnebre.
Frailes con grandes coronas, mujeres y hombres de cierta edad con gafas de culo de botella y dentaduras postizas, pelucas, bastones, pañuelos, guantes o abanicos negros. El luto era riguroso, pero también ha habido espacio para la música, protagonizada por tambores.
Un ataúd con velas
La comitiva ha dado una vuelta por el parque de La Coronación con un gran ataúd sobre el que se podía ver a la sardina, decorado con velas y, a continuación, ha comenzado la segunda parte de la celebración, el reparto de sardinas asadas.
Ha tenido lugar en la carpa instalada en el parque, que cuenta con una barra de bar que han atendido los hosteleros de la zona. La Asociación Carnavalera Placentina ha organizado la actividad y la Concejalía de Festejos del ayuntamiento se ha encargado de poner las sardinas.
Gran desfile
Así se ha puesto final a los actos del Carnaval de Plasencia de este año, el más importante, el desfile del sábado, con ocho comparsas y medio millar de participantes.
Además, este miércoles, la fiesta se ha compaginado con la celebración religiosa del miércoles de ceniza. Por un lado, la catedral ha acogido por la mañana una misa presidida por el obispo de la diócesis, Ernesto Brotóns.
Comienza la Cuaresma
Por otro, a las ocho de la tarde, en la iglesia de San Esteban, ha tenido lugar la misa de hermandad e imposición de cenizas de la Hermandad de la Vera Cruz y, a continuación, se ha presentado el cartel de la cofradía para la Semana Santa de este año.
Como ha señalado el Obispado, "comienza ahora un periodo de cuarenta días en el que los cristianos estamos llamados a preparar la Pascua, un tiempo de penitencia y de renovación, de ayuno y de abstinencia. Un tiempo para vivir la fe con los cinco sentidos y mirar hacia dentro para poder compartir hacia fuera".
- Suspendidos los actos de Carnaval programados para este viernes en el parque de La Coronación de Plasencia
- Plasencia cumple el mayor deseo de Robe Iniesta: abrirá el primer local de ensayos en primavera
- Los ambulantes levantan el mercadillo de La Hispanidad de Plasencia por las lluvias
- Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia: 'A final de año, veremos que la obra de Martín Palomino es una realidad
- Choca contra una rotonda en Plasencia y abandona el vehículo, a nombre de una niña de 9 años
- Medio millar de incondicionales mantienen vivo el Carnaval en Plasencia
- Tornillos en las ruedas desde hace tres meses: la denuncia de trabajadores del sociosanitario de Plasencia
- Sanción de 5.000 euros a una empresa constructora por obras ilegales en una vivienda de Plasencia