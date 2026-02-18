Conflicto
Tres sindicatos se 'plantan' y no acuden a la mesa de negociación del Ayuntamiento de Plasencia
CGT, UGT y CCOO critican que la reducción de la jornada a 35 horas semanales se anunciara tras una reunión con un único sindicato, excluyendo al resto
Las organizaciones sindicales CGT, UGT y CCOO, con representación en el Ayuntamiento de Plasencia, se han plantado este miércoles y no han acudido a la mesa general de negociación que se había convocado. Han querido manifestar así, y también lo han hecho públicamente, su "profunda preocupación y malestar ante la actuación del concejal de Personal, Álvaro Astasio, en relación con el anuncio de la aprobación de la jornada laboral de 35 horas".
El gobierno local anunció el pasado viernes que el ayuntamiento daba los primeros pasos para la implantación de esta jornada, tras una reunión mantenida con el sindicato CSIF.
Excluidos
El resto de sindicatos han criticado que se les ha obviado en esta reunión y, aunque CSIF "es el sindicato con mayor número de delegados", apuntan que "no ostenta la mayoría sindical, por lo que entendemos que el foro adecuado para alcanzar acuerdos que afectan al conjunto de la plantilla es la mesa general de negociación, y no reuniones particulares con una sola organización sindical".
Además, consideran "especialmente grave" que el gobierno local aludiera a que la reunión se había producido con el presidente del comité de empresa, "excluyendo a la junta de personal, órgano igualmente representativo y legítimo en el ámbito de la negociación colectiva".
Repetida demanda
Los tres sindicatos han hecho hincapié en que "todas de las organizaciones sindicales ahora ignoradas llevan solicitando la implantación de la jornada de 35 horas desde hace varios años en cada una de las distintas mesas de negociación celebradas".
De hecho, afirman que, la pasada semana, "se volvió a registrar formalmente la petición para que este asunto fuera incluido en el orden del día de la próxima mesa, con el fin de abordarlo antes de la aprobación del reglamento de control horario".
Sin catalogación, no acudirán
Por otra parte, CGT, UGT y CSIF acordaron en la última asamblea de trabajadores que, "hasta que no se llevara a la mesa general la catalogación de puestos de trabajo para su debate y análisis, no asistirían a las mesas de negociación. Esta circunstancia evidencia, una vez más, la necesidad de respetar los cauces formales y los espacios legalmente establecidos para el diálogo social".
Por esto y, "ante la reiterada falta de negociación efectiva en el seno de las mesas generales -donde constantemente las propuestas sindicales no son tomadas en consideración y se impone el criterio unilateral del Sr. concejal—"las organizaciones sindicales CGT, UGT y CCOO han decidido "no acudir a la mesa general de negociación convocada para el día 18 (este miércoles), en protesta por la ausencia de un verdadero talante negociador y deslealtad hacia la propia mesa por parte de su presidente".
Espacios de debate
En su opinión, las mesas negociadoras del ayuntamiento deben ser "espacios reales de debate y acuerdo, tal y como establece la normativa vigente, y no meros instrumentos de imposición".
En todo caso, "en defensa del respeto institucional, la transparencia y la negociación colectiva efectiva, reiteramos nuestra disposición al diálogo, siempre que este se produzca en el marco legal y con la participación de todas las organizaciones sindicales representativas".
- Suspendidos los actos de Carnaval programados para este viernes en el parque de La Coronación de Plasencia
- Plasencia cumple el mayor deseo de Robe Iniesta: abrirá el primer local de ensayos en primavera
- Los ambulantes levantan el mercadillo de La Hispanidad de Plasencia por las lluvias
- Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia: 'A final de año, veremos que la obra de Martín Palomino es una realidad
- Choca contra una rotonda en Plasencia y abandona el vehículo, a nombre de una niña de 9 años
- Medio millar de incondicionales mantienen vivo el Carnaval en Plasencia
- Tornillos en las ruedas desde hace tres meses: la denuncia de trabajadores del sociosanitario de Plasencia
- Sanción de 5.000 euros a una empresa constructora por obras ilegales en una vivienda de Plasencia