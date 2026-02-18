Tres sindicatos se 'plantan' y no acuden a la mesa de negociación del Ayuntamiento de Plasencia.

Las organizaciones sindicales CGT, UGT y CCOO, con representación en el Ayuntamiento de Plasencia, se han plantado este miércoles y no han acudido a la mesa general de negociación que se había convocado. Han querido manifestar así, y también lo han hecho públicamente, su "profunda preocupación y malestar ante la actuación del concejal de Personal, Álvaro Astasio, en relación con el anuncio de la aprobación de la jornada laboral de 35 horas".

El gobierno local anunció el pasado viernes que el ayuntamiento daba los primeros pasos para la implantación de esta jornada, tras una reunión mantenida con el sindicato CSIF.

Excluidos

El resto de sindicatos han criticado que se les ha obviado en esta reunión y, aunque CSIF "es el sindicato con mayor número de delegados", apuntan que "no ostenta la mayoría sindical, por lo que entendemos que el foro adecuado para alcanzar acuerdos que afectan al conjunto de la plantilla es la mesa general de negociación, y no reuniones particulares con una sola organización sindical".

Reunión del edil de Recursos Humanos de Plasencia con el representante de CSIF por la jornada de 35 horas. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Además, consideran "especialmente grave" que el gobierno local aludiera a que la reunión se había producido con el presidente del comité de empresa, "excluyendo a la junta de personal, órgano igualmente representativo y legítimo en el ámbito de la negociación colectiva".

Repetida demanda

Los tres sindicatos han hecho hincapié en que "todas de las organizaciones sindicales ahora ignoradas llevan solicitando la implantación de la jornada de 35 horas desde hace varios años en cada una de las distintas mesas de negociación celebradas".

De hecho, afirman que, la pasada semana, "se volvió a registrar formalmente la petición para que este asunto fuera incluido en el orden del día de la próxima mesa, con el fin de abordarlo antes de la aprobación del reglamento de control horario".

Sin catalogación, no acudirán

Por otra parte, CGT, UGT y CSIF acordaron en la última asamblea de trabajadores que, "hasta que no se llevara a la mesa general la catalogación de puestos de trabajo para su debate y análisis, no asistirían a las mesas de negociación. Esta circunstancia evidencia, una vez más, la necesidad de respetar los cauces formales y los espacios legalmente establecidos para el diálogo social".

Protesta de trabajadores del Ayuntamiento de Plasencia por la catalogación. / Toni Gudiel

Por esto y, "ante la reiterada falta de negociación efectiva en el seno de las mesas generales -donde constantemente las propuestas sindicales no son tomadas en consideración y se impone el criterio unilateral del Sr. concejal—"las organizaciones sindicales CGT, UGT y CCOO han decidido "no acudir a la mesa general de negociación convocada para el día 18 (este miércoles), en protesta por la ausencia de un verdadero talante negociador y deslealtad hacia la propia mesa por parte de su presidente".

Espacios de debate

En su opinión, las mesas negociadoras del ayuntamiento deben ser "espacios reales de debate y acuerdo, tal y como establece la normativa vigente, y no meros instrumentos de imposición".

En todo caso, "en defensa del respeto institucional, la transparencia y la negociación colectiva efectiva, reiteramos nuestra disposición al diálogo, siempre que este se produzca en el marco legal y con la participación de todas las organizaciones sindicales representativas".