Un hombre sufre una fractura de peroné tras caer con su moto en una rotonda de Plasencia

Un hombre de 52 años de edad ha resultado herido en un accidente de moto ocurrido este pasado miércoles en Plasencia. El suceso tuvo lugar en la rotonda del Cristo de la Batalla sobre las 21.15 horas, según ha informado el 112 de Extremadura.

El herido sufrió una fractura de peroné y fue trasladado en estado 'menos grave' al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Policía Local.