Accidente de tráfico
Un hombre sufre una fractura de peroné tras caer con su moto en una rotonda de Plasencia
El suceso ocurrió sobre las 21.15 horas de este pasado miércoles
Un hombre de 52 años de edad ha resultado herido en un accidente de moto ocurrido este pasado miércoles en Plasencia. El suceso tuvo lugar en la rotonda del Cristo de la Batalla sobre las 21.15 horas, según ha informado el 112 de Extremadura.
El herido sufrió una fractura de peroné y fue trasladado en estado 'menos grave' al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Policía Local.
- Suspendidos los actos de Carnaval programados para este viernes en el parque de La Coronación de Plasencia
- Plasencia cumple el mayor deseo de Robe Iniesta: abrirá el primer local de ensayos en primavera
- Choca contra una rotonda en Plasencia y abandona el vehículo, a nombre de una niña de 9 años
- Medio millar de incondicionales mantienen vivo el Carnaval en Plasencia
- Sanción de 5.000 euros a una empresa constructora por obras ilegales en una vivienda de Plasencia
- El Ayuntamiento de Plasencia recaudará en enero casi 7.000 euros por los mercadillos
- El nuevo puente de Plasencia, otro de los damnificados por la falta de presupuesto en Extremadura
- El Ayuntamiento de Plasencia avisa de que los paseos del río continúan cerrados 'por precaución