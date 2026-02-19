Plasencia, a la espera del estreno de 'El Conseguidor' para verse en la gran pantalla.

El director de cine Rodrigo Rivas conoce bien Plasencia. Tiene su base de operaciones muy cerca, en los estudios Auriga de Hervás y, en el 2018, rodó algunas escenas de su primera película, Garantía Personal, en calles placentinas. En el 2021, volvió a la capital del Jerte para hacerla protagonista de su segundo largometraje, El Conseguidor, que aún no se ha estrenado en los cines.

La última fecha que sonaba para poder verla en la gran pantalla era a finales del 2025. Ahora, los placentinos esperan que sea este 2026 el año definitivo de su estreno para que sus calles y rincones se difundan al mundo.

Ciudad mediana de provincias

Según ha indicado la productora Derivas Films, El Conseguidor es "un filme neo noir y periférico, que reproduce a pequeña escala una realidad nacional y universal". Su director ha explicado que la trama se desarrolla "en una ciudad mediana de provincias y Plasencia reúne las características para representar a esa España, que es la más común, no la de las grandes ciudades. Es ejemplo de la España periférica, con la que la inmensa mayoría de las personas se pueden sentir identificadas".

Imagen del rodaje de la película El Conseguidor, en Plasencia. / Derivas Films

Además, también se han rodado escenas en los estudios Auriga de Hervás y en espacios naturales de este municipio del Valle del Ambroz.

Los actores

La cinta cuenta con un elenco de actores extremeños consagrados. Fernando Ramos es el protagonista e interpreta a Javier, "un gestor en una pequeña ciudad que ejerce como conseguidor de contratos de la administración, a través de sus relaciones. Es el padre de Milú (Lucía Altable), a la que siempre defrauda, pues antepone sus logros profesionales a la vida familiar".

También actúa en la película José Vicente Moirón, en el papel de Amaro, "un importante político con una amplia red de contactos y favores".

Además, aparecen en la película Juan Carlos Tirado, Sara Rey y Amparo Santolino, entre otros extremeños.

El director

En palabras de su director: "El conseguidor es un thriller de provincias. Se ha instalado en el subconsciente colectivo la idea de que la corrupción es algo normal, que el poder corrompe y que no hay otro camino. Me aferro a la ficción para intentar contar una historia pequeña y tratar de responder a preguntas como ¿Qué ocurre con los intermediarios, con las personas normales y con aspiraciones, cuando los poderosos cortan el grifo y dejan de regar la amalgama de relaciones y favores?"

Rodaje de El Conseguidor, en el centro de Plasencia. / Derivas Films

Subraya Rivas que su conseguidor "siente que su mundo se desmorona bajo sus pies, se agarra a una realidad que esta desapareciendo. Lo que quiero contar es cómo nos comportamos los seres humanos cuando nos llevan al límite. No hay buenos ni malos, no importa lo sucias que tengamos las manos, tratamos de sobrevivir por encima de todas las cosas".

La sinopsis

En concreto, el largometraje cuenta cómo, ante el cambio de panorama político y social en la España de la corrupción, el conseguidor, intermediario de los contratos con los que mercadea la clase política, se verá atrapado entre el empresario sin escrúpulos y el político que intenta salir indemne de sus amaños en las concesiones públicas. Incapaz de sacar a flote su vida personal y obligado a caminar por la cuerda floja, tendrá que jugar peligrosamente su papel de bisagra para salvar la vida.

Fernando Ramos, que interpreta al conseguidor en la película rodada entre Plasencia y Hervás. / Derivas Films

Escenarios

En el making off de la película es posible ver cómo se ha rodado en espacios muy diferentes de Plasencia, desde la circunvalación sur a los alrededores del acueducto y el parque de San Antón, la plaza de Santo Domingo o calles del casco histórico.

El rodaje tuvo lugar durante el año 2021, comenzó en el mes de junio, y finalizó en el 2022. Además, se proyectó en el Mafiz 2023 (el mercado o zona de industria del Festival de Cine de Málaga), pero todavía no se ha estrenado en los cines a nivel nacional.