Reclaman ante el juzgado que el Ayuntamiento de Plasencia cumpla dos sentencias condenatorias

En abril del 2024 y en septiembre del 2025, el Ayuntamiento de Plasencia fue condenadopor dos tribunales. De momento, ninguna de las dos sentencias las ha ejecutado, por lo que los dos demandantes han decidido recurrir de nuevo al juzgado para solicitar la ejecución forzosa de las resoluciones.

Por un lado, la sentencia con más demora se refiere a la restauración y devolución a su estado original de la escultura de Antonio y Carlos Morán, que está instalada en la plaza de Ansano. Por otro, al ingreso al Ayuntamiento de San Gil de distintos tributos impagados desde el 2018 al haber incumplido un convenio.

La escultura

Por lo que respecta a la escultura de Morán, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 dictó la sentencia hace ya casi dos años. Además de la restauración de la obra, condenó al consistorio a abonar a los demandantes la cantidad 15.000 euros "por los daños morales padecidos".

Esta segunda parte de la sentencia sí la ha cumplido, pero no la primera. De hecho, más de un año después, en mayo del 2015, el gobierno local decidió trasladar la escultura a otro emplazamiento, en el entorno del palacio de congresos. Pocos días después, el artista se encadenó a la obra en señal de protesta y señaló que, si se trasladaba, sería sin su consentimiento. Cabe señalar que el juzgado no se pronunció sobre el cambio de ubicación, sino sobre su estado y su "falta de mantenimiento".

Antonio Morán, encadenado a su escultura en Plasencia, en mayo del año pasado. / CEDIDA

Traslado fallido

Dos meses después, en julio pasado, operarios municipales realizaron trabajos bajo la base de la escultura, según explicó el ayuntamiento, "trabajos previos" para ver lo que había debajo y que, cuando llegara el traslado, se hiciera "con seguridad".

Sin embargo, han pasado siete meses y la obra no se ha movido. En octubre, Morán envió un escrito al ayuntamiento en el que proponía restaurar la obra "en su actual emplazamiento"; que se lleve a cabo una reinauguración con una comparecencia pública "que ponga en valor nuestro patrimonio" y un "un apretón de manos" con el alcalde, Fernando Pizarro.

Reclama la restauración

Como nada se ha hecho, "hemos tenido que presentar otro escrito en el juzgado exigiendo que se haga la restauración". También ha solicitado una nueva indemnización porque, "casi dos años después, se sigue cometiendo el delito del derecho de autor y eso supone una multa por incumplir la ley", ha afirmado.

En el caso de que se mantenga la idea del traslado, el autor ha subrayado que "la peana está fracturada y, con el movimiento, hay riesgo de colapso y de que se fracture. Yo no voy a colaborar en decirles cómo la tienen que mover", pero si se daña, "actuaré judicialmente contra el responsable del movimiento de la obra", ha advertido.

Deuda con San Gil

Por otro lado, el 18 de septiembre del año pasado, la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura estimó un recurso de apelación contra una sentencia judicial previa y dio la razón al Ayuntamiento de San Gil en una reclamación económica.

Protesta de la alcaldesa de San Gil ante el ayuntamiento. / Toni Gudiel

El TSJ condenó al Ayuntamiento de Plasencia a efectuar diferentes ingresos al consistorio sangileño en virtud de un convenio que ha incumplido. Entre esos ingresos, se encuentran "cantidades cobradas en concepto de plusvalía por la trasmisión de bienes inmuebles sitos en San Gil, desde 2018 hasta ahora", además de "cantidades aportadas por el Estado y no abonadas en los ejercicios de 2019 hasta el momento de dictar la presente sentencia" y también "en concepto de compensación por la pérdida de recaudación del IAE, por no haber sido actualizada desde 2018 y en concepto de participación en los tributos del Estado, incluidas las liquidaciones anuales o extraordinarias, por no haber sido actualizadas desde 2018".

Orden de pago dada

Estos conceptos se cuantificarían en la fase de ejecución de la sentencia y habría que añadir "los intereses legales devengados hasta la fecha". En total, un mínimo cercano a los 70.000 euros.

Dado que ha trascurrido "el plazo de dos meses fijado en el artículo 104 de la Ley Jurisdiccional sin que se haya adoptado resolución alguna tendente a su cumplimiento", este mes de febrero, el Ayuntamiento de San Gil ha solicitado la ejecución forzosa.

Este periódico ha preguntado al ayuntamiento por ambas cuestiones y está a la espera de respuesta. En el caso de San Gil, lo que ha venido diciendo el alcalde, Fernando Pizarro, en los últimos plenos es que la orden de pago está dada desde que se conoció la sentencia.