Rocían con espray pimienta en los ojos a un hombre de 84 años en la calle del Sol de Plasencia

Un vecino de Plasencia de 84 años no esperaba lo que le sucedió el pasado martes, cuando caminaba tranquilamente por la calle del Sol de Plasencia, a pleno día, de regreso a casa después de haber comido con uno de sus hijos. Lo que vivió le ha afectado físicamente y psicológicamente y ha querido hacerlo público para advertir a la población y evitar que haya nuevas víctimas.

Según ha explicado, pasaban las tres de la tarde y la calle del Sol estaba prácticamente vacía. Él caminaba solo en dirección a la puerta del Sol y varios metros más atrás, hacía lo propio una mujer, que después del suceso se acercó para ayudarlo.

"Haciendo el gamberro"

La víctima relata que vio cómo dos hombres caminaban en sentido contrario al suyo. "Uno iba dando voces, haciendo el gamberro y armando escándalo", así que optó por pasar al otro lado de la calle para no tener que cruzarse directamente con ellos y evitar su mirada por si les molestaba y se mostraban agresivos.

En un momento dado, a la altura aproximada del estanco de la calle, pensó que pasaban de largo, pero entonces, uno de ellos, el que se había mantenido en silencio, se acercó a él y le llamó la atención con un "¡eh!".

"Me abrasaban los ojos"

Por inercia, se giró para mirarle y fue cuando le roció con espray de pimienta. "Me lo echó en la cara y la visión se me nubló, me abrasaban los ojos, la nariz y la garganta, e incluso me dieron arcadas, aunque no llegué a vomitar".

Los dos hombres echaron a correr y él lamenta que, habitualmente, lleva gafas de sol en la calle, pero en ese momento no las tenía. Habrían podido amortiguar los daños, que le obligaron a tener que apoyarse en la pared porque "me quedé doblado, se te sube también a la cabeza".

Policía y sanitarios

Señala que la mujer que caminaba a más distancia detrás de él se acercó para ayudarle y le pidió perdón por tener que alejarse un poco "por el olor que desprendía lo que me había echado".

Cuando se recuperó un poco, "a los quince minutos más o menos", se encaminó como pudo de nuevo hacia su casa y "me lavé bien los ojos con agua". Decidió llamar al 112, que envió a una patrulla policial y a una ambulancia, que lo trasladó hasta el hospital Virgen del Puerto.

En el hospital

Allí, "me lavaron bien con suero a presión, tanto que me dolían los ojos. Luego me echaron unas gotas y, de nuevo, más suero, para limpiarlos bien". Después, pudo marcharse a su casa.

Este jueves, dos días después de lo ocurrido, afirma que todavía le molesta la garganta y le han recomendado que beba mucha agua.

De unos 30 años

Respecto a los autores, señala que no les vio bien, por lo que no podría identificarles y cree que la mujer que le ayudó tampoco. Lo que apunta es que tenían "unos 30 años" e iban vestidos "con ropa negra".

Otra cosa que señala es que "no me robaron nada, que podrían haberlo hecho, tal y como estaba", por lo que todo apunta a que lo único que querían era "hacer daño".

Temor a represalias

La víctima no ha presentado denuncia en la comisaría y prefiere no hacerlo por temor a represalias en caso de que detuvieran a los autores y tuviera que declarar contra ellos en un juicio.

Sin embargo, ha querido hacer público el suceso para advertir a la población y con la intención de intentar evitar que le pase a alguna otra persona. De hecho, cuando todavía no se había recuperado, "apareció un matrimonio con tres hijos por la puerta del Sol y les dijimos que tuvieron cuidado".