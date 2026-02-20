Más de 70 personas, excluidas del procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública en Plasencia.

Tras el último sorteo de viviendas de promoción pública llevado a cabo en Plasencia, en febrero del 2024, la Junta de Extremadura anunció la convocatoria de un nuevo proceso porque la lista de espera para adjudicar pisos disponibles ya había caducado.

Así, el 1 de enero del 2025 se inició el nuevo procedimiento para la adjudicación de quince viviendas, propiedad de la administración regional, que se encuentran vacías. Este viernes, se ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura la lista provisional de admitidos en el procedimiento.

84 sí, 75 no

Según recoge el DOE, han sido 84 las personas solicitantes admitidas provisionalmente, mientras que otras 75 han quedado excluidas por no cumplir los requisitos de la convocatoria.

Las listas han sido aprobadas por la Comisión Regional de Vivienda, dependiente de la Secretaría General de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana, de la Junta de Extremadura, en una sesión celebrada el pasado 10 de febrero.

Obras en viviendas de promoción pública de la Junta de Extremadura en Plasencia. / Toni Gudiel

Dónde consultar las listas

El ayuntamiento ha señalado este viernes que las personas solicitantes admitidas en el procedimiento están ordenadas "conforme a los criterios de valoración establecidos en el Decreto 115/2006, de 27 de junio, por el que se regula el procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura".

Además de su publicación oficial en el DOE, las listas provisionales se pueden consultar en el tablón físico del Ayuntamiento de Plasencia, situado en la calle del Rey, para facilitar el acceso a la información a todas las personas interesadas.

Diez días para reclamar

No obstante, no está todo perdido para las personas que han quedado excluidas porque, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del citado Decreto 115/2006, "las personas solicitantes incluidas en la lista provisional, así como aquellas que se consideren perjudicadas y cuya solicitud haya sido presentada en tiempo y forma y admitida a trámite, podrán formular alegaciones en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura".

Dónde y cuándo reclamar

Esto significa que, a partir del lunes día 23 y hasta el 6 de febrero, tanto los admitidos que consideren que no tienen la puntuación correcta, como los excluidos, podrán presentar alegaciones. Estas deberán dirigirse al Ayuntamiento de Plasencia, al que se presentó la solicitud de adjudicación de vivienda.

El concejal delegado de Servicios Sociales, David Calvo, ha querido subrayar la importancia de "revisar la información publicada dentro del plazo establecido para garantizar el correcto desarrollo del procedimiento".