Campaña de prevención
Adolescentes frente a las drogas: la unidad de canina de Plasencia advierte de sus peligros
Los agentes Pedro Velázquez y Juan Carlos Gutiérrez acuden a los institutos para informar a los menores
Interior subraya la importancia de la concienciación a edades tempranas
Jóvenes y policía: Hablando claro. Es el nombre que ha dado el Ayuntamiento de Plasencia a una iniciativa que ha partido de la unidad canina de la Policía Local para transmitir a los menores de edad los riesgos y consecuencias del consumo de drogas.
La idea es recorrer todos los institutos de la ciudad, previa autorización de los equipos directivos, para mostrarles cómo pueden afectar las drogas a su organismo, pero también los peligros a los que se exponen, tanto físicos y psicológicos como a nivel de sanciones administrativas y penales.
Dos agentes y dos perros
Pedro Velázquez (con 30 años de servicio en el cuerpo) y Juan Carlos Gutiérrez (con 36 en la policía) son los agentes al frente de la unidad canina de Plasencia y quienes acudirán a los centros de secundaria para ofrecer charlas a los estudiantes, en ocasiones acompañados por alguno de los perros de la unidad.
Actualmente, cuenta con Crash, un pastor holandés y con una nueva incorporación, Tango, un pastor belga malinois, cuyo trabajo consiste en marcar (no supone ningún contacto físico) el lugar donde encuentran la droga, ya sea en un control, en el entorno de los institutos o cuando son requeridos por otros cuerpos de seguridad.
También alcohol y váper
El primer instituto al que han acudido ha sido el IES Sierra de Santa Bárbara, en el que también han estado presentes el intendente jefe de la Policía Local, José Antonio Quijada, y el concejal de Interior, David Dóniga.
El titular de la unidad, Pedro Velázquez, ha explicado que, con ayuda de una presentación, los agentes explican a los menores "los tipos de sustancias que existen y las consecuencias que tiene el consumo y el trapicheo". También aprovechan para hablarles de los peligros del botellón y el váper y lo hacen, sobre todo, "con un lenguaje muy claro para que conozcan la realidad".
Muy interesados
De momento, Velázquez ha subrayado que han tenido una "aceptación total" por parte de los centros educativos, directivas, educadores sociales y docentes, al igual que la tienen de la jefatura local y la concejalía. También ha destacado que los estudiantes se han mostrado "muy interesados, preguntando muchas cosas".
Su compañero ha señalado que "es una experiencia nueva para nosotros empezar a dar formación a estos niños, que están superagradecidos porque tienen mucho desconocimiento de lo que es el mundo de las drogas. A ellos les parece que es lo más bonito del mundo y se tienen que dar cuenta de que no es el mundo ideal".
Recurso pedagógico
Por su parte, el edil David Dóniga ha querido resaltar "el extraordinario trabajo que realiza nuestra Policía Local y, en especial, la unidad canina, cuya labor no solo es operativa sino también profundamente educativa".
Así, el concejal ha afirmado que "el perro policía contra las drogas es una herramienta eficaz en la detección pero también un recurso pedagógico que capta la atención de los alumnos y refuerza ese mensaje de prevención".
Concienciación temprana
Precisamente, ha hecho hincapié en que "la lucha contra la droga no empieza en la sanción, empieza en la concienciación y ese trabajo debe hacerse desde edades tempranas, con información clara, cercana y, sobre todo, rigurosa".
En este sentido, ha afirmado que "la prevención es la mejor política de seguridad. Desde el Ayuntamiento de Plasencia y la Concejalía de Interior vamos a seguir impulsando este tipo de iniciativas en los centros educativos porque proteger a nuestros jóvenes es una prioridad absoluta para nosotros. Seguridad, educación y prevención deben ir siempre de la mano".
Tras la charla en el IES Sierra de Santa Bárbara, ha querido agradecer su colaboración, y a los agentes y el intendente, "su compromiso diario con la ciudad".
- Suspendidos los actos de Carnaval programados para este viernes en el parque de La Coronación de Plasencia
- Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia: 'A final de año, veremos que la obra de Martín Palomino es una realidad
- Medio millar de incondicionales mantienen vivo el Carnaval en Plasencia
- Plasencia, a la espera del estreno de 'El Conseguidor' para verse en la gran pantalla
- El Ayuntamiento de Plasencia recaudará en enero casi 7.000 euros por los mercadillos
- Rocían con espray pimienta en los ojos a un hombre de 84 años en la calle del Sol de Plasencia
- El nuevo puente de Plasencia, otro de los damnificados por la falta de presupuesto en Extremadura
- Reclaman ante el juzgado que el Ayuntamiento de Plasencia cumpla dos sentencias condenatorias