Caen cascotes a la vía pública y un coche acaba calcinado, en Plasencia

En la pared lateral del centro de especialidades Luis de Toro de Plasencia, la que linda con la clínica Soquimex, se aprecia a simple vista que faltan partes del revestimiento de la fachada. Sin embargo, este viernes, además, se ha desprendido un tramo, justo al lado de la cornisa.

Dado el peligro que supone para los viandantes el hecho de que se repitan los desprendimientos, ya que justo ha ocurrido en el tramo que da a la avenida de La Salle, paso habitual de numerosos viandantes, han acudido a la zona los bomberos.

Bomberos actuando en la zona donde han caído cascotes en Plasencia. / Toni Gudiel

Zona acordonada

Con ayuda de la escalera de uno de los dos vehículos que se han desplazado, han ascendido hasta la zona desprendida para retirar las partes del revestimiento que pudieran caer y asegurarse de que el resto de la fachada es seguro.

Zona de la fachada del Luis de Toro donde se ha desprendido material. / Toni Gudiel

Además, se ha precintado toda la zona y también ha acudido la Policía Local para regular el tráfico mientras los bomberos del parque del Sepei, dependiente de la Diputación de Cáceres, realizaban estas tareas.

Coche ardiendo

Por otro lado, durante la madrugada de este viernes, se ha producido otro suceso, en este caso, en la avenida de España, junto a la rotonda de las cigüeñas.

Interior del coche que ha salido ardiendo en Plasencia. / Toni Gudiel

En torno a las siete de la madrugada, también los bomberos han tenido que realizar otra salida, para apagar las llamas de un vehículo que estaba estacionado y ha salido ardiendo. Ha sufrido numerosos daños y ha acabado prácticamente calcinado.

Los bomberos han apuntado que han recibido el aviso a las 6.45 horas y todo apunta a que "el incendio se ha propagado de dentro a fuera del vehículo".

Otro en Pablo Iglesias

Se da la circunstancia de que, hace tres meses, en noviembre, otro vehículo terminó calcinado cuando estaba aparcado en la avenida Pablo Iglesias.

Era un coche que su propietario acababa de comprar y denunció lo ocurrido ante la comisaría de la Policía Nacional. Fueron los vecinos quienes avisaron de lo ocurrido, alarmados por las llamas.

Se desconocía entonces si se había tratado de un acto vandálico o de otro tipo, pero lo que también vieron algunos vecinos fue a dos jóvenes, "que se iban corriendo calle abajo".