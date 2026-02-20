Jornada de 35 horas en Plasencia: Astasio defiende que la reunión con uno de los cuatro sindicatos municipales fue "preparatoria"

Tres de los cuatro sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Plasencia, CCOO, UGT y CGT, han optado esta semana por hacer un plante y no acudir a la mesa general de negociación convocada por la Concejalía de Recursos Humanos. Ha sido su forma de protestar por una reunión llevada a cabo el pasado viernes entre el edil delegado, Álvaro Astasio y el cuarto sindicato, CSIF, con mayor representación entre los trabajadores, para tratar la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales.

Los sindicatos han criticado que el edil no tratara el asunto en la propia mesa de negociación y, en respuesta a la actitud de los tres sindicatos, Astasio ha querido señalar que el encuentro "no tuvo carácter negociador, sino técnico y preparatorio, con el objetivo de recabar información y comenzar a estudiar los aspectos organizativos y económicos de una posible medida que, en todo caso, debía ser objeto de debate y acuerdo en la Mesa General de Negociación, que es el órgano legalmente establecido para ello”.

Consecuencias del 'plante'

El concejal ha mostrado su "preocupación" por la ausencia de las organizaciones sindicales a la mesa y ha subrayado que, en la sesión convocada, "figuraban un total de 18 puntos en el orden del día, entre ellos, el sistema de control horario, procesos selectivos, consolidaciones de empleo y el desarrollo de la carrera profesional correspondiente al presente ejercicio, materias que inciden directamente en las condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral del ayuntamiento".

Reunión de Astasio con el representante de CSIF en el Ayuntamiento de Plasencia, el pasado viernes. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Ante lo ocurrido, Astasio ha hecho hincapié en que "las organizaciones sindicales están llamadas a ejercer la representación y defensa de los empleados públicos en el marco de los órganos de negociación colectiva" y su ausencia "impide el normal desarrollo de los asuntos incluidos en el orden del día y dilata la tramitación de medidas que requieren debate, acuerdo y posterior implementación conforme a la normativa vigente".

Apela a la responsabilidad

De esta forma, el responsable de Recursos Humanos ha apelado a "la responsabilidad institucional y al consenso" porque "la mesa general es el espacio de diálogo reconocido por la ley. Desde el equipo de gobierno mantenemos nuestra disposición plena a negociar, escuchar propuestas y alcanzar acuerdos que redunden en la mejora de las condiciones laborales, siempre desde el respeto a los procedimientos y a la legalidad".

Astasio ha querido reiterar que "el ayuntamiento continuará convocando los órganos correspondientes y trabajando para que las cuestiones planteadas puedan resolverse en el marco del diálogo social y la seguridad jurídica".

La catalogación

En este sentido, el gobierno local ha anunciado este viernes que el ayuntamiento ha iniciado esta semana las primeras reuniones de trabajo con la empresa adjudicataria encargada de llevar a cabo la catalogación y actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la administración local, un paso "clave dentro del proceso de modernización y mejora de la organización interna municipal".

Se da la circunstancia de que los trabajadores municipales llevan meses reclamando, en la calle y el pleno, el inicio urgente del proceso de catalogación, después de que se llevara a cabo únicamente para la Policía Local y se anunciara para el resto en 2025, lo que finalmente no ha sucedido.

Protesta de trabajadores del Ayuntamiento de Plasencia por la falta de catalogación. / Toni Gudiel

La asamblea de trabajadores ha criticado también que se haya recurrido a una empresa externa cuando el proceso con la policía se realizó de manera interna.

En qué consiste el proceso

El ayuntamiento ha destacado que la catalogación de puestos de trabajo es "un procedimiento técnico que consiste en analizar, definir y valorar de manera detallada cada uno de los puestos existentes en la estructura municipal. Este estudio permite concretar funciones, responsabilidades, requisitos de acceso y niveles retributivos, asegurando que cada puesto esté correctamente dimensionado y adaptado a las necesidades actuales del ayuntamiento y de la ciudadanía".

En definitiva, se trata de un proceso "minucioso y extenso, que requiere un análisis pormenorizado de todos los departamentos y áreas municipales, así como entrevistas y recopilación de información para garantizar que el resultado final refleje fielmente la realidad organizativa del consistorio".