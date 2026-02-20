Reabren el parque de La Isla y los paseos del río de Plasencia, pero con restricciones

Finalizada la sucesión de borrascas y con un fin de semana de buen tiempo anunciado por la Agencia Estatal de Meteorología, el Ayuntamiento de Plasencia ha anunciado la reapertura del parque de La Isla y de los paseos del río, aunque con restricciones.

Ambas zonas abrirán tras la realización de trabajos de supervisión del arbolado que hubiera podido resultar afectado por las lluvias y vientos, entre ellos, el tornado del pasado 30 de enero. Además, se ha actuado sobre árboles con riesgo de caídas y se han retirado ramas y troncos que habían acabado en el suelo.

Zonas señalizadas

El gobierno local ha advertido, eso sí, que la reapertura se realiza "con restricciones y con señalización específica en las zonas donde persisten riesgos".

Por ese motivo, el ayuntamiento ha solicitado a los ciudadanos que "respeten en todo momento las señales instaladas, las áreas acotadas y las indicaciones del personal municipal".

Foto: Toni Gudiel

Extremar la precaución

Del mismo modo, por motivos de seguridad, "se recomienda extremar la precaución durante el tránsito por senderos y accesos, así como evitar conductas que puedan generar situaciones de riesgo".

Cabe señalar que algunos tramos de los paseos del río se han llegado a inundar debido al aumento del caudal del Jerte, por las persistentes lluvias y también por el desembalse de la presa, obligado por las precipitaciones registradas también en el Valle del Jerte.

Los Pinos y ArteFIO

Respecto al parque de Los Pinos, el gobierno local ha informado de que "permanecerá cerrado al público mientras continúan las tareas de inspección y evaluación de los daños ocasionados por el temporal".

Por este motivo, las actividades que estaban programadas en el aula naturaleza del parque, dentro de ArteFIO, se han tenido que trasladar. Según ha informado el ayuntamiento, los talleres se desarrollarán en la sede de la asociación de vecinos de Río Jerte y la yincana prevista se realizará por la zona centro.

Más de 70 árboles

De esta forma, "el acceso a Los Pinos seguirá restringido hasta que se garantice que las condiciones permiten su uso con seguridad". El ayuntamiento ha señalado que comunicará cualquier actualización "a través de los canales oficiales".

Hasta el momento, el concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, ha señalado que más de 70 árboles han resultado afectados por el tornado y las distintas borrascas, aunque es una cantidad que podría aumentar mientras continúan los trabajos de supervisión y análisis de la UTE de jardines.