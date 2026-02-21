Rociado con espray pimienta en Plasencia: cuándo es legal utilizarlo y sanciones por mal uso

Este martes, un hombre de 84 años ha sufrido un ataque con espray pimienta en Plasencia. Caminaba por la calle del Sol, pasadas las tres de la tarde, cuando un hombre de unos treinta años se le ha acercado por detrás, le ha llamado la atención y, al girarse, le ha rociado en la cara.

Se trató de una agresión porque, en España, la normativa solo permite su uso para defensa personal.

¿Qué dice la ley?

En España, los espráis de defensa personal y los dispositivos que expulsen gases o aerosoles están, en general, dentro de las armas cuya compraventa, tenencia y uso se prohíben con carácter general, salvo excepciones. La excepción clave es el espray de defensa personal que haya sido aprobado por el Ministerio de Sanidad, previo informe de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos (CIPAE).

Eso significa, en la práctica, que sí puede ser legal llevar un espray de pimienta encima, pero solo si está autorizado u homologado dentro del régimen específico previsto para su venta en armerías.

Solo para adultos

Además, la orden de 3 de octubre de 1994 fija el régimen aplicable a los espráis de defensa personal de venta permitida en armerías y deja dos ideas esenciales. Una es que solo pueden venderse en armerías, si cuentan con la aprobación del Ministerio de Sanidad y otra, que solo pueden comprarlos quienes acrediten mayoría de edad (por ejemplo, con DNI o documento equivalente).

Por otro lado, esta norma exige que el producto y su información (etiquetado e indicaciones) consten, al menos, en español oficial del Estado e incluya datos como la fecha de caducidad y el lote de fabricación.

Dónde se puede comprar y dónde no

La compra de los espráis de pimienta está permitida en armerías, mientras que la orden de 1994 advierte: "Queda expresamente prohibida la venta de los espráis de defensa personal por catálogo o cualquier medio de venta a distancia".

Las fuentes oficiales para verificar autorizaciones son el Ministerio de Sanidad, que mantiene información específica sobre estos productos y remite a su listado de autorizaciones/homologaciones, y la Guardia Civil (Intervención de Armas y Explosivos), que enlaza a una relación de espráis de defensa personal autorizados.

Cuándo se pueden utilizar

Por otro lado, que sea legal llevar un espray de pimienta no significa que se pueda utilizar en cualquier circunstancia. El Código Penal contempla la legítima defensa como eximente cuando concurren, entre otros requisitos, una agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y la falta de provocación suficiente por parte del defensor.

Es decir, su uso solo se entiende dentro de un contexto de defensa ante una agresión real e injusta, y siempre evitando respuestas desproporcionadas.

Multa de hasta 600.000 euros

La normativa establece sanciones en varios supuestos: si el espray no está autorizado y si se exhibe de forma intimidatoria o negligente. La Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana tipifica como infracción grave "portar, exhibir o usar armas prohibidas" y también "portar, exhibir o usar armas de modo negligente, temerario o intimidatorio".

La misma ley establece multas de 100 a 600 euros por una infracción leve; de 601 a 30.000 euros por infracción grave y de 30.001 a 600.000 euros por infracciones muy graves.