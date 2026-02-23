Gran museo en Plasencia: el ayuntamiento pide ayuda a Gobierno y Diputación para adquirir el edificio donde se ubicaría.

¿Habrá finalmente un gran museo en Plasencia? De momento, es una cuestión que está en el aire. Lo que ha quedado claro es que, tanto el ayuntamiento, como colectivos ciudadanos (Avepla, MSU-Norte y Movimiento x Plasencia) lo quieren. Mientras las asociaciones abogan por la compra de Las Carmelitas para ubicarlo, a la venta por cuatro millones de euros, el gobierno local apuesta por la Casa del Arcediano de Trujillo, los antiguos juzgados.

Ahora bien, el ayuntamiento ya ha dejado claro que no tiene dinero para adquirirlo, después de que hace años cediera su uso y propiedad al Ministerio de Justicia.

Petición de compra

Por eso, el alcalde, Fernando Pizarro, ha señalado este lunes que el ayuntamiento ha solicitado su adquisición a dos administraciones, "al delegado del Gobierno, en primer lugar, y a la Diputación Provincial de Cáceres".

Respecto a esta segunda, Pizarro ha afirmado: "Tenemos un elemento de comparación muy importante, que es la adquisición por parte de la Diputación del Palacio del Mayoralgo de Cáceres, legítimamente, una buena adquisición". Del mismo modo, "Plasencia también solicita por parte de la Diputación Provincial la adquisición de un inmueble para ese desarrollo museístico que todos contemplamos".

El alcalde ha insistido en que, "ya el resto lo podríamos ver con otras administraciones, pero en este caso, yo creo que, atendiendo al modelo utilizado en Cáceres, es bastante importante que la Diputación atienda las necesidades también de esta ciudad, cosa por la que ha mostrado su interés. El presidente estuvo aquí en varias ocasiones diciendo que apoyaba a Plasencia en este sentido y creemos que un paso muy importante, que yo le transmití ya también hace unas semanas, es la adquisición de ese inmueble".

El derrumbe en la muralla

En cuanto al derrumbe de una parte de la muralla en la puerta del Sol. La consejera de Cultura, Victoria Bazaga, ha explicado que la Junta dispone de un "protocolo de emergencia, que se puso rápidamente en marcha".

Esto significa que, "una vez que recibimos un aviso, se personan los técnicos, dan una primera impresión y se le facilita al ayuntamiento, que ya se ha hecho, para que ellos puedan hacer el desescombro, la limpieza y, sobre todo, evitar que vayan a más los daños que se hayan podido ocasionar. En este caso, se va a hacer cargo el propio ayuntamiento de ello".

Así estaba este lunes la zona del derrumbe en la puerta del Sol de Plasencia. / Toni Gudiel

A la espera de autorización

Efectivamente, Pizarro ha apuntado que "las intervenciones en la muralla, cuando suceden estas cosas, siempre las hacemos nosotros". No obstante, ha aclarado que "necesitamos primero que la Junta nos traslade el cómo poder hacerlo en virtud del lugar en el que sucede, el porqué sucede, en ese análisis técnico que los técnicos de la Junta ya han hecho, y, evidentemente, el permiso".

Toni Gudiel

Por lo tanto, el ayuntamiento no puede intervenir "si no tenemos permiso de la administración con competencia. Eso es a lo que se refería la consejera. Nosotros, cuando lo tengamos todo listo, vamos a intervenir tanto en lo que nos ha sucedido ahora, que es un muro que, si verdaderamente es contemporáneo, no histórico, forma parte del conjunto de rehabilitación de la muralla de las últimas décadas".

Pizarro ha anunciado que, "con esa licencia y con esa ayuda técnica que nos faciliten", se va a actuar también en los desprendimientos que se han producido en Torre de Lucía".

En la puerta Talavera

A esto ha sumado una tercera intervención de la Junta, en la muralla que ha quedado liberada en la puerta Talavera, tras la adquisición y derribo de inmuebles por parte del ayuntamiento, donde también ha habido un desprendimiento.

El motivo es que, el muro se ha quedado "sin protección, la casa le protegía, era como la piel de la propia muralla". Así, ahora, "queda un muro muy vulnerable", ha señalado Pizarro. Respecto a la actuación, ha indicado que la Junta la está estudiando y, "en los próximos meses, tendremos cómo se define esa intervención, de consolidación fundamentalmente del muro para que luego nosotros podamos hacer la intervención restante, que es la de la urbanización del espacio, que quedará como zona pública de tránsito y movilidad".