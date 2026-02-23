El oro vuelve a brillar en la catedral de Plasencia tras devolver la Junta la 'luz' a tres espacios interiores

La catedral es, sin duda, el monumento más significativo e importante de Plasencia. Única por fuera y por dentro gracias al engarce de dos catedrales, guarda tesoros en su interior que sorprenderán aún más a placentinos y visitantes a partir de ahora gracias a unos trabajos llevados a cabo por la Junta de Extremadura, que han devuelto el brillo y la luz a tres espacios.

Este lunes, la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones de la Junta, Victoria Bazaga, ha podido comprobar el resultado de las actuaciones, en una visita junto al alcalde, Fernando Pizarro, el obispo de la diócesis, Ernesto Brotóns, los técnicos de Patrimonio que han ejecutado los trabajos y otras autoridades e invitados.

Primer plan de España

Javier Cano, director del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Junta de Extremadura, ha destacado que se trata de un "día importante" porque "hemos terminado de restaurar prácticamente todo" el arte mueble de la catedral fijado en "el plan director, el primer plan director que nació en España en el año 95 y se ha por concluido en cuanto al arte mueble".

En concreto, las tres últimas intervenciones han sido en el Retablo de las reliquias, la reja de la capilla del Nazareno y el Retablo de la Santa Fe.

Fotogalería | Visita de la consejera de Turismo a la catedral de Plasencia / Toni Gudiel

El oro del retablo de las reliquias

En cuanto a la restauración del Retablo de las reliquias, Cano ha destacado que solo se abre el 1 de noviembre. Además, ha explicado que, inicialmente, las reliquias estaba en el Retablo de la Asunción, antes de Santa Inés y, cuando se restauró, "detrás vimos todavía el tabicado donde se colocaban las reliquias".

En 1746, "se decide trasladar las reliquias aquí y se encarga a Carlos Simón el retablo, que está presidido por San Agustín, pisoteando las herejías". A la hora de intervenir, Cano ha señalado que "presentaba un aspecto muy sucio. Estructuralmente, estaba muy bien, pero había que hacer una labor de limpieza en profundidad, sobre todo para sacar el oro, que es de una calidad excepcional". También, "hemos intentado respetar el paso del tiempo, no poniendo algunas de las molduras que faltan para que no se pueda perder la lectura de lo que es el retablo".

Puerta oculta y tapiada

Además, el técnico ha desvelado que han intentado "pasar a la otra parte del retablo, donde se encuentra la puerta de Santiago, una puerta desconocida en esta catedral, que se tapió en 1746, y realmente ahí permanece. Es una puerta plateresca, excepcional, que algún día intentaremos abrir de alguna manera para que se pueda visitar".

En cuanto a la reja de la capilla del Nazareno, "estaba desprendida y se ha limpiado, asentado y recuperado la policromía original del siglo XV. En la parte superior, el oro estaba perdido totalmente, o no había, o no lo hemos encontrado, para poder restituir alguna parte del oro".

Respecto al Retablo de la Santa Fe, se ha hecho "una limpieza, estaba muy sucio, muy oscuro, y ahí sí se ha intervenido un poco más para recomponer el retablo".

Obras por 120.000 euros

La consejera de Cultura en funciones, Victoria Bazaga, ha destacado que, con estas intervenciones, "hemos puesto otra vez en valor la importancia y la dignidad que tiene este espacio" y, además, ha subrayado la colaboración del Obispado para la "recuperación del patrimonio".

Precisamente, ha apuntado que, en el Palacio Episcopal, la Junta ha "rehabilitado dos escudos y estamos trabajando en todo lo que es la parte del artesonado de esa capilla que vamos a utilizar para múltiples cosas. Lo que estamos haciendo es poner en valor estos increíbles recursos que tenemos en Plasencia, que son básicos para mantener ese patrimonio que es vida, que es cultura y que es economía dentro de esta ciudad". Todo con unos 120.000 euros de inversión.

Compromiso y recursos

Por su parte, el alcalde, Fernando Pizarro, ha querido subrayar dos cuestiones. Una, "el compromiso que la Junta tiene con Plasencia en la rehabilitación del patrimonio". La otra es que "hay un compromiso explícito no solo de voluntad, sino también de recursos, por parte de la diócesis de Plasencia. La mayor parte de algunas de estas intervenciones se hacen de una manera consensuada, pero también con la aportación de recursos", ha afirmado.

Del mismo modo, ha hecho hincapié en que se puede comprobar "ese interés por parte del obispo y la Delegación de Patrimonio de la diócesis de Plasencia en seguir sacando a la luz todos aquellos bienes culturales, en este caso, los bienes muebles".

El obispo de la diócesis, Ernesto Brotóns, ha agradecido las mejoras y ha subrayado que "el patrimonio humano es el primero que tenemos que cuidar, especialmente con la mirada puesta en los más desfavorecidos, eso no se nos tiene que olvidar nunca, pero la verdad es que es una diócesis y una ciudad muy rica en un patrimonio cultural y artístico, que pone en valor nuestra ciudad, pone en valor nuestra diócesis, pone en valor nuestros pueblos y pone en valor nuestra gente. Por eso, cuidarlo y ponerlo en valor es una obligación".