Pillado in fraganti por robos de baterías y otros daños en coches en Plasencia.

Una mujer había aparcado su coche en el aparcamiento de La Isla de Plasencia el pasado martes 17 de febrero y, al ir a cogerlo de nuevo, se encontró con que le faltaba la batería.

Denunció públicamente que había ocurrido en torno al mediodía y justo "debajo de una cámara de seguridad que para colmo no funciona".

Se le imputan seis robos

Al menos dos denuncias constaban la semana pasada en la comisaría de la Policía Nacional de Plasencia por robos de baterías en vehículos y, este lunes, la Jefatura Superior del cuerpo en Extremadura ha comunicado que ha detenido al presunto autor de los robos.

Pero no solo de estos dos, sino de otros cuatro más, ya que le considera responsable de seis robos con fuerza en vehículos.

Batería de coche robada en el aparcamiento de La Isla de Plasencia. / CEDIDA

In fraganti

Precisamente, la detención se produjo el mismo 17 de febrero, apenas dos horas después de la denuncia pública de la afectada por el robo en La Isla.

Según la información policial, tuvo lugar sobre las once de la noche, en la avenida de Ambroz, donde una patrulla sorprendió a un hombre "cuando manipulaba la zona frontal de un vehículo". Al percatarse de la presencia policial, "trató de esconderse".

Más coches forzados

Sin embargo, los agentes pudieron identificarle e hicieron una batida por las zonas cercanas, además de comprobar sus pertenencias. Llevaba un maletín con herramientas, un saco y una batería de coche que presuntamente pertenecía al vehículo que previamente había estado manipulando.

Además, los policías localizaron otros tres vehículos que habían sido forzados, por lo que detuvieron al hombre, en principio, por cuatro delitos de robo con fuerza en vehículo.

Multirreincidente

Posteriormente, los investigadores del grupo local de policía judicial continuaron las gestiones, determinando que se trataba de "una persona bastante conocida para ellos, por la comisión de hechos similares y con las mismas características", de forma que pudieron imputarle dos delitos más del mismo tipo.

El detenido es un hombre de 46 años de edad, con numerosos antecedentes policiales y, tras la instrucción del pertinente atestado policial, ha sido puesto a disposición judicial.