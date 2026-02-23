El PSOE de Plasencia se lanza a la calle con una campaña de "escucha activa"

A falta de quince meses aproximadamente para las próximas elecciones municipales, el grupo municipal del PSOE de Plasenciay la agrupación local han anunciado la puesta en marcha de Desde la calle, una "ambiciosa campaña de trabajo basada en la escucha activa con los diferentes sectores y plataformas de la sociedad placentina".

Según ha explicado el secretario general del partido y portavoz del grupo municipal, Alfredo Moreno, la iniciativa tiene como objetivo "recabar inquietudes, propuestas y soluciones" ante lo que consideran una situación de "ineficacia, deterioro y abandono por parte del gobierno del Partido Popular, liderado por Fernando Pizarro".

Plataformas ciudadanas

La primera fase de esta campaña consiste en mantener encuentros con plataformas ciudadanas. Así, ya han comenzado una ronda de reuniones con diversas entidades "que han resurgido en los últimos años para revitalizar la ciudad". Entre ellas, han destacado al MSU-Norte de Extremadura, Manifiesto x Plasencia, Milana Bonita, Altup y la asociación de vecinos Intramuros.

En estos encuentros, "se ha establecido un calendario de actuación continuo para analizar las vías de mejora y las propuestas ciudadanas, con el objetivo de recuperar el crecimiento de Plasencia y garantizar la calidad de vida de sus vecinos".

Reunión del PSOE de Plasencia con plataformas ciudadanas. / PSOE de Plasencia

Autovía a Portugal

Respecto a las demandas históricas y proyectos estratégicos, el PSOE y las plataformas ciudadanas han puesto sobre la mesa "necesidades cruciales para el desarrollo de Plasencia, que asumen como prioritarias". Una de ellas es la apertura de una sede del Personero del Común. En este sentido, exigen "que la Junta de Extremadura cumpla el Estatuto de Autonomía y desbloquee de inmediato esta figura, cuya sede legal debe estar en Plasencia para actuar como comisionado independiente y defensor de los ciudadanos".

También reclaman el "eje estratégico EX-A1", para que se dé "prioridad absoluta a la culminación de esta autovía para convertir a Plasencia en un nudo logístico internacional entre Madrid y Lisboa, impulsando el transporte, el comercio y el turismo".

Nueva estación de tren

En cuanto a las infraestructuras urbanas y ferroviarias, urgen "el inicio de las obras de la nueva estación de alta velocidad y la transformación de la avenida Martín Palomino y el tramo final de la avenida de España", así como la "tan necesaria plataforma logística junto con el nuevo polígono industrial y tecnológico.

Del mismo modo, reclaman la "creación de consorcios profesionales que cuiden el patrimonio y generen riqueza directa para los empresarios locales, convirtiendo el sector en un motor económico sostenible".

Rechazo a los proyectos de Pizarro

Con todo, el PSOE de Plasencia ha subrayado que apuesta por "soluciones reales y ejecutables" y rechaza "los proyectos actuales de Fernando Pizarro, que solo buscan el titular mediático y la fotografía, sin materializarse".

Como próximos pasos, el secretario general y otros miembros del grupo municipal y la ejecutiva local continuarán la campaña con reuniones en barrios y con asociaciones vecinales. Así, el próximo encuentro será con Avepla, que engloba a varias asociaciones vecinales.

Tras esta fase, el PSOE "extenderá el trabajo a pie de calle con un calendario de visitas periódicas a todas las barriadas para mantener contacto directo con los vecinos, semanalmente".