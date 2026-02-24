Adiós de José Luis Muñoz Bejarano al frente de la dirección del festival Plasencia Encorto.

Hablar de José Luis Muñoz Bejarano es hablar de cine. Tanto que es miembro de la Academia de las Ciencias y las Letras Cinematográficas de España -desde el 2022- y de la Academia de Cine de Extremadura. Pero además, es el fundador de la Asociación 24 Fotogramas de Plasencia, que dio pie después al festival Plasencia Encorto, que también creó.

Ahora, después de trece ediciones al frente de ese festival, ha anunciado su marcha, "en un contexto de ajustes recientes en la gestión y en el enfoque del proyecto impulsados por la actual dirección, que abren una nueva etapa con criterios distintos a los que han definido su trayectoria hasta ahora".

Trabajo intenso

Muñoz ha destacado que "han sido muchos años de trabajo intenso y de enorme implicación personal. Trece ediciones suponen un largo recorrido y un importante desgaste acumulado, especialmente tras doce años ejerciendo también como presidente de la Asociación 24 Fotogramas, una etapa que se cierra ahora de manera natural".

Además, ha explicado que este camino ha supuesto, "en muchos momentos, restar tiempo a su familia, cuyo apoyo y paciencia han sido fundamentales durante todo este proceso".

José Luis Muñoz, en el festival Plasencia Encorto del año pasado. / Plasencia Encorto

Logros del festival

Como balance, ha señalado que, durante este tiempo, el festival "ha alcanzado importantes logros colectivos" y ha enumerado la consolidación del apoyo económico de distintas instituciones como la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Extremadura; la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional y el Ayuntamiento de Plasencia.

Pero además, el festival ha obtenido la calificación a los Premios Goya para el Festival Nacional de Cortometrajes; la "proyección internacional del Festival Internacional de Cine Educativo como referente en su ámbito y, sobre todo, haber situado el nombre de Plasencia en el mapa cinematográfico nacional e internacional".

Muñoz Bejarano, con una escultura de los premios Goya. / CEDIDA

Seguirá vinculado

Muñoz Bejarano ha querido resaltar que "nada de esto habría sido posible sin la colaboración de muchas personas y entidades". Por eso, ha expresado su agradecimiento "a todas las instituciones que han apoyado el proyecto; a los equipos humanos que lo han hecho posible edición tras edición y a todas las personas que han confiado en el Festival Plasencia Encorto a lo largo de estos años".

A su vez, ha querido matizar que esta decisión "no supone una desvinculación del ámbito cultural ni del compromiso con el cine". De hecho, continuará formando parte de la Asociación 24 Fotogramas, de la que también fue socio fundador, y seguirá "apoyando activamente la labor cinematográfica de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y de la Academia de Cine de Extremadura".

También ha deseado a la nueva junta directiva, que asume la responsabilidad del festival "muchos éxitos en esta nueva etapa, con la confianza de que el proyecto seguirá creciendo y evolucionando".