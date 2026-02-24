Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Moda, salud mental y la banda de música, unidas por la diseñadora viral Emma Prieto en Plasencia

Este sábado, presenta su nueva colección en la planta alta de la plaza de abastos

Las entradas están a la venta por cuatro euros y la recaudación se destinará a Feafes

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

La proyección de la diseñadora de Plasencia Emma Prieto no ha dejado de aumentar desde que un vestido de flamenca en tonos negros y amarillos se hizo viral en la feria de abril de Sevilla, en el año 2024. Once años antes, en 2013, inició sus desfiles en la capital del Jerte y, este sábado, tendrá lugar el décimo.

Cada año, han sido diferentes y únicos y, además, desde el 2023, benéficos. Así será también este año, ya que los beneficios de la venta de entradas de Eterna se destinarán a ayudar a personas con problemas de salud mental gracias a la asociación Feafes Plasencia.

El ave fénix

La diseñadora ha explicado que sus desfiles "siempre tienen un relato, no es solo moda. Diseñé Eterna pensando en esos momentos donde todo parece volverse ceniza. Está inspirada en el ave fénix, en la dualidad y el resurgir".

Pone de ejemplo que los pendientes que llevarán las modelas "son ramas recogidas de los escombros, el significado asociado con las ramificaciones del logotipo de Feafes y el fénix que se quema en su nido para renacer".

Flamenco y banda de música

El desfile, que comenzará a las 20.30 horas y será en la parte alta de la plaza de abastos, se organizará en tres fases. La primera será la parte flamenca y Prieto ha destacado que el pase "irá acompañado por la banda de música Ciudad de Plasencia". No ha querido adelantar más detalles para que sea una sorpresa.

La apertura de puertas será a las ocho de la tarde y el público asistente "será recibido con un vino de bienvenida de la tierra". Además, una vez que finalice el desfile, sobre las 21.30 horas, "habrá un pequeño cóctel", al que solo se podrá acceder mediante invitación" y que contará con productos de la tierra como los bombones Valcorchero.

Las entradas

En cuanto al maquillaje, peluquería, vídeo y fotografía, "apostamos siempre por empresas locales para cubrir nuestras necesidades en el evento", ha explicado, al tiempo que ha agradecido el apoyo de las empresas. También ha destacado el respaldo del Ayuntamiento de Plasencia, a través de la Concejalía de Igualdad de Mayte Díaz y el patrocinio de Caja Rural de Extremadura, "pieza fundamental este año para el desarrollo del evento".

Prieto ha querido aprovechar para "poner en valor la moda en Extremadura y el potencial de esta; reforzar y apoyar a un sector muy grande en la provincia uniendo moda y solidaridad".

Las entradas para asistir al desfile ya están a la venta, por 4 euros, en Emilia perfumería, Joyería Rodiel y el atelier de la diseñadora, situado en la calle San Pedro.

El ayuntamiento

La concejala Mayte Díaz ha resaltado que Eterna "no es solo un desfile, es un gesto de compromiso, de sensibilidad y de mirar a las personas sin prejuicios".

Además, ha puesto en valor la trayectoria solidaria de la diseñadora en ediciones anteriores y ha agradecido "la generosidad de Emma Prieto por poner su talento al servicio de una causa social, demostrando que la moda también puede ser conciencia, apoyo y visibilidad".

Salud mental y mujeres

Por su parte, Nuria Cáceres, por parte de la asociación beneficiaria, ha agradecido la iniciativa y el apoyo institucional y ha destacado la importancia de dar visibilidad a la salud mental, especialmente en el caso de las mujeres porque "Ser mujer y tener un problema de salud mental supone una doble vulnerabilidad y, si además existe violencia, muchas veces no se verbaliza por miedo a no ser creídas".

Cáceres ha señalado que la asociación atiende actualmente a entre 35 y 40 personas, en su mayoría mujeres, y ha afirmado que "acciones como este desfile suponen un empujón inmenso para la visibilización y el apoyo real a las personas con problemas de salud mental".

El ayuntamiento ha animado a toda la ciudadanía a participar en "este evento solidario, que une moda, cultura y compromiso social, y que consolida esta cita benéfica como un referente en la ciudad".

