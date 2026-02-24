¿Cuántas personas afectadas ha dejado el tornado de Plasencia? Hasta 120 han acudido a la oficina de atención

Después de que el Ayuntamiento de Plasencia cuantificara en más de 70 los árboles afectados por el tornado que impactó en la ciudad el pasado 30 de enero, la concejala Belinda Martín ha hecho un balance de la atención facilitada por el gobierno local a las personas que han sufrido daños en viviendas, vehículos y otros bienes.

Lo ha hecho a través de los datos registrados en la oficina de atención a los afectados, que abrió durante unos diez días en el retén de la Policía Local, situado en la calle del Rey.

Los afectados

Según la edil, la prioridad municipal ha sido "atender a los vecinos afectados", además de facilitarles información y asesoramiento y "acompañarles" a la hora de realizar los trámites necesarios para reclamar compensaciones por los daños.

En este sentido, ha dado los principales datos y ha explicado que han sido un total de 120 las personas atendidas, aunque de estas, no todas han cumplimentado el formulario habilitado por el ayuntamiento para registrar cómo ha afectado el fenómeno de vientos a sus bienes.

Fotogalería | Un tornado arrasa la zona del aparcamiento del hospital Virgen del Puerto de Plasencia / Toni Gudiel

73 expedientes y 13 sin seguro

Han sido 73 quienes sí rellenaron la documentación, lo que ha permitido abrir un expediente administrativo y la concejala ha agradecido que, dada su situación, sacaran tiempo para recopilar información y entregarla.

De esas 73 personas, Martín ha apuntado que la mayoría, un total de 60, disponían de seguro en vigor, por lo que la compensación económica por los daños las están tramitando directamente las aseguradoras o, en algún caso, el consorcio de compensación de seguros.

Zona de emergencia

En cuanto a las 13 personas que no disponen de seguro en vigor, les ha trasladado un mensaje: "La ausencia de seguro no genera derecho a una compensación pública automática", salvo la declaración de zona catastrófica o de emergencia de Protección Civil.

Cedido

Como Plasencia está entre las ciudades incluidas por el Estado este mes de febrero entre las zonas afectadas gravemente por una emergencia de Protección Civil por distintos temporales ocurridos entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, lo que podrán hacer es solicitar ayudas, que no son automáticas, ha insistido, y tampoco tramita el ayuntamiento.

Web de Protección Civil

De esta forma, la edil ha explicado que serán los particulares quienes deberán cumplimentar una solicitud, que solo permite ayudas por daños en viviendas habituales y enseres de la vivienda, de hasta 5.500 euros. Para eso, deberán acceder a la página web de Protección Civil y rellenar un anexo para después enviarlo.

Dado que existen dos formas de realizar la gestión, ha recomendado que "descarguen el anexo, lo rellenen y no lo tramiten luego por vía telemática porque, según Protección Civil, es más lento. Pueden presentarlo en cualquier registro oficial, como el que el ayuntamiento tiene en la puerta Talavera".

En todo caso, ha subrayado que, para cualquier información o asesoramiento, "nos tienen aquí".

Cofinanciación

Respecto a los daños sufridos como consecuencia del tornado en instalaciones municipales. Martín ha señalado que ya tiene informes técnicos individuales, pero se está elaborando un informe económico global. Además, el ayuntamiento está pendiente del informe técnico de la Agencia Estatal de Meteorología que corrobore la existencia del tornado y del modelo de solicitud de compensación, que remitirá la Delegación del Gobierno.

Fotogalería | Un vendaval provoca destrozos en Plasencia / Cedidas

La edil ha apuntado también que el sistema previsto para compensar los daños será el de cofinanciación, de forma que el Estado financiará el 50% y el otro 50% restante el ayuntamiento "por corresponsabilidad institucional".

Instalaciones afectadas

Como último mensaje, la concejala ha subrayado que "la cobertura principal del seguro privado es el instrumento más eficaz y garantista" y ha destacado que la mayor parte de la población cuenta con seguro. Solo ha apuntado la zona de la sierra de Santa Bárbara como espacios donde hay propietarios sin seguro.

Sobre los daños en zonas públicas, ha enumerado árboles, pavimento, aceras, el edificio de Servicios Sociales, pistas de pádel de la ciudad deportiva y el pabellón de baloncesto como los principales afectados.