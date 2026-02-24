Tres años con un obstáculo en una calle de Plasencia, que obliga a parar en la calzada para evitar atropellos

En torno al mes de abril del 2023, se paralizaron las obras de conversión de los pabellones militares de Plasencia en residencia de mayores. Al deterioro de un edificio a medias y sin uso desde entonces y al hecho de no contar con un servicio muy necesario en la ciudad dada la demanda de residencias, se ha sumado que la obra ha generado un obstáculo que pone en riesgo la seguridad de los viandantes.

Se trata de una estructura metálica instalada en una de las fachadas laterales del edificio, situada en la calle San Fulgencio, el acceso principal al barrio de Miralvalle.

Ocupa la calzada

Se da la circunstancia de que se encuentra en la mitad del inmueble en la que menos se ha actuado, ya que conserva la fachada original, en tonos blancos y rojizos, mientras que en la otra mitad se llevaron a cabo más obras y luce una pintura gris.

El caso es que la estructura metálica ocupa una parte de la acera de la calle y, además, se adentra en uno de los carriles de circulación, lo que genera un estrechamiento para los vehículos y, además, obliga a los viandantes a estar más alertas.

Paso de peatones

El motivo es que, además, hay un paso de peatones nada más llegar al cruce de la calle San Fulgencio con Cabezabellosa, por lo que, antes de cruzarlo, es necesario asomarse para ver si algún coche circula en ese momento por la vía y, a la vez, para que un posible conductor vea al peatón y no lo atropelle.

La estructura metálica, ante el paso de peatones, en una imagen de archivo. / Toni Gudiel

En el último pleno y, a preguntas del PSOE, el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, ha explicado por qué no se ha retirado todavía la estructura y cuándo está previsto hacerlo.

Complicaciones

Según ha afirmado, eliminar "esa barrera no es nada sencillo" y ha lamentado "lo complicadas que son las cosas en muchas ocasiones".

Así, ha explicado que, a finales del año pasado, el ayuntamiento tuvo que realizar un contrato menor con una empresa para que se encargara de la retirada de la estructura metálica y de coser los cables de luz y telefonía de nuevo a la fachada.

Retirada, en "unos días"

Sin embargo, ha advertido que "las gestiones con las suministradoras han sido complejas y lentas" y cargadas de "burocracia". Por eso, "aunque parezca que no se ha hecho nada, la empresa lleva un mes y pico realizando gestiones, con el seguimiento de los ingenieros municipales".

Así, el pasado 11 de febrero, Hernández señaló que, ese mismo día, la empresa le había comunicado que la semana siguiente procedería a instalar los cables de luz y telefonía de nuevo en el edificio y a retirar la estructura. Trece días después del pleno, sin embargo, todavía no se ha retirado.